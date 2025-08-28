Deviza
születés
KSH
halálozás
népmozgalom

Fontos demográfiai adatokat közölt a KSH, vannak kiugró adatok

Az előzetes adatok szerint 2025 júliusában 6696 gyermek született, és 8782-en haltak meg; az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,0, a halálozásoké 18, míg a házasságkötéseké 11 százalékkal mérséklődött – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön az MTI-vel.
VG
2025.08.28, 09:00
Frissítve: 2025.08.28, 09:30

Az előzetes adatok szerint 2025 júliusában 6696 gyermek született és 8782 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,0, a halálozásoké 18, míg a házasságkötéseké 11%-kal mérséklődött.

A születési adatok szerint 2025 első félévében kevesebben, mint az azt megelőző év azonos időszakában / Forrás: Northfoto

2025 júliusában

  • 6696 gyermek született, 2,0 százalékkal, 138-cal kevesebb, mint 2024 júliusában.
  • 8782 fő vesztette életét, 18 százalékkal, 1972-vel kevesebb az egy évvel korábbinál.

A természetes fogyás a 2024. júliusi 3920-szal szemben 2086 fő volt.

  • 4324 pár kötött házasságot, 11 százalékkal, 536-tal kevesebb, mint egy évvel korábban.

Féléves adatok januártól júliusig

• 41 686 gyermek jött világra, 6,9 százalékkal, 3106-tal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezen belül januárban 4,2, február–márciusban 8,6, április–májusban 12, június–júliusban pedig 2,1 százalékkal kevesebb volt az élve születések száma, mint 2024 azonos időszakaiban.

• A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,30, egy évvel korábban 1,37 volt.

• 73 692-en haltak meg, 0,2 százalékkal, 129-cel többen az egy évvel korábbinál. Januárban 7,8, februárban 0,7, márciusban 7,2, április–júniusban 1, százalékkal többen, míg júliusban 18 százalékkal kevesebben hunytak el, mint az előző év azonos hónapjaiban.

A születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 32 006 fő volt, 11 százalékkal több az előző évi 28 771 fős értéknél.

• 24 608 pár kötött házasságot, 5,6 százalékkal, 1459-cel kevesebb az egy évvel korábbinál. Januárban 4,4, februárban 14, március–áprilisban 3,9, június–júliusban 9,5 százalékkal kevesebb, míg májusban 2,4%-kal több házasságkötés történt, mint 2024 azonos hónapjaiban.

Aggasztó adat érkezett: egyre gyorsabban fogy a magyar

Adatok 2024. augusztus és 2025. július között

• 74 405 gyermek született, 5855-tel, 7,3 százalékkal kevesebb a megelőző 12 havinál.

• 127 599-en haltak meg, 540-nel, 0,4 százalékkal többen, mint a megelőző 12 hónapban.

• 45 102 pár kötött házasságot, 4527-tel, 9,1 százalékkal kevesebb a megelőző 12 havinál.

