Szijjártó Péter az ukrán médiának magyarázta el, mit fog okozni Magyarországnak és Szlovákiának, ha leválasztják az orosz energiáról - "Vajon adásba kerül?"

Ez az eddigi legnagyobb kudarca az Európai Uniónak, amit valaha csinált — reagált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán az Európai Unió új szankciócsomagjára, amely a magyar energiaellátottságot is negatívan befolyásolhatja. A miniszter az ukrán média kérdéseire válaszolt.

Szijjártó Péter az Oroszország ellen hozott 19. szankciócsomaggal nem ért egyet / Fotó: Horváth Viktor / Joó István Facebook-oldala

Az orosz szankciók előzménye

Az Európai Bizottság új kereskedelmi korlátozásokat vezetne be az Oroszországból érkező olajimport további visszaszorítására. A bizottság felülvizsgálja a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező szállításokat, amelyen keresztül Magyarország és Szlovákia vásárol orosz olajat – tudta meg bennfentesektől a Bloomberg.

A magyar külügyminiszter véleménye

Én ott ültem az első vitán három és fél, négy évvel ezelőtt az első szankciókról, és feltettem a kérdést: mi az oka ezeknek a szankcióknak? Mit akarunk elérni?

„Az unió válasza erre az volt: a szankciók térdre kényszerítik majd Oroszországot, és kénytelen lesz befejezni a háborút, vagy megegyezni. De már elfogadtunk 18 csomagot, Európa pedig sokkal többet vesztett, mint Oroszország.”

Kinek okoz nagyobb kárt a szankcionálás?

Európa sokkal nagyobb kárt okozott önmagának, mint amennyit Oroszország elszenvedett — állította a miniszter. Kiemelte, hogy az új szankciós csomag alapján szankciókat kellene kivetnünk az energiahordozókra, de ez nem Oroszországnak fog ártani, hanem néhány európai országnak, mint Magyarország vagy Szlovákia, amelyek fizikai helyzete meghatározza az energiaellátásukat.

Tehát ha tényszerűen megnézzük, mi történt a szankciókkal kapcsolatban az elmúlt években, sajnos az a helyzet, hogy Európa néhány országának jobban fog ártani, mint Oroszországnak

– mondta.

A külügyminiszter hozzátette, hogy az energiahordozók szankcionálása nem fogja megállítani a háborút, viszont határozottan több kárt fog okozni az EU-nak, mint amit eddig tapasztalhattunk.