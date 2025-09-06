Brutális agresszió a vonatokon és a buszokon, elszakadt a cérna a MÁV-nál: megszüntettek egy járatot az utasok balhéi miatt

Az idei évben már 113 alkalommal támadtak rá kollégáinkra agresszív utasok, akik legtöbbször érvényes menetjegy nélkül utaztak. A MÁV-csoport célja, hogy munkatársai biztonságban végezhessék a munkájukat és egyetlen bűncselekmény se maradjon jogkövetkezmény nélkül — közölte a csoport.
A közfeladatot ellátó személyek elleni erőszak leggyakoribb formái a szóbeli fenyegetések, a fizikai bántalmazások, a különböző sérülés okozására alkalmas tárggyal történő dobálások és a késsel történő támadások is. Ezekkel az erőszakos támadási formákkal leggyakrabban a vasúton szolgálatot teljesítő jegyvizsgálók találkoznak, de mind gyakrabban előfordul az autóbusz-vezetők munkavégzése során is.
A vasúti területen a legtöbb atrocitás a 100a vonalon (Budapest – Cegléd - Szolnok), a 70-es vonalon (Budapest – Szob), a 30a vonalon (Budapest – Székesfehérvár), illetőleg 120a vasútvonalon (Budapest – Újszász – Szolnok) továbbá a 40-es vasúti vonalon Ercsi és vonzáskörzetében valósult meg. Autóbuszos területen elsősorban Budapest és Pest vármegye, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyék emelkednek ki az esetek gyakori előfordulása miatt.
Ercsiben olyan súlyos volt a helyzet, hogy a rendszeres és folyamatos támadások miatt egy általunk üzemeltetett helyi járatot végül kénytelenek voltunk megszüntetni.
— közölte a csoport.
Az elkövetők autóbuszokról történő eltávolítása, utazásból történő kizárása esetenként csak rendőri segítséggel oldható meg, de ez járatkéséseket okozhat, épp az írott és íratlan szabályokat betartó utasokat sújtja.
Az idei nyáron több drasztikus eset is történt a MÁV-csoport járatain.
Az eljárások során nagy segítséget nyújtanak a biztonsági kamerák felvételei, amelyeket a rendőrség a nyomozások folyamán értékel és elemez. A MÁV-csoport közel 200 – kép és hangfelvétel rögzítésére is alkalmas – testkamerát szerzett be az elmúlt években a jegyvizsgálók számára.
A KISS és FLIRT motorvonatok beépített kamerarendszerrel rendelkeznek, és ezek mellett folyamatosan szerelik fel a fedélzeti kamerákkal a MÁV-csoport további szerelvényeit is. Az autóbuszok nagy részén szintén fedélzeti kamerarendszerek működnek. A járműveken felül pedig az autóbusz- és vasútállomásokon is kamerarendszerek működnek, amelyeknek szintén jelentős a szerepük a felsorolt bűncselekmények felderítésében és bizonyításában. Ezek a rendszerek segítik az esetek tisztázását, utólagos bizonyítását, ezért az ilyen és ehhez hasonló biztonsági eszközök beszerzését folytatjuk.
A kamerák beszerzése, telepítése, napi szintű alkalmazása, használata nemcsak a kollégák, de a szabályokat betartó utasok biztonságát is szolgálják, hiszen jelentős visszatartó erejük van a jogsértő szándékú elkövetőkkel szemben.
A biztonságtechnikai rendszereink (fedélzeti-, állomási- és testkamerák) segítségével, továbbá a rendőrség hathatós együttműködésének köszönhetően a legtöbb esetben az elkövetők elfogásra kerülnek. A jegyvizsgálók, az autóbusz-vezetők, a mozdonyvezetők, a HÉV-járművezetők és a rendészek is közfeladatot ellátó személyeknek minősülnek, tettleges bántalmazásuk bűncselekménynek számít, amely akár szabadságvesztéssel is büntethető. A bántalmazó és garázda viselkedés a fizikai sérülések mellett lelki traumát is okozhat az áldozatoknak, továbbá az utasok biztonságérzetét is rontja.
Legtöbbször az utazási jogosultságok ellenőrzésekor alakulnak ki konfliktusok, amikor az utazni szándékozó személynek nincs menetjegye, vagy nem a megfelelő menetjeggyel rendelkezik, és azt a helyszínen sem kívánja megvásárolni.
A MÁV-csoport kollégái közfeladatot látnak el, így az őket ért bántalmazás szigorúbb büntetéssel is járhat. A csoport felhívta a figyelmet, hogy a kollégák minden segítséget megkapnak a vállalatcsoporttól, hogy feldolgozzák az őket ért traumákat. A MÁV több vonalon is együttműködik vasúti rendészeti szervezettel, vagyonőr vállalkozásokkal, és Rendőrhatósággal is, így a Készenléti Rendőrség tagjai is több vonalon segítik a rend fenntartását, az utazóközönség biztonságát.
