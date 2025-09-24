Csúcsokat dönt a hazai gazdasági szereplők bizalma, már az inflációtól és a munkanélküliségtől sem rettegünk – hová lettek a vészmadarak?

Az már látszódott, hogy alapvetően a magyar gazdaság rendben van, több pozitív meglepetéssel szolgáltak a második negyedéves részletes GDP-adatok is.
A kilátások sem rosszak, elég csak a Világgazdaság
Nagyon jó hírünk van: ha marad még szufla a forintban, jövőre 2000 euró lehet a magyar átlagfizetés,
A költségvetés garantálja a magyar gazdaság védelmét: rendezettek az ország pénzügyei – itt vannak a legfrissebb adatok és a
Valami végre történt a magyar gazdaságban: már csak egyetlen dolog kell az igazi áttöréshez
…címmel publikált írásaira gondolni, de ez a GKI Gazdaságkutató Zrt. friss felmérését így sem teszi kevésbé jelentőssé. A cég kutatásából nem kisebb dolog derül ki, mint az, hogy
közel egy éve nem voltak ilyen optimisták és pozitívak a magyar gazdaság szereplői, mint most.
Nagyon azért ne lepődjünk meg, már augusztusban a fordulat jelei látszódtak a magyar gazdasági hangulatban. Itt írtunk róla, hogy a cégek foglalkoztatási hajlandósága erősödött, a fogyasztói bizalmi mutató pedig négyhavi csúcsra jutott, ráadásul a mindig szigorú Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi főigazgatóságának felmérése arra jutott, hogy Magyarország akkor is képes volt tartani a gazdasági hangulatindex szintjét, amikor az EU-s szinten romlott (a szeptemberi ESI még nem ismert, csak a fogyasztói bizalmi index – a szerk.).
A felfutás tehát itt volt előttünk feketén-fehéren, de a magyar gazdaságról szóló jegyzeteket új polcra kell tenni, a GKI által mért a 11 havi csúcs azért nem kis dolog. Egyelőre még a baloldali sajtó sem tudja negatívan tálalni, és azoknak is nehéz lesz belekötni ebbe, akik folyamatosan ütik a kormányt egyes döntései miatt.
A GKI üzleti bizalmi indexe – augusztus után – szeptemberben is 2 ponttal emelkedett az előző felméréshez képest,
ez 11 havi csúcs.
Az ipari bizalmi index 2, a szolgáltatói 3 ponttal emelkedett augusztushoz képest, miközben a kereskedelmi és az építőipari mutató nem változott.
Az ipari index tizenöt hónapja nem járt ilyen magasan.
A közeljövőt illetően továbbra is az építőipar a legkevésbé és az üzleti szolgáltatások a leginkább derűlátó szektor.
A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor az előző felméréshez képest lényegében nem változott. A következő három hónapban a vállalkozások 7 százaléka készül a létszám bővítésére, míg 13 százaléka szűkítené azt.
A leginkább optimista két szektor az ipar és az üzleti szolgáltatások, ezzel szemben az építőipar a legkevésbé derűlátó.
A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága szeptemberben valamelyest romlott. Az ipari és az építőipari vállalatok szenvednek leginkább a kiszámíthatóság hiányától.
Az árindikátor, amely a cégek értékesítési árainak a következő három hónapban várható alakulását mutatja, augusztus után szeptemberben sem változott a megelőző felméréshez képest. A következő három hónapban a cégek 19 százaléka szeretne árat emelni, míg árcsökkentésre 9 százalékuk készül.
A GKI fogyasztói bizalmi index értéke szeptemberben 2 ponttal volt magasabb, mint augusztusban.
Ezzel e mutató tizenkét havi csúcsára ért fel.
Ugyan a lakosság az elmúlt 12 hónapban tapasztalt pénzügyi helyzetét romlónak érezte, és a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátásai nem változtak az egy hónappal korábbihoz képest, de az ország következő 12 havi gazdasági helyzetét sokkal kedvezőbbnek látták. A nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése is érdemben javult.
A lakosság inflációs várakozása és a munkanélküliségtől való félelme is csökkent az év nyolcadik hónapjához képest.
A lakosság gazdasági várakozása jelentősen (plusz 2,1 indexpont) javult, miközben a vállalatok gazdasági közérzete is erősödött (plusz 0,5 indexpont) az előző hónapban mért értékhez képest – derül ki már a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 2025. szeptemberi felméréséből. Így a mínusz 100 és plusz 100 közötti skálán értelmezett lakossági index mínusz 13,1-re, a vállalati mutató értéke pedig mínusz 14,6 indexpontra javult. A szeptemberi felmérésben a háztartásoknál az inflációs várakozások javulása, míg a vállalatoknál a beruházási szándék erősödése jelentette a legmarkánsabb pozitív irányú módosulást.
Jövőre végre beindulhat a magyar gazdaság. Az Európai Unió és az Egyesült Államok között megszülető vámmegállapodás, valamint a német gazdaság várt élénkülése kedvezőbb külső környezetet eredményezhet – jelentette ki nemrég az Erste makroelemzője. A csökkenő bizonytalanság és a magyar exporttermékek iránti kereslet növekedése a várva várt beruházási fordulatot is elhozhatja. Mindezek eredményeként a GDP 2,3 százalékkal bővülhet 2026-ban. Idén azonban még stagnál – illetve stagnálásközeli növekedést mutat – a magyar gazdaság teljesítménye. Az Erste elemzői az első hónapokban prognosztizált 2 százalékkal szemben most már legfeljebb 0,5 százalékos GDP-növekedést várnak 2025-re. Jelenleg a hazai gazdaságot itthon csak a háztartások fogyasztása támogatja, a beruházások és az export visszahúzzák a növekedést. A nagyobb új beruházások közül idén csupán a BMW-nél indulhat meg a termelés.
Az árrésstopnak és a viszonylag erős forintárfolyamnak köszönhetően csökkent az infláció mértéke az év első felében, és rövid távon a kockázatok is kiegyensúlyozottabbá váltak.
Ugyanakkor a globális élelmiszer- és a hozzá kapcsolódó nyersanyagárak emelkedése, valamint a belföldi gazdák esetében előbb a fagy, majd az aszály okozta károk a mezőgazdasági termelői árak masszív emelkedését eredményezik.
Mindez, a magas szinten ragadt lakossági inflációs várakozásokkal kiegészülve, hosszabb távon a felfelé mutató kockázatokat erősítik.
A pénzromlás üteme így idén az év elején prognosztizált 5,5 százalékkal szemben 4,7 százalék lehet.
Jövőre az áremelkedés üteme tovább lassulhat, 4,1 százalékra, ugyanakkor bizonytalanságot jelent az árrésstop vélhetően 2026-os kivezetése, így az infláció csak 2027-től térhet vissza a jegybanki célsávba.
Orbán Viktor elmondta, hogyan védekezünk, ha Európa feldarabolja önmagát – hiába figyelmeztetik
Bele kell állni és szembe kell nézni a problémákkal, a brüsszeli gazdaságpolitika olyan veszélybe sodorja az Európai Uniót, hogy az akár fel is darabolhatja önmagát. Orbán Viktor parlamenti expozéjának leghangsúlyosabb momentuma volt hétfőn, hogy az Európai Központi Bank volt elnöke, Mario Draghi nyomán újra riasztott – fogy az idő, ideje felébredni. A Világgazdaságnak nyilatkozó elemző pesszimista: jelenleg nem lát olyan tényezőt az EU-ban, ami elhozhatná a versenyképességi fordulatot, ez pedig még inkább felértékeli az Orbán-kormány gazdasági bizonytalanságra adott válaszait. Lássuk őket sorban. Bővebben>>>
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.