Kiderült, miért állt le a Déli pályaudvar, Lázár János szerint is időszerű a felújítás

A hétfői közlekedésinfón újabb részleteket árult el Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója arról a hibáról, mely a múlt héten csütörtökön térdre kényszerítette a Déli pályaudvart, komoly késéseket és fennakadásokat hozva maga után.

Egy mozdony áramszedője okozta a felsővezeték meghibásodását a Déli pályaudvaron / Fotó: Tumbász Hédi

Ez okozta a Déli pályaudvar leállását

A cégvezető szerint egy mozdony áramszedője miatt rongálódott meg a felsővezeték, és a hiba kezelésének háromszor is neki kellett állni. Hegyi Zsolt azt is elismerte, hogy a hiba oát nehezen találták meg és az utastájékoztatás is hagyott kívánnivalót maga után. A MÁV csütörtöki közleménye szerint

a délutáni felsővezeték-szakadás után a forgalom még aznap fokozatosan helyreállt.

Lázár János építési és közlekedési miniszter hozzátette, hogy a Déli pályaudvar műszaki infrastruktúráján van mit javítani, de arról is beszámolt, hogy ennek mi lehet a menete. A tárcavezető szerint elsőként a vasút által használt teret szeretnék megújítani, második körben jöhet a személyi utasterek javítása, amibe magántőkét is bevonnának.

Lázár János szerint az 1100 milliárdból kell tudni pénzt keríteni a fejlesztésekre és a lassú jelek felszámolására.