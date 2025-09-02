Fix 3 százalékos hitel: csökkennek az alkupozíciók, egy panelnál esélytelen meglépni ezt

Jelentősen csökkent az alkupozíció mértéke a lakáspiacon augusztusban Otthon Start programhoz köthető keresletélénkülés miatt – derül ki az Ingatlan.com elemzéséből, amely közel 50 ezer olyan 2024–2025-ben eladott lakás és ház adata alapján készült, ahol a hirdetők megadták az eladási árat.

Budapesten csökkent a vevők alkuképessége az Otthon Start program nyomán / Fotó: Kallus György

Látványos csökkenés az alkulehetőségekben

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta: az alku lehetősége látványosan szűkült a lakáspiacon, ami egyértelműen az élénkülő kereslet és az Otthon Start program elindulásának következménye.

Míg a tavalyi év második felében és idén május–júniusban is a vevők diktáltak, mostanra az eladók pozíciója erősödött, kevesebb árengedményt kell adniuk.

A szakértő szerint ez részben annak is köszönhető, hogy az elmúlt egy-két hónapban a tulajdonosok és ingatlanközvetítők még nem emelték jelentősen az eladó lakások és házak árát. Az országos eladó használt lakóingatlanok átlagos négyzetméterára augusztus végén 1,4 százalékkal volt magasabb, mint július elején. Az egyes településtípusok között nagy különbségek mutatkoznak, mivel

a budapesti lakások és házak ára két hónap alatt 4,1 százalékkal került feljebb,

míg a megyei jogú városok és vármegyeszékhelyek áremelkedése 1,9 százalékos volt.

A városokban (0,9 százalék) és községekben (0,5 százalék) viszont kevesebb mint 1 százalékkal nőttek az árak július eleje óta.

A vevők nemcsak a kibontakozó keresleti hullámra reagálnak gyorsabban kisebb alkuval, hanem arra is, hogy a piacon megjelenő egyre több eladó lakás és ház közül a legjobbakra gyorsan lecsapnak a vásárlók

– tette hozzá.

Alkumértékek

A hirdetési és a tényleges eladási ár közötti különbség országos átlagban 2–5 százalékponttal csökkent 2024 augusztusához képest, de településtípusonként jelentős különbségek mutatkoznak. A fővárosi eladó lakásoknál 2024 augusztusában még közel 4 százalékos alkura volt lehetőség, ami 2025 júliusára 3,2 százalékra, augusztusra pedig 1,9 százalékra zsugorodott.

Ez éves összevetésben több mint 2 százalékpontos visszaesés azt jelenti, hogy a fővárosi eladóknak ma már lényegesen kevesebb engedményt kell adniuk a meghirdetett árakból.

A fővárosi házaknál kisebb a változás: a tavalyi augusztusi 8,5 százalékos alkupozíció 4,9 százalékra mérséklődött, ami viszont havi szinten is emelkedés, hiszen júniusban 4,4 százalékot tett ki. Balogh László szerint a kertes házaknál június óta elérhető nagyobb alkupozíció is arra utal, hogy az első lakást vásárlók kereslete leginkább a társasházak körében csapódik le.

Panellakásokra alig alkudhatunk

A legnépszerűbb kategóriákat nézve a panellakásoknál is jelentős a csökkenés. A fővárosi lakótelepi paneleknél most már mindössze alig több mint 1 százalék lehet az alku mértéke, míg egy évvel ezelőtt 3 százalékos szintről volt szó. A vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban található paneleknél pedig egy év leforgása alatt 4-ről 3,5 százalékra mérséklődött az alku mértéke.