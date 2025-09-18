Új lendületet kaphatnak a magyar beruházások, a javuló német kilátások is bizakodásra adnak okot

A magyar beruházások alakulását leginkább az európai kereslet hiánya fékezte az elmúlt években – mondta a Világgazdaságnak Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója.

A nagyvállalatok beruházásai 2026-ban is folytatódnak / Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Úgy vélte, hogy a kormány különféle programokkal – hitellehetőségekkel, tanácsadással, digitális átállási támogatásokkal – igyekezett segíteni a cégeket, ám amíg nem volt kereslet a termékekre, addig ezek hatása korlátozott maradt. Most azonban biztató jelek látszanak: a beszerzésimenedzser-indexek javulása, különösen a feldolgozóiparban, arra utal, hogy jövőre már nem kell visszaeséssel számolni.

Eszméltek a németek, ők is erősítik a beruházásaikat

A pozitív fordulat hátterében elsősorban a német gazdaságpolitika szemléletváltását emelte ki. Hosszú évtizedekig a német döntéshozók kerülték a gazdaság élénkítését, a hiperinfláció történelmi tapasztalatai miatt is. Emiatt azonban komoly elmaradások halmozódtak fel az infrastruktúra és az IT területén. Mostanra azonban a politikai nyomás hatására változás történt,

a német vállalatok jövőbe vetett hite pedig erőteljesen javult.

A külkereskedelmi kapcsolatokkal összefüggésben Árokszállási arra figyelmeztetett, hogy a kormány stratégiája – a blokkosodás elkerülése – nehezen érvényesíthető, hiszen az Egyesült Államok, Kína és Európa között egyre erősebb gazdasági falak épülnek. Bár Kína inkább a nyitott világkereskedelemben érdekelt, az USA-val kötött uniós megállapodás új helyzetet teremtett:

az európai cégek magasabb vámokkal szembesülnek, miközben az amerikaiaknak nem kell hasonló akadályokat átlépniük.

A magyar gazdaság szempontjából ugyanakkor fontos, hogy az elmúlt évek nagy gyárberuházásai, például

a BMW,

a CATL

vagy a BYD

projektjei mostanra a megvalósítás fázisába érnek. Bár a beszállítói láncokba nehéz teljes mértékben bekapcsolódni, főként a technológiai titkok miatt, ezek a fejlesztések így is hatással vannak a hazai vállalkozásokra és a bérek alakulására. Árokszállási megjegyezte: már a BYD szegedi gyárának bejelentése is érezhető feszültséget okozott a munkaerőpiacon, hiszen a helyi cégek attól tartottak, hogy elveszítik a dolgozóikat a nagyobb befektetőkkel szemben.