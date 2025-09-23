Jeges vizet öntött az álmodozókra Szijjártó Péter, a külügyér a kegyetlen valóságról beszélt – a Fehér Ház nyomása ellenére sem teszi ezt meg Magyarország!

Magyarország nem fog lemondani az orosz energiaellátásról, még akkor sem, ha a Fehér Ház felszólította a szövetségeseit, hogy hagyják abba az orosz olajimportot – nyilatkozta a The Guardiannek Szijjártó Péter.

Barátság vezeték: itt érkezik az orosz olaj / Fotó: AFP

A külgazdasági és külügyminiszter szerint:

Nem tudjuk biztosítani országunk biztonságos energiaellátását orosz olaj- vagy gázforrások nélkül.

Hozzátette, hogy „megérti” Trump megközelítését. Emlékeztetett arra, hogy más irányból nem áll rendelkezésre infrastruktúra.

Szijjártó kijelentése azután hangzott el, hogy Trump az Oroszország elleni újabb szankciókat ahhoz a feltételhez kötötte, hogy a NATO lekapcsolja magát az orosz energiaellátásról.

A magyar állami tulajdonban lévő Mol csoport évente körülbelül ötmillió tonna olajat importál a Druzsba vezetéken keresztül, amelyből nyersolajat szállít a magyar és szlovák finomítóknak. Ez a két ország állt a leginkább ellen az orosz energiaimport leállítására irányuló felhívásoknak

– idézi fel a The Guardian.

A Bloomberg beszámolója szerint az EU olyan kereskedelmi korlátozásokat fontolgat, amelyek csökkenthetik vagy leállíthatják a vezetéken keresztüli olajszállítást, és hogy ezeket egyhangú beleegyezés nélkül is bevezethetik, lehetővé téve más európai országok számára, hogy leszavazzák Budapestet és Pozsonyt.

Ami az orosz olaj vásárlását illeti, gyakorlatilag Magyarország és Szlovákia dönt a sorsáról

– írta Lindsey Graham, Trump szövetségese, aki Ukrajna legnagyobb támogatói közé tartozik a körzetében. „Remélem és elvárom, hogy hamarosan helytálljanak, és segítsenek véget vetni ennek a vérfürdőnek. Ha nem, az következményekkel kell hogy járjon, és fog is.”

A tagállamok Brüsszel mögött vannak

A hét végén a The Guardiannek adott interjúban Alexander Stubb finn elnök – aki azóta az egyik leggyakrabban Trumppal beszélő európai vezetővé vált – azt mondta, nyomást kell gyakorolni Magyarországra és Szlovákiára, akik még mindig vásárolják az orosz olajat. Amikor arról kérdezték, hogy milyen eszközökkel lehetne nyomást gyakorolni a két országra, azt mondta, hogy „ez a bizottságon múlik”.