A fogyasztóknak szóló kampánnyal tisztázza az agrárkamara a húsokkal kapcsolatos tévhiteket

Az állati termékek termelésével és fogyasztásával kapcsolatos dezinformációk cáfolata és tévhitek eloszlatásának céljával indított kampányt az agrárkamara. Az alapvetően a termelők számára információkat szolgáltató kamara a Tények ízekre szedve című kampánnyal most a fogyasztókat célozta meg.
Kelemen Zoltán
2025.09.03., 14:32

Szélsőséges vélemények, tévhitek, félinformációk tömkelege lepte el a nyilvánosságot az állattenyésztéssel, a húsfogyasztással vagy a tejtermékek szerepével kapcsolatban. Ezek egyrészt elbizonytalanítják a fogyasztókat és a mezőgazdaságban dolgozókat is – indokolta Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) agrárgazdasági ügyekért felelős alelnöke a kampányt bemutató rendezvényen, hogy a köztestület miért indította el júniusban a Tények ízekre szedve kampányt. Mint mondta, utóbbi nem érzelmekre, hanem tényekre épít.

Tények ízekre szedve, Remény Farm
A Remény Farmon folyó gazdálkodás jó muníciót nyújt a Tények ízekre szedve című kampánynak / Fotó: Lévai Zsolt/NAK

A kampány célja bemutatni ezeket a tévhiteket és félreértéseket az állati eredetű élelmiszerekkel kapcsolatban – mondta. Nem véletlen, hogy az embernek mindenevő fogazata van, az állatok és növények fogyasztása egyaránt az emberi táplálkozás része kell hogy legyen. A NAK szerint, ha a fogyasztók a tények alapján tisztábban látnak, akkor tudatosabb döntéseket hozhatnak és ez mindannyiunk életére hatással lehet. Süle Katalin bízik benne, hogy a kampány segítségével az emberek, különösen a fiatalok, tudatos fogyasztóvá válhatnak.

A Remény Farmon a Tények ízekre szedve a valóság

Minket is érint a kampány, gazdálkodásunk annak megfelelő elvek mentén történik – mondta a Goldmann Dávid, a bemutatónak helyet adó, a Heves vármegyei Mikófalván található Remény Farm regeneratív családi biogazdaság alapítója. A minősített biogazdaságban dominánsan legeltetett állattartással foglalkoznak, 100 szarvasmarhát, 600 birkát, valamint húscsirkét és tojótyúkokat tartanak, az alapanyagot pedig részben helyben, kézzel dolgozzák fel, és közvetlenül értékesítik, Budapesten is, részben pedig felvásárlóknak adják el.

A kampány eddigi története azt bizonyítja, hogy jó úton jár a NAK. Szécsi Zoltán, Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó szerint ezt bizonyítja, hogy

  • több ezer embert megmozgattak a programjaikkal,
  • a különböző edukációs videós anyagaik megtekintése kétmillió felett jár,
  • közösségimédia- és weboldalaikra több százezren kattintottak.

Ez azért is fontos, mert az internet világában a dezinformáció is gyorsan terjed – tette hozzá.

Szécsi maga is gazdálkodik, és azt vallja, hogy 

a legelőre alapozott hústermelés a természetről szól, a hústermelés a természet része, a metánkibocsátás pedig legeltetés nélkül sem lenne kisebb, 

viszont nem keletkezne hús és szerves trágya sem.

Nagyon elnézték a zöldek, hogy káros a hús és a tej
Egy új, árnyaltabb módszer szerint számítva kiderült, hogy több élelmiszer termelésének környezeti hatása fele a korábban számított értéknek. A leginkább a célkeresztben lévő hús és tej termelésének megítélése változhat.

A visszajelzések alapján sokak számára valódi szemet felnyitó élményt jelentettek a kampány révén kapott információk, a NAK-nak eljuttatott üzenetek pedig arról tanúskodnak, hogy valódi változást indítottak el.

A kampány lényege ugyanakkor nem pusztán az adatok bemutatása, hiszen azzal, hogy az emberek tisztábban látnak, tudatosabb döntéseket hozhatnak a mindennapi étkezéseikben, választásaikban. Vagyis azzal mindenki nyer, ha jobban értjük, mit eszünk – állítja a NAK.

Nem a meggyőzés a cél

A hangsúly eddig az ismeretterjesztésen volt, amely keretében bemutatták például

  • a húsokkal kapcsolatos népszerű tévhiteket,
  • vizsgálták a húsok körül keringő rákkeltő hatás „tévképzetet”,
  • megnézték a telített zsírokat és azt, hogy valójában mennyit tartalmaznak a húsok a hiedelmekkel ellentétben, és
  • a sokak által rettegett antibiotikum-maradványok nyomába is eredtek.

Megvizsgálták a sertés-, a marha- és a szárnyashúsok tápanyagtartalmait, a különböző húsrészek vitamintartalmát, valamint a belsőségekben rejlő tápanyagkincseket, vagyis, hogy miért jó a máj, a zúza, a szív vagy a nyelv. Ugyanezt bemutatták a különböző húsrészeknél a szárnyasok, a marha, a sertés és a juh esetében. Információkat osztottak meg a tojásról, az ideális tápanyagbevitelről (okostányér), az állattartással és a környezetre gyakorolt hatással kapcsolatos tévhitekről is.

Nem az a cél, hogy bárkit meggyőzzünk valamiről – hanem hogy segítsünk eligazodni – hangsúlyozta Süle Katalin. Azt is bemutatják, hogy a hazai állattenyésztés egyre korszerűbb, egyre fenntarthatóbb. Érdemes azt is tudatosítani a fogyasztókban, hogy a hazai hús, tejtermék, vagy tojás mögött valós emberek állnak: szakértelemmel, felelősséggel. 

A kampány hitelességét a mögötte álló agrárszakértők és dietetikus szakemberek adják, akik biztosítják, hogy az elhangzó információk valósak, megalapozottak és valóban segítik a fogyasztókat a tudatosabb döntésekben.

Süle Katalin és Szécsi Zoltán tojást gyűjt a Remény Farmon / Fotó: Lévai Zsolt/NAK

A NAK tervei szerint a következő hónapokban még több élményt szeretnének nyújtani: folytatják videós edukációs sorozatukat, melyben szó lesz például

  • a tejtermékekről,
  • a fenntartható halgazdálkodásról és
  • a halakban rejlő tápanyagokról is.

Bemutatnak gazdálkodókat, valamint interaktív eseményekkel, kóstolókkal, játékos kvízekkel. A cél, hogy a Tények ízekre szedve túllépjen a kampány mivoltán, és szemléletformáló mozgalommá váljon.


 

