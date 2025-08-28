Deviza
Debrecen
Nagyerdő
luxusvilla

Eladó a legendás villa a vidéki nagyvárosban: világhírű magyar építész tervezte, felbecsülhetetlen az értéke - videó

A villa Debrecen legelegánsabb részén, a Nagyerdőben fekszik.
Andor Attila
2025.08.28., 06:21
Fotó: Shutterstock

Igazi ritkaság kerül eladósorba Hajdú-Biharban. Ilyen ingatlant nem minden nap lehet vásárolni. 

Debrecen
Debrecen látképe / Fotó: Laszlo66 / Shutterstock

Egy igazi debreceni kincs! A Hoffer Villa a Nagyerdő szívében most alkalmi áron eladó. Történelem, luxus és időtlen érték egyben.
433 m² alapterület, nappali + 10 szoba, hatalmas belmagasság és saját medence várja új tulajdonosát. Igazi ritkaság Sajó István tervei alapján! - áll a facebookra feltöltött ingatlanhirdetésben. 

Kecskeméten is eladó egy luxusvilla - az egyik leggazdagabb magyar üzletemberé 

Minden tekintetben extra a Kecskeméten meghirdetett luxusvilla. Balogh Levente otthonának megvásárlásához mélyen a zsebünkbe kell nyúlni. Kecskemét legelőkelőbb lakóparkjában, a családi házak között ugyanis egy 850 négyzetméteres lakóterű házat árulnak. Az extra felszereltségű ingatlan Balogh Levente otthona, ezt az információt megerősítették a Világgazdaságnak az erre rálátó ingatlanpiaci források is. 

Az Ingatlan.com ingatlanközvetítő portál leírása szerint a ház nem csupán egy ingatlan, hanem egy egyedi prémium életstílust biztosító lakóhely

, amely életre szóló élményeket kínál új tulajdonosának. Az ismertető alapján a ház mór stílusban épült, és világhírű épületek inspirálták. A korlátok kovácsoltvasból készültek, 24 karátos arany restaurálással. Kecskemét belvárosától csupán 5 percre, az autópálya felhajtótól pedig 10 percre található. Öt exkluzív hálószobája saját fürdőszobával és gardróbbal várja a legnagyobb kényelmet keresőket. A nappali galériás, nagy belmagasságú. A földszinten található Versace hidegburkolatok és Siciz mozaikdíszítések, melyekben 24 karátos aranyberakások vannak. A szuterén szint ugyan jelenleg befejezésre vár, azonban a tervekben szerepel egy moziszoba, egy SPA-részleg és borospince kialakítása is.

