Közjegyzői díjak drágulása: így úszható meg, hogy többet kelljen fizetni az ingatlan megvásárlásakor

Hozzányúlt a kormány a közjegyzői díjakhoz – a Magyar Közlönyben megjelent 10/2025. (VIII. 28.) IM rendelet átfogóan módosítja a közjegyzői díjszabást – hívja fel a figyelmet a Bank360 legfrissebb bejegyzése. A csütörtök este megjelent rendelet szeptember elsején lép hatályba. A rendeletmódosítás összhangban van az ugyanakkor induló Otthon Start programmal is.

Napokon belül elrajtol az Otthon Start program / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Magyar Közlönyben augusztus 28-án megjelent rendelet átfogóan módosítja a közjegyzői díjszabást. A rendelet szövege szerint mindez kettős céllal történik: egyrészt követi a megnövekedett üzemeltetési költségeket, másrészt célzott kedvezménnyel támogatja azokat a magánszemélyeket, akik a Vidéki Otthonfelújítási Program, az Otthon Start program, az Otthonfelújítási Program lakossági energiahatékonysági beruházása és az Otthonfelújítási Program lakossági energiahatékonysági beruházása szerinti állami kamattámogatott kölcsönt vagy lakáshitelt vesznek igénybe.

Fő díjtételek és plafonok (munkadíj az ügyérték alapján):

0–500 000 forint ügyértékig: 20 000 forint,

500 000–5 000 000 forint között: a 20 000 forint alapdíjhoz az 500 000 forint feletti ügyértékrész 1 százaléka adódik,

5 000 000–10 000 000 forint között: 65 000 forint, plusz az 5 000 000 forint feletti ügyértékrész 0,5 százaléka,

10 000 000–200 000 000 forint között: 90 000 forint, plusz a 10 000 000 forint feletti ügyértékrész 0,25 százaléka,

200 000 000–500 000 000 forint között: 565 000 forint alapdíj plusz a 200 000 000 forint feletti rész 0,2 százaléka,

500 000 000 forint feletti ügyérték esetén: 1 165 000 forint, plusz az 500 000 000 forint feletti ügyértékrész 0,1 százaléka, de legfeljebb 1 000 000 000 forint ügyérték alapján járó munkadíjat kell felszámítani.

A most bejelentett változások a 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet 10. §-a helyébe lépnek.

Otthon Start program: kamattámogatott hitelek közjegyzői díja

A kamattámogatással összefüggő kölcsönszerződések közjegyzői okiratának díjára külön mérték vonatkozik, nevezetesen a közjegyzői okirat elkészítéséért fizetendő munkadíjként a 10. § szerinti munkadíj 15 százalékát kell felszámítani. A pontos számítási alapot és elszámolási módot a rendelet 1. melléklete rögzíti, ezért szerződéskötés előtt érdemes a konkrét ügyre kérni közjegyzői díjkalkulációt. A közjegyzői díjkedvezmény célja az otthonteremtési tranzakciók ügyintézési költségeinek csökkentése és a folyamat gyorsítása. A jogosultság feltételeit és a kedvezmény mértékét az eljáró közjegyző az ügy okiratai alapján erősíti meg.