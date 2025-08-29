Közjegyzői díjak drágulása: így úszható meg, hogy többet kelljen fizetni az ingatlan megvásárlásakor

Hozzányúlt a kormány a közjegyzői díjakhoz – a Magyar Közlönyben megjelent 10/2025. (VIII. 28.) IM rendelet átfogóan módosítja a közjegyzői díjszabást – hívja fel a figyelmet a Bank360 legfrissebb bejegyzése. A csütörtök este megjelent rendelet szeptember elsején lép hatályba. A rendeletmódosítás összhangban van az ugyanakkor induló Otthon Start programmal is.
A Magyar Közlönyben augusztus 28-án megjelent rendelet átfogóan módosítja a közjegyzői díjszabást. A rendelet szövege szerint mindez kettős céllal történik: egyrészt követi a megnövekedett üzemeltetési költségeket, másrészt célzott kedvezménnyel támogatja azokat a magánszemélyeket, akik a Vidéki Otthonfelújítási Program, az Otthon Start program, az Otthonfelújítási Program lakossági energiahatékonysági beruházása és az Otthonfelújítási Program lakossági energiahatékonysági beruházása szerinti állami kamattámogatott kölcsönt vagy lakáshitelt vesznek igénybe.
Fő díjtételek és plafonok (munkadíj az ügyérték alapján):
A most bejelentett változások a 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet 10. §-a helyébe lépnek.
A kamattámogatással összefüggő kölcsönszerződések közjegyzői okiratának díjára külön mérték vonatkozik, nevezetesen a közjegyzői okirat elkészítéséért fizetendő munkadíjként a 10. § szerinti munkadíj 15 százalékát kell felszámítani. A pontos számítási alapot és elszámolási módot a rendelet 1. melléklete rögzíti, ezért szerződéskötés előtt érdemes a konkrét ügyre kérni közjegyzői díjkalkulációt. A közjegyzői díjkedvezmény célja az otthonteremtési tranzakciók ügyintézési költségeinek csökkentése és a folyamat gyorsítása. A jogosultság feltételeit és a kedvezmény mértékét az eljáró közjegyző az ügy okiratai alapján erősíti meg.
