Elkeserítő, ami most kiderült Magyarország népességéről — egyetlen dolognak lehet örülni

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) előzetes adatai szerint 2025 augusztusában 6360 gyermek született, és 8908 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 5,7, a halálozásoké 15, míg a házasságkötéseké 5,1 százalékkal mérséklődött.

A KSH szerint csökkent a születések száma, a természetes fogyás pedig csúcsokat döntött Magyarország népességében

Friss KSH-adatok 2025 augusztusában

Múlt hónapban 6360 gyermek született, 5,7 százalékkal, 386-tal kevesebb, mint 2024 augusztusában. Összesen 8908 fő vesztette életét, 15 százalékkal, 1526-tal kevesebb az egy évvel korábbinál.

A természetes fogyás a 2024 augusztusi 3688-cal szemben 2548 fő volt

és 6370 pár kötött házasságot, 5,1 százalékkal, 343-mal kevesebb, mint egy évvel korábban.

A KSH közölte: kevesebben dolgoznak itthon, mint egy évvel korábban.

Hogyan változik Magyarország népessége?

Az idén eddig 48 093 gyermek jött világra, 6,7 százalékkal, 3445-tel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezen belül

januárban 4,2,

február–márciusban 8,6,

április–májusban 12,

június–augusztusban pedig 3,1 százalékkal

kevesebb volt az élve születések száma, mint 2024 azonos időszakaiban.

A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,31, egy évvel korábban 1,38 volt.

82 996-an haltak meg, 1,2 százalékkal, 1001-gyel kevesebben az egy évvel korábbinál. Januárban 7,8, februárban 0,7, márciusban 7,3, április–júniusban 1,2 százalékkal többen, míg július–augusztusban 15 százalékkal kevesebben hunytak el, mint az előző év azonos hónapjaiban.

A születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 34 903 fő volt, 7,5 százalékkal több az előző évi 32 459 fős értéknél.

30 976 pár kötött házasságot, 5,5 százalékkal, 1804-gyel kevesebb az egy évvel korábbinál. Január–februárban 9,7, március–áprilisban 3,9, június–augusztusban 7,8 százalékkal kevesebb, míg májusban 2,4 százalékkal több házasságkötés történt, mint 2024 azonos hónapjaiban.

KSH-adatok 2024. szeptember és 2025. augusztus között

2024 szeptembere és 2025 augusztusa között összesen 74 066 gyermek született, amely 6,6 százalékkal, 5217-tel kevesebb a megelőző 12 havinál. Az adott időszakban 126 469-en haltak meg, 0,9 százalékkal, 1138-cal kevesebben, mint a megelőző 12 hónapban és 44 757 pár kötött házasságot, 10 százalékkal, 5003-mal kevesebb a megelőző 12 havinál.