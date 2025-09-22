Szárnyaló jövedelmek: brutális összegeket kereshetnek a pilóták – a képzésnek viszont borsos az ára

A pilóták karrierje az első lépésektől kezdve komoly anyagi és szellemi befektetést igényel – írta az Origo. A kezdő pilóták, akik még nem rendelkeznek jelentős repülési tapasztalattal, gyakran kisebb légitársaságoknál vagy regionális járatokon dolgoznak.

A pilótaképzés drága befektetés, de megéri / Fotó: Vémi Zoltán

A havi bruttó keresetük 500 ezer és 800 ezer forint között mozoghat, ami nem kiemelkedő, de az iparági lehetőségek és az előrelépés szempontjából fontos kezdeti lépés. Ahogy egy pilóta tapasztalatot szerez, úgy nő a keresete is. A tapasztaltabb szakemberek, akik már több ezer órát repültek, jobb fizetést kaphatnak, és gyakran nagyobb légitársaságoknál dolgoznak. Egy nemzetközi légitársaságnál dolgozó pilóta havi jövedelme 1,5 és 2,5 millió forint között mozoghat. A jövedelem emelkedik a repült órák számával, valamint a bónuszokkal és túlórákkal is.

A légi közlekedés csúcsát a kapitányok, vagyis a vezető pilóták jelentik. Ők a legmagasabb szintű szakemberek, akik felelősek az egész járat biztonságáért, és gyakran több mint tíz-tizenöt évnyi tapasztalattal rendelkeznek. A kapitányok keresete az iparág legmagasabb szintjén mozog, és havi 2,5 és 3,5 millió forint közötti összeg is elérhető, sőt egyes esetekben, a bónuszok és a túlórák díjával együtt, akár magasabb is lehet.

Drága a pilótaképzés, de visszahozza az árát

A pilóták képzése azonban nemcsak a keresetüket, hanem az őket körülvevő költségeket is jelentősen befolyásolja. A szükséges engedélyek és repülési órák megszerzése akár 10-15 millió forintba is kerülhet, ami jelentős befektetés a pályán való előrejutás érdekében.

