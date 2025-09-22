Előre szóltak Magyarországról: kifut a határidőből a vasút, őrült nagy a kockázat – Brüsszel egy mozdulattal megoldhatná

Az idő sürget: a hazai vasúti árufuvarozók már csak december 31-ig jogosultak támogatásra egy speciális tevékenységükhöz, az egyeskocsi szolgáltatáshoz. Remélik, hogy az ötéves ciklus lejártával új ciklus kezdődik 2026. január 1-jétől, de erről egyelőre nem született döntés. A 2021 és 2025 közötti időszakban összesen több mint 26 milliárd forint állami hozzájárulás javíthatja a hazai vasúti teherfuvarozás versenyképességét. A támogatás idei kerete 6,4 milliárd forint.

Az egyeskocsi szolgáltatás elengedhetetlen mintegy 700 hazai megbízó számára/Fotó: Shutterstock

Mindenekelőtt egy kormányhatározatra lenne szükség, amelynek alapján a támogatás folytatását az uniós illetékesek jóváhagyhatják. Csakhogy kormányhatározat még nem született meg, ha pedig majd elkészül, az eddig tapasztalatok szerint brüsszeli bürokrácia útvesztőiben fog hónapokig vesztegelni. Az uniós jóváhagyás megszerzésére már aligha van remény ebben az évben.

Jól jönne egy ideiglenes jóváhagyás is

A problémát Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria Zrt. vezérigazgatója vetette fel a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület csütörtöki konferenciáján, egyben megoldást is kínált hozzá. Mint elmondta, Brüsszel, ha akarná, felgyorsíthatná a folyamatokat. Illetékeseihez ugyanis már több országtól befutott olyan kérés, hogy a lejáró támogatások meghosszabbítása esetében a kérelmezőnek ne kelljen az eljárást a nulláról indítania.

Észszerűbb lenne Brüsszelben jóváhagyni, tudomásul venni a korábban már indokoltnak minősített támogatást folytatását. A mostani magyarországi esetben is van mozgástere Brüsszelnek: ideiglenesen jóváhagyhatná a támogatásnak egy új ciklusban való folytatását a vonatkozó magyar kormányhatározat megszületéséig, és a magyar kérelem beérkezéséig.

Ez azért lenne fontos, mert visszamenőleg viszont nem adható támogatás.

Ez őrült nagy kockázat a vasúti fuvarozóknak, mert így nem lehet tudni, hogy mekkora pénz esik majd ki a támogatásból

Néhány hónapnyi kiesés is olyan károkat okoz a vasúti árufuvarozóknak, amit nagyon nehezen lehetne majd felszámolni” – mutatott rá Kovács Imre.

A szolgáltatás fontossága kapcsán emlékeztetett, hogy az ötéves ciklus indulásakor még négy vasútvállalat igényelt és kapott ilyen támogatást, a szám mostanra tizenegyre nőtt.