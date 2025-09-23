Jeges vizet öntött az álmodozókra Szijjártó Péter, a külügyér a kegyetlen valóságról beszélt – a Fehér Ház nyomása ellenére sem teszi ezt meg Magyarország!

Magyarország nem fog lemondani az orosz energiaellátásról, még akkor sem, ha a Fehér Ház felszólította a szövetségeseit, hogy hagyják abba az orosz olajimportot – nyilatkozta a The Guardiannek Szijjártó Péter.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint:
Nem tudjuk biztosítani országunk biztonságos energiaellátását orosz olaj- vagy gázforrások nélkül.
Hozzátette, hogy „megérti” Trump megközelítését. Emlékeztetett arra, hogy más irányból nem áll rendelkezésre infrastruktúra.
Szijjártó kijelentése azután hangzott el, hogy Trump az Oroszország elleni újabb szankciókat ahhoz a feltételhez kötötte, hogy a NATO lekapcsolja magát az orosz energiaellátásról.
A magyar állami tulajdonban lévő Mol csoport évente körülbelül ötmillió tonna olajat importál a Druzsba vezetéken keresztül, amelyből nyersolajat szállít a magyar és szlovák finomítóknak. Ez a két ország állt a leginkább ellen az orosz energiaimport leállítására irányuló felhívásoknak
– idézi fel a The Guardian.
A Bloomberg beszámolója szerint az EU olyan kereskedelmi korlátozásokat fontolgat, amelyek csökkenthetik vagy leállíthatják a vezetéken keresztüli olajszállítást, és hogy ezeket egyhangú beleegyezés nélkül is bevezethetik, lehetővé téve más európai országok számára, hogy leszavazzák Budapestet és Pozsonyt.
Ami az orosz olaj vásárlását illeti, gyakorlatilag Magyarország és Szlovákia dönt a sorsáról
– írta Lindsey Graham, Trump szövetségese, aki Ukrajna legnagyobb támogatói közé tartozik a körzetében. „Remélem és elvárom, hogy hamarosan helytálljanak, és segítsenek véget vetni ennek a vérfürdőnek. Ha nem, az következményekkel kell hogy járjon, és fog is.”
A hét végén a The Guardiannek adott interjúban Alexander Stubb finn elnök – aki azóta az egyik leggyakrabban Trumppal beszélő európai vezetővé vált – azt mondta, nyomást kell gyakorolni Magyarországra és Szlovákiára, akik még mindig vásárolják az orosz olajat. Amikor arról kérdezték, hogy milyen eszközökkel lehetne nyomást gyakorolni a két országra, azt mondta, hogy „ez a bizottságon múlik”.
Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter a múlt héten Kijevben a The Guardiannek nyilatkozva kijelentette, hogy támogatja Trump felhívását, hogy Európa hagyja abba az orosz olaj vásárlását. Úgy véli, Magyarország délről is beszerezheti az olaját– mondta Sikorski.
Szijjártó Péter hétfőn
az európai nyomásgyakorlásról kérdezve „fanatikusoknak” nevezte a nyugat-európai tisztviselőket,
és azt mondta, „teljesen lehetetlen tényeken alapuló, racionális párbeszédet folytatni a józan észen alapulva”. Ugyanakkor szerinte Magyarország jó kapcsolatban van a Trump-adminisztrációval, ami mindenképpen enyhíti a nyomásgyakorlást.
Szijjártó Pétert az ukrán média egyik képviselője kérdezte a 19. szankciós csomagról és hatásairól. A magyar külügyminiszter elmondta, hogy az energiahordozók szankcionálása Európát rosszabb helyzetbe sodorná, mint gondolnánk.
Ez az eddigi legnagyobb kudarca az Európai Uniónak, amit valaha csinált – reagált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán az Európai Unió új szankciócsomagjára.
„Én ott ültem az első vitán három és fél, négy évvel ezelőtt az első szankciókról, és feltettem a kérdést: mi az oka ezeknek a szankcióknak? Mit akarunk elérni? Az unió válasza erre az volt: a szankciók térdre kényszerítik majd Oroszországot, és kénytelen lesz befejezni a háborút, vagy megegyezni. De már elfogadtunk 18 csomagot, Európa pedig sokkal többet vesztett, mint Oroszország.”
Európa sokkal nagyobb kárt okozott önmagának, mint amennyit Oroszország elszenvedett
– állította a miniszter. Kiemelte, hogy az új szankciós csomag alapján szankciókat kellene kivetnünk az energiahordozókra, de ez nem Oroszországnak fog ártani, hanem néhány európai országnak, mint Magyarország vagy Szlovákia, amelyek fizikai helyzete meghatározza az energiaellátásukat.
Lengyelország kész konkrét segítséget nyújtani a régiónak az orosz olaj- és gázfüggőség mérséklésében. Az ország az elmúlt években jelentős infrastrukturális fejlesztéseket valósított meg:
A lengyel Orlen csoport már most is szállít földgázt Szlovákiába, részben az Egyesült Államokból érkező LNG révén.
A regázosított gáz interkonnektorokon keresztül jut el a szlovák piacra. Elméletileg Magyarország számára is megoldható lenne az ellátás alternatív útvonalakon – például az olasz vagy horvát LNG-terminálokból.
Csakhogy ennek költségéről egyetlen szó sem esik, ahogy arról sem, hogy ezeken az útvonalakon van-e egyáltalán megfelelő és szabad, a tetejében pedig azonnali kapacitás ahhoz, hogy fedezni lehessen a magyar és a szlovák szükségletet. Lengyelország álláspontja szerint viszont az orosz olaj- és gázfüggőség ma már nem felszámolhatatlan, az pusztán politikai és gazdasági döntések eredménye. Magyarország számára elérhető alternatíva a TAL vezeték bővítése Trieste irányából, valamint a Törökország, Azerbajdzsán és Katar felé történő együttműködés. Szlovákia energiaellátása jelenleg nagymértékben az orosz importtól függ, ám több új beszerzési útvonalat is kiépített Németország, Csehország és Lengyelország irányába.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.