Új történelmi csúcsra futott a magyar devizatartalék

Egy hónap alatt 1,3 milliárd euróval gyarapodott augusztus végéig Magyarország devizatartaléka – derül ki a Magyar Nemzeti Bank friss statisztikájából.

Varga Mihály MNB-elnök vezetése alatt is folytatódott a devizatartalék növekedése / Fotó: Kallus György

A jegybank által havonta közzétett Nemzetközi tartalékok és devizalikviditás című táblázat szerint ugyanis a nemzetközi devizatartalékok értéke augusztus 31-én elérte a 48,4 milliárd eurót, miután július végén ezen a soron 47,1 milliárd eurót tüntetett fel az MNB.

A központi bank nem közölte, hogy miből származik a növekmény, így valószínűleg egy jelentős összegű európai uniós átutalás érkezhetett be az utolsó nyári hónapban, lévén jelentős devizakötvény-kibocsátásra augusztus folyamán nem került sor.

Ezt a feltételezést támasztja alá az egyes sorok elemzése is, hiszen a konvertibilis devizában fennálló tartalék összege 34 585 milliárd euróról 35 802 milliárd euróra nőtt július óta, azaz nagyjából 1,2 milliárd euróval emelkedett.

További, valamivel több mint 100 millió eurót hozott az országnak az aranyban tárolt tartalék is, amelynek értéke 10,22 milliárd euróról 10,33 euróra nőtt.

Mivel az MNB logisztikai központjának trezorjaiban őrzött arany mennyisége nem változott, azaz tömbaranyban továbbra is 3 millió unciányi nemesfémet tárolnak, illetve a nem allokált aranyszámlákon is változatlanul félmillió unciát tartanak számon, a százmillió eurós értéknövekedést az arany világpiacon tapasztalható folyamatos drágulása okozhatta.

A magyar devizatartalék értéke egyébként 2023 februárjában lépte át először a 40 milliárd eurót, ebből is látszik, hogy milyen gyors növekedést jelent az 1,3 milliárd eurós augusztusi plusz.