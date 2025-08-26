Deviza
EUR/HUF396.2 -0.28% USD/HUF340.25 -0.54% GBP/HUF458.72 -0.37% CHF/HUF423.01 -0.3% PLN/HUF93.01 -0.27% RON/HUF78.33 -0.39% CZK/HUF16.15 -0.19% EUR/HUF396.2 -0.28% USD/HUF340.25 -0.54% GBP/HUF458.72 -0.37% CHF/HUF423.01 -0.3% PLN/HUF93.01 -0.27% RON/HUF78.33 -0.39% CZK/HUF16.15 -0.19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,155.63 +0.31% MTELEKOM1,958 -0.91% MOL2,944 +0.27% OTP30,550 +0.59% RICHTER10,680 +0.85% OPUS573 -2.39% ANY7,940 +0.25% AUTOWALLIS163 -0.31% WABERERS5,260 0% BUMIX9,243.76 -0.22% CETOP3,503.93 -0.28% CETOP NTR2,183.19 -0.28% BUX105,155.63 +0.31% MTELEKOM1,958 -0.91% MOL2,944 +0.27% OTP30,550 +0.59% RICHTER10,680 +0.85% OPUS573 -2.39% ANY7,940 +0.25% AUTOWALLIS163 -0.31% WABERERS5,260 0% BUMIX9,243.76 -0.22% CETOP3,503.93 -0.28% CETOP NTR2,183.19 -0.28%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Vision Pro
Macbook
Apple
mesterséges intelligencia
iPhone

Kiderült, mikor lesz az Apple őszi bemutatója: új iPhone-nal és MI-integrációval tarolna a cupertinói óriás

A fókuszban az MI-integráció áll, miközben a cégnek egyre erősebb versenyben kell helytállnia riválisaival szemben. Az Apple szeptember 9-én tartja éves őszi eseményét a cupertinói Steve Jobs Theaterben, ahol új iPhone-ok, órák és egyéb készülékek érkezhetnek.
VG
2025.08.26., 21:30

Az Apple hivatalosan is bejelentette: szeptember 9-én rendezi meg idei őszi bemutatóját. A vállalat a Steve Jobs Theaterben tartott eseményen nemcsak új iPhone-modelleket, hanem frissített Apple Watchokat, iPad Prokat és egy gyorsabb Vision Pro headsetet is bemutathat.

FRANCE-ILLUSTRATION-PARIS apple
Az Apple szeptember 9-én tartja éves őszi eseményét a cupertinói Steve Jobs Theaterben, ahol új iPhone-ok, órák és egyéb készülékek érkezhetnek / Fotó: Hans Lucas via AFP

A Reuters szerint az iPhone-ok között egy karcsúsított modell, az „iPhone Air” is helyet kaphat, amely az iPad Air és a MacBook Air vonalat követi.

Mit mutathat be az Apple szeptember 9-én?

A bemutatót a befektetők kiemelt figyelemmel követik, mivel az Apple a mesterséges intelligencia-integrációval próbálja visszaszerezni az elveszített lendületet. Az elmúlt hónapokban a cég látványosan lemaradt a riválisokhoz képest: a Samsung, a Huawei és a Honor már saját MI-megoldásokkal csábítják a vásárlókat. Az Apple júniusban ugyan előrukkolt új szoftverfunkciókkal és egy teljesen átalakított, „folyékony üveg” dizájnnal, de sokak szerint ezzel csak most kezdte meg a felzárkózást.

A vállalat közben geopolitikai nyomás alatt is van. A Trump-adminisztráció által erőltetett vámok miatt az Apple az amerikai beruházásait a következő négy évben 600 milliárd dollárra növeli. 

Ez a munkahelyteremtést és a gyártás részbeni hazatelepítését is szolgálja, ugyanakkor célja, hogy a cég csökkentse kitettségét a Kínában és Indiában zajló termelésnek.

Az Apple számára a szeptemberi esemény nem csupán új termékek bemutatója lesz, hanem egy erőpróba is: meg tudja-e győzni a piacot arról, hogy nem maradt le végleg a mesterséges intelligencia versenyében.

A következő hetekben kiderül, mennyire tudja az újgenerációs iPhone és a frissített termékcsalád visszahozni a lendületet a világ legértékesebb technológiai vállalatának.

Elon Musknak elege lett: beperelte az Apple-t és az OpenAI-t – versenyellenes összejátszással vádolja őket

Újabb csata bontakozott ki Elon Musk és az OpenAI között: az xAI és az X keresetet nyújtott be, amelyben az Apple-t is versenyellenes gyakorlattal vádolják. A panasz középpontjában az App Store és a ChatGPT-integráció áll.

 

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
756 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
YangWang

Hivatalos: világrekordot döntött a Szegeden gyárat építő BYD, erre egyetlen másik elektromos autó sem képes – videó

A kínai autógyártó különleges luxusmodellje a leggyorsabb a világon.
2 perc
Magyar Cukrász Ipartestület

Kiakadtak a Lidlre a magyar cukrászok: az akciós újságban kínált torta ára okozta a botrányt – már a GVH előtt az ügy

A szervezet szerint jogsértő a logóhasználat, és az ár is irreálisan alacsony.
1 perc
bosch

Összeomlik a német autóipar: tízezrével szűnnek meg a munkahelyek, meredeken csökken a kereslet

A legnagyobb gondot a kínai és amerikai exportpiacok visszaesése, valamint az új vámok okozzák, miközben a cégek sorra indítanak megszorító programokat.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu