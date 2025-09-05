Leírták feketén-fehéren az igazságot: ezt teszi a magyar munkahelyekkel a mesterséges intelligencia – de a kormány nem fogja hagyni

A mesterséges intelligencia nemcsak új technológiát jelent, hanem a munka világát, az oktatást és a társadalmi egyenlőséget is alapjaiban alakítja át. A magyar MI-stratégia 2025–2030 közötti időszakra részletesen foglalkozik azokkal a társadalmi kihívásokkal, amelyek az automatizáció előretöréséből fakadnak.
Szakértői becslések szerint a munkakörök több mint 40 százaléka már most is automatizálható. Ez tömeges munkahely-átalakulást hozhat: egyes szakmák megszűnnek, mások gyökeresen átalakulnak, miközben új, eddig nem ismert állások jelennek meg. Az OECD Munkaerőpiaci Kitekintése szerint már a kézügyességet vagy a nyelvi készségeket igénylő feladatok is automatizálhatóvá váltak.
A magyar MI-stratégia három lehetséges jövőt vázol fel: korlátozott, kiterjedt és teljes automatizációt – mindhárom másfajta társadalmi alkalmazkodást kíván.
A dokumentum szerint a legnagyobb kihívás, hogy az oktatási rendszer képes legyen lépést tartani a változásokkal. Az MI-korszakban nem elég egyszer megtanulni egy szakmát: a folyamatos tanulás és átképzés válik normává. A magyar MI-stratégia ezért kiemelten kezeli
Az MI terjedésével a magánélet védelme új dimenzióba kerül. Egyre több adatot gyűjtenek és használnak fel, ezért az adatbiztonság és az átlátható szabályozás kulcskérdés. A magyar MI-stratégia világosan kimondja: erős adatvédelmi programokra és egyértelmű szabályokra van szükség ahhoz, hogy az emberek bízzanak a technológiában. A technológiai fejlődés nem mindenkit érint egyformán. A dokumentum figyelmeztet: az iskolai végzettség, a lakóhely és a digitális kompetenciák közötti különbségek tovább növelhetik a jövedelmi szakadékot.
A magyar MI-stratégia ezért célzott programokkal kívánja mérsékelni az egyenlőtlenségeket, és esélyt adni arra, hogy senki ne maradjon ki a digitális átalakulásból. Az MI rendszerek kulcsszerepet játszhatnak az átláthatóság és az üzleti etika erősítésében – derül ki egy 2023-as Forbes-elemzésből. Ugyanakkor alapvető kérdés, hogy a döntéshozatalban és a stratégiai tervezésben hogyan változik az ember szerepe.
A magyar MI-stratégia szerint a cél az együttműködés, nem pedig az ember teljes kiváltása.
A magyar MI-stratégia világos üzenetet közvetít: az automatizáció és a mesterséges intelligencia kihívásait nem elhárítani kell, hanem kezelni. A társadalmi egyenlőtlenségek mérséklése, a folyamatos oktatás biztosítása, az adatvédelem erősítése és az etikus működés mind azt szolgálják, hogy a technológiai fejlődés ne csak néhányaknak, hanem a társadalom egészének előnyére váljon.
A kormány csütörtökön elfogadta Magyarország megújított mesterségesintelligencia-stratégiáját, amely a következő öt évre ad iránymutatást a technológia fejlesztéséhez és alkalmazásához. A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a magyar MI-stratégia 2025 és 2030 között határozza meg, hogyan illeszkedik az állami, gazdasági és társadalmi folyamatokhoz a mesterséges intelligencia. A dokumentum célja, hogy egységes keretet teremtsen az MI használatára. Ez azt jelenti, hogy minden minisztériumnak és állami intézménynek a saját programjait a magyar MI-stratégia célrendszeréhez kell igazítania – legyen szó közlekedésről, egészségügyről, oktatásról vagy akár iparfejlesztésről.
