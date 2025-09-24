Csúcsokat dönt a hazai gazdasági szereplők bizalma, már az inflációtól és a munkanélküliségtől sem rettegünk – hová lettek a vészmadarak?

Az már látszódott, hogy alapvetően a magyar gazdaság rendben van, több pozitív meglepetéssel szolgáltak a második negyedéves részletes GDP-adatok is.

Gazdaság: a GKI üzleti bizalmi indexe – augusztus után – szeptemberben is két ponttal emelkedett az előző felméréshez képest, ez 11 havi csúcsot jelent / Fotó: Shutterstock

A kilátások sem rosszak, elég csak a Világgazdaság

Nagyon jó hírünk van: ha marad még szufla a forintban, jövőre 2000 euró lehet a magyar átlagfizetés,

A költségvetés garantálja a magyar gazdaság védelmét: rendezettek az ország pénzügyei – itt vannak a legfrissebb adatok és a

Valami végre történt a magyar gazdaságban: már csak egyetlen dolog kell az igazi áttöréshez

…címmel publikált írásaira gondolni, de ez a GKI Gazdaságkutató Zrt. friss felmérését így sem teszi kevésbé jelentőssé. A cég kutatásából nem kisebb dolog derül ki, mint az, hogy

közel egy éve nem voltak ilyen optimisták és pozitívak a magyar gazdaság szereplői, mint most.

Nagyon azért ne lepődjünk meg, már augusztusban a fordulat jelei látszódtak a magyar gazdasági hangulatban. Itt írtunk róla, hogy a cégek foglalkoztatási hajlandósága erősödött, a fogyasztói bizalmi mutató pedig négyhavi csúcsra jutott, ráadásul a mindig szigorú Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi főigazgatóságának felmérése arra jutott, hogy Magyarország akkor is képes volt tartani a gazdasági hangulatindex szintjét, amikor az EU-s szinten romlott (a szeptemberi ESI még nem ismert, csak a fogyasztói bizalmi index – a szerk.).

A felfutás tehát itt volt előttünk feketén-fehéren, de a magyar gazdaságról szóló jegyzeteket új polcra kell tenni, a GKI által mért a 11 havi csúcs azért nem kis dolog. Egyelőre még a baloldali sajtó sem tudja negatívan tálalni, és azoknak is nehéz lesz belekötni ebbe, akik folyamatosan ütik a kormányt egyes döntései miatt.

Gazdaság: egyre közelebb az egy évhez

A GKI üzleti bizalmi indexe – augusztus után – szeptemberben is 2 ponttal emelkedett az előző felméréshez képest,

ez 11 havi csúcs.

Az ipari bizalmi index 2, a szolgáltatói 3 ponttal emelkedett augusztushoz képest, miközben a kereskedelmi és az építőipari mutató nem változott.

Az ipari index tizenöt hónapja nem járt ilyen magasan.

A közeljövőt illetően továbbra is az építőipar a legkevésbé és az üzleti szolgáltatások a leginkább derűlátó szektor.