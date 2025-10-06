Deviza
KSH
gazdaság
adatközlés
ipar
fogyasztói árak

Záporoznak a héten a fontos makrogazdasági adatok – az ipar mellett az államháztartásról is kiderül minden

Több fontos adatot is közöl a Központi Statisztikai Hivatal. Mindjárt hétfőn reggel a hazai kereskedelemről tudhatjuk meg, hogy miként teljesít. A hét hátralévő részében ismertetik a fogyasztói árak alakulását és az ipar teljesítményét. Ezek mellett megjelenik az államháztartás szeptember végi helyzetéről szóló gyorstájékoztató is. Górcső alatt a gazdasági mutatók.
VG
2025.10.06., 07:34
Fotó: Unsplash

Hétfőn a kiskereskedelmi bolthálózat forgalmának augusztusi adataival indít a KSH. Január–júliusban a kiskereskedelem forgalmának volumene 2,9 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest a naptárhatástól megtisztítva. 

Gazdaság: az iparról, a kereskedelemről és a fogyasztói árakról is közölnek számokat a KSH-nál, érdemes lesz figyelni az államháztartásra is
Gazdaság: az iparról, a kereskedelemről és a fogyasztói árakról is közölnek számokat a KSH-nál, érdemes lesz figyelni az államháztartásra is / Fotó: Kirill Neiezhmakov / Shutterstock

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,8, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,2, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,5 százalékkal nőtt az értékesítés volumene. Júliusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 1,7 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit.

Kedden az ipari termelés augusztusi első becslését közli a KSH. Júliusban az ipari termelés volumene 1,0 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. Január–júliusban az ipari termelés 3,5 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

Szerdán a fogyasztói árak szeptemberi alakulását publikálják. Augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Júliushoz viszonyítva nem változtak az árak.

Még aznap jelenik meg az államháztartás központi alrendszerének szeptember végi helyzetéről szóló gyorstájékoztató is. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium jelentése szerint augusztus végéig az államháztartás központi alrendszere 3025,5 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ez az egész éves várható pénzforgalmi hiány (4774,0 milliárd forint) 63,4 százaléka, ami azt jelenti, hogy az időarányosnál (66,6 százalék) kedvezőbb az éves hiány eddigi teljesülése. A központi alrendszer hiányán belül a központi költségvetés 3012,7 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 109,8 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 122,6 milliárd forintos hiányt mutattak. Az előző év azonos időszakához viszonyítva a központi alrendszer adó- és járulékbevételei 8,7 százalékkal magasabban alakultak. Ezen belül a fogyasztáshoz kapcsolódó adók esetében megközelítőleg 10 százalékos növekedés történt.

Bővebben arról, hogy mi várható még a héten, nemzetközi fronton is – kiderül Trendmutató című műsorunk legújabb adásából:

 

