Deviza
EUR/HUF392.31 +0.16% USD/HUF339.33 +0.17% GBP/HUF450.05 -0.36% CHF/HUF421.94 +0.21% PLN/HUF92 +0.06% RON/HUF77.06 +0.08% CZK/HUF16.12 +0.04% EUR/HUF392.31 +0.16% USD/HUF339.33 +0.17% GBP/HUF450.05 -0.36% CHF/HUF421.94 +0.21% PLN/HUF92 +0.06% RON/HUF77.06 +0.08% CZK/HUF16.12 +0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,318.45 -0.28% MTELEKOM1,798 +0.22% MOL2,770 -0.87% OTP30,020 -0.27% RICHTER10,440 +0.1% OPUS551 +0.18% ANY7,280 -1.1% AUTOWALLIS160 0% WABERERS4,900 +0.41% BUMIX9,548.7 -0.47% CETOP3,531.47 +0.67% CETOP NTR2,195.79 -0.54% BUX102,318.45 -0.28% MTELEKOM1,798 +0.22% MOL2,770 -0.87% OTP30,020 -0.27% RICHTER10,440 +0.1% OPUS551 +0.18% ANY7,280 -1.1% AUTOWALLIS160 0% WABERERS4,900 +0.41% BUMIX9,548.7 -0.47% CETOP3,531.47 +0.67% CETOP NTR2,195.79 -0.54%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
felújítás
Békés vármegye
útépítés

Most jelentették be: nagy útépítési program vette kezdetét Dél-Magyarországon – évtizedek óta nem látott ilyet az 1500 fős település

Nagy volumenű útfelújítás kezdődik két dél-békési településen. Egy bekötőút hiányzó szakaszát 100 millió forintból újítják fel Lőkösházán.
VG/MTI
2025.10.14, 07:01
Frissítve: 2025.10.14, 07:07

Csaknem negyedmilliárd forintból újítják fel a nagybánhegyesi bekötőút hiányzó szakaszát, és 100 millió forintos útfejlesztés kezdődik Lőkösháza belterületén – közölte közösségi oldalán a térség országgyűlési képviselője. Erdős Norbert emlékeztetett, a nagybánhegyesi bekötőút első, 1,3 kilométeres, eredetileg rosszabb állapotban lévő szakasza a közelmúltban újult meg, most 242 millió forintból a bekötőút második, mintegy 3 kilométeres szakasza új, hat méter széles aszfaltburkolatot kap, megtörténik a padkarendezés és a burkolati jelek felfestése is november végéig.

aszfaltozas_02_VZ útépítés, útfelújítás
Békés vármegyében is fontos útfelújítás kezdődik / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság (képünk illusztráció)

A politikus kiemelte, hogy a fejlesztés erősíti a kapcsolatot Mezőkovácsházával és Orosházával, a térség két járási központjával is.

A mintegy 1500 lakosú Lőkösházán bruttó 100 millió forint uniós, TOP Pluszos támogatásból kezdődik útfelújítás. Teljes hosszában megújul az Alapítók útja és az összes rákötő utca, ami a dél-békési község egyik legfontosabb ütőere. A Magyar Közút Kft. szakemberei elvégzik a szükséges szerkezeti javításokat, 7 centiméter vastag új aszfaltburkolatot fektetnek le, valamint 1-1 méter széles földpadkát is kialakítanak.

Ez az elmúlt évtizedek legjelentősebb útfelújítása Lőkösházán. A beruházás a tervek szerint 2026 végére fejeződik be.

Új gyorsforgalmi út jön létre az ország északkeleti felében

Már közel kész pályát tudott filmezni az első 10 kilométeren a Magyar Építők stábja az M49-es épülő szakaszán. A Duna Aszfalt generálkivitelezésében épülő Mátészalka–Ököritófülpös szakasz keleti részén ugyanis már a befejező munkák zajlanak. Mint írják, az M3-ashoz közelebbi szakaszon már felfestett utat, a nyugatabbra eső részeken pedig látványos aszfaltozást tudtak rögzíteni.

Az M49-es autóút Románia felé haladva, Csengeren át, az M3-as autópálya és Szatmárnémeti között teremt új közlekedési kapcsolatot. Az első ütemében kivitelezés alatt lévő és a határ előtti szakaszon tervezett autóút építését az M3-as autópálya Vásárosnaményig való 2013-as meghosszabbítása tette lehetővé.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu