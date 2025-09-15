Eladó a legendás Széchenyi kastély Magyarországon: most baráti árat kérnek a történelmi épületért – fotók

Pusztacsaládon hirdeti az Ingatlanbazar.com az egykori Széchenyi kastélyt. A történelmi épületet Széchenyi István fiának, Ödönnek a tulajdona volt. A Széchenyi kastély tizenhat éven át volt a család birtokában – számolt be a Kisalföld.

Eladó a legendás Széchenyi kastély Magyarországon / Fotó: ingatlanbazar.hu

A kastély 600 millió forint ért árulják.

Egykori Széchenyi kastély a Fertő-tó közelében található.

Pusztacsalád az 1700-as évek elején Festetics birtok volt, 1858-ban Festetics Taszilótól vásárolta meg a Sághi uradalomhoz tartozó Pusztacsaládot a gróf Széchenyi család.

Széchenyi Ödön, Széchenyi István 16 évig volt a község ura. A Heller Richárd által építtetett kastély ős fás parkjával, kényelmes, tágas tereivel és visszafogott stílusával kiváló pihenési lehetőséget nyújt csoportok és kikapcsolódni vágyó társaságok számára egyaránt, de táboroztatásra vagy csapatépítők szálláshelyének biztosítására is ideális.

A Széchenyi kastélyt 600 millióért űrulják / Fotó: ingatlanbazar.hu

A kastély 46 fő egyidejű elhelyezésére nyújt lehetőséget összesen 20 szobában. Közösségi terei több fős és kisebb létszámú rendezvényekhez is ideálisak. Étkezőként is funkcionáló nagyterme 50-60 fő befogadásra képes. Önellátó, nagy konyhával rendelkezik. A kastély területe ezer négyzetméter, ős fás parkja pedig kilencezer. A hozzá tartozó telkek együttes területe 6 hektár.

A Világgazdaság arról is beszámolt, hogy a Fejér vármegyei Vál község szívében áll egy épület, amely valaha a település ékköve volt: az Ürményi-kastély. A 18. század végén, 1780 és 1800 között épült copf stílusban. Az egykori államférfi, Ürményi József birtokán magasodó kastély U alakú épülettömbje és vasrácsos erkélye egykor tekintélyt sugárzott.