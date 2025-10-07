Erre várt mindenki: átadták az M6-os utolsó szakaszát – a határig ér a sztráda, összekapcsolták a magyar és horvát „vérkeringést"

Jóformán történelmet írtak kedden reggel: a térség parlamenti képviselője megnyitotta az M6-os autópálya új szakaszát, immár a határig elér az autósztráda. Baranya vármegyének szinte „megváltást” jelent az új szakasz – írja a Bama.
A hiányzó kilométerek a magyar oldalon már egy éve elkészültek, de
a horvát fél késett, csak mostanra érte el az országhatárt, így mostantól a két autópálya-szakasz összekapcsolódott.
Hargitai János, a térség parlamenti képviselője kedden reggel már a történelmi pillanatról posztolt a közösségi oldalán.
A nyitásra azért kellett várni, mert a horvátok csak mostanra fejezték be saját oldalukon a pálya kivitelezését. Ennek köszönhetően Eszékről Budapestre kevesebb mint két óra alatt lehetett eljutni.
A baranyaiak számára pedig
Eszék vált sokkal gyorsabban elérhetővé
– Pécsről másfél óra helyett mindössze 50 perc az út az autópályán. A fejlesztéssel Horvátország déli része, Dalmácia is közelebb került, bár Bosznián keresztül még nem épült meg teljesen az autópálya az Adria felé.
Igazi monstrumokat emeltek át az autópálya felett a hétvégén, éjszakai munkavégzés keretében a helyére emelték az új velencei gyalogos-kerékpáros felüljáró első, hatalmas szerkezeti elemeit az autópálya főváros felé vezető oldala felett. A bonyolult daruzási művelet a hídépítés egyik leglátványosabb része, a következő elemek beemelése októberben várható. A teljes, 193 tonnás és 80 méter hosszú hídszerkezetet nyolc darabban szállították a helyszínre. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) tájékoztatása szerint a szakemberek ezeket az elemeket a munkaterületen kettesével hegesztették egybe, így a mostani éjszakai beemelés során két, már összeillesztett, több tíztonnás elemet daruztak be a végleges helyére. A projekt következő nagy lépése októberben várható, amikor a Balaton felé vezető oldal feletti hídelemeket is beemelik majd.
