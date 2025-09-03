A fogyasztóknak szóló kampánnyal tisztázza az agrárkamara a húsokkal kapcsolatos tévhiteket

Szélsőséges vélemények, tévhitek, félinformációk tömkelege lepte el a nyilvánosságot az állattenyésztéssel, a húsfogyasztással vagy a tejtermékek szerepével kapcsolatban. Ezek egyrészt elbizonytalanítják a fogyasztókat és a mezőgazdaságban dolgozókat is – indokolta Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) agrárgazdasági ügyekért felelős alelnöke a kampányt bemutató rendezvényen, hogy a köztestület miért indította el júniusban a Tények ízekre szedve kampányt. Mint mondta, utóbbi nem érzelmekre, hanem tényekre épít.

A Remény Farmon folyó gazdálkodás jó muníciót nyújt a Tények ízekre szedve című kampánynak / Fotó: Lévai Zsolt/NAK

A kampány célja bemutatni ezeket a tévhiteket és félreértéseket az állati eredetű élelmiszerekkel kapcsolatban – mondta. Nem véletlen, hogy az embernek mindenevő fogazata van, az állatok és növények fogyasztása egyaránt az emberi táplálkozás része kell hogy legyen. A NAK szerint, ha a fogyasztók a tények alapján tisztábban látnak, akkor tudatosabb döntéseket hozhatnak és ez mindannyiunk életére hatással lehet. Süle Katalin bízik benne, hogy a kampány segítségével az emberek, különösen a fiatalok, tudatos fogyasztóvá válhatnak.

A Remény Farmon a Tények ízekre szedve a valóság

Minket is érint a kampány, gazdálkodásunk annak megfelelő elvek mentén történik – mondta a Goldmann Dávid, a bemutatónak helyet adó, a Heves vármegyei Mikófalván található Remény Farm regeneratív családi biogazdaság alapítója. A minősített biogazdaságban dominánsan legeltetett állattartással foglalkoznak, 100 szarvasmarhát, 600 birkát, valamint húscsirkét és tojótyúkokat tartanak, az alapanyagot pedig részben helyben, kézzel dolgozzák fel, és közvetlenül értékesítik, Budapesten is, részben pedig felvásárlóknak adják el.

A kampány eddigi története azt bizonyítja, hogy jó úton jár a NAK. Szécsi Zoltán, Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó szerint ezt bizonyítja, hogy

több ezer embert megmozgattak a programjaikkal,

a különböző edukációs videós anyagaik megtekintése kétmillió felett jár,

közösségimédia- és weboldalaikra több százezren kattintottak.

Ez azért is fontos, mert az internet világában a dezinformáció is gyorsan terjed – tette hozzá.