békecsúcs
Trump
Szijjártó Péter
Putyin

Most dől el a budapesti békecsúcs sorsa: Szijjártó Péter váratlanul a világ túloldalán tűnt fel, onnan üzent a magyaroknak – "Komoly napok jönnek"

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megérkezett Amerikába. A budapesti Trump–Putyin-csúcstalálkozó részleteit tárgyalhatják, valamint terítékre kerülhet a kettős adóztatási rendszer problémája is, amelynek csak a kárát látja a magyar gazdaság.
VG
2025.10.21., 06:37

A külgazdasági és külügyminiszter Facebook-posztban közölte, hogy megérkezett az Egyesült Államokba, ahol a Trump–Putyin-budapesti békecsúcs részleteit tárgyalhatják az amerikai vezetőkkel. 

Szijjártó Péter egy nappal korábban még Luxembourgban vett részt az Európai Unió Külügyek Tanácsának ülésén. Ott a tárcavezető arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi uniós döntések veszélybe sodorják a magyar energiaellátást, mivel a tervezett jogszabály ellehetetleníti az ország kőolaj- és gázellátását.

budapest, szijjártó, békecsúcs,trump, putyin
A külügyminiszter többek között a budapesti békecsúcsról is tárgyal az Egyesült Államokban / Forrás: Szijjártó Péter / Facebook

Budapesti csúcsra hívás

Az egyelőre nem világos, hogy a budapesti házigazda magyar miniszterelnökön, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökön kívül Volodimir Zelenszkij ukrán államfő is jelen lesz-e a budapesti békecsúcson, mivel eddig ellentmondásos nyilatkozatok jelentek meg erről. Mindenesetre az ukrán elnök a múlt héten egy interjúban arról beszélt, hogy hajlandó találkozni orosz kollégájával, így 

akár mind a két hadviselő fél jelen lehet a tárgyaláson.

Kérdés persze, hogy fordítva is igaz-e, tehát Putyin hajlandó-e tárgyalni Zelenszkijjel, valamint kérdés, mit szól az ukrán vezető meghívásához Donald Trump és Orbán Viktor.

 

A kettős adózási rendszer is terítékre kerülhet

Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény visszaállításáról tárgyalt amerikai kollégájával Washingtonban októberben, így feltételezhető, hogy ez a téma is hamarosan újra napirenden lesz az amerikai–magyar tárgyalásokon.

Már januárban kihirdették Orbán Viktor határozatát: a Magyar Közlönyben akkor azt lehetett olvasni, hogy Orbán Viktor egyetért a nemzetgazdasági miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésével, miszerint „Magyarország kormánya és az Amerikai Egyesült Államok kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló megállapodásnak létre kell jönnie”.

A miniszterelnök felhatalmazta Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, hogy

  • kijelölje a tárgyalásokon részt vevő személyeket;
  • ő vagy a kijelölt személy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;
  • felhívta a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
  • valamint felhívta a nemzetgazdasági minisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert és az  igazságügyi minisztert, hogy a megállapodás létrehozását követően annak végleges szövegtervezetét haladéktalanul terjesszék a kormány elé.

Orbán Viktor korábban arról nyilatkozott, hogy Magyarország és az Egyesült Államok gazdasági kapcsolatai megsínylették a Biden-adminisztráció sokszor ellenséges lépéseit. Ilyen volt egyértelműen a kettős adóztatásról szóló egyezmény felmondása, ami kimondatlanul is azzal a céllal született, hogy rontsa a magyar gazdaság versenyképességét.

A kettős adóztatási egyezmény helyreállítása pedig azért lenne fontos, mert csökkentheti a magyar vállalatok adóterheit az Egyesült Államokban, ezáltal ösztönözné a kétoldalú kereskedelmet és befektetéseket.

 

