Sokkoló videóüzenetet kaptak a magyar gazdák a Tisza párttól: ne is próbáljanak meg versenyezni Ukrajnával

Az ellenzék számára politikai atombombával ér fel egy, a Tűzfalcsoport által lehozott felvétel, ahol Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke a magyar mezőgazdaságot becsmérli. Ez az alábbi videón tekinthető meg.



Tarr Zoltán szó szerint azt mondja, hogy

át kell gondolni a mezőgazdasági támogatások rendszerét, a magyar mezőgazdaság nagyon rossz állapotban van, nekünk a nagyon alacsony hozzáadott értékű mezőgazdasági termelésről át kell állnunk egy sokkal magasabb hozzáadott értékű termelésre. Tehát az, hogy alapanyagot termelünk mindenki másnak, aki aztán ebből értékes terméket hoz létre, ez nem. Egyrészt nem tudjuk olyan jól csinálni, Ukrajna ezerszer jobban csinálja, felesleges Ukrajnával versenyezni a búzában meg a kukoricában, ellenben nagyon sok minden mást sokkal magasabb szinten tudnánk csinálni.

Ezzel lényegében vérig sérti a gazdákat, elfogadhatatlan és alaptalan kijelentéseket tesz rájuk és a szakértelmükre. „Ma Magyarországon nagyjából egy nyolcnapos felkészüléssel bárkiből lehet aranykalászos gazda, és kezdhet el termelni ezeket az igénytelenebb, búza, kukorica, stb." – hangzik el a felvételen, a 41. perctől beszél erről a cikkünk végén elhelyezett videóban.

A képzésről is valótlanságot állít ezzel Tarr, hiszen az aranykalászos vizsga olyan tudást ad, amit egy nagyobb gazdaságnál is fel lehet használni, ráadásul több agrártámogatást végzettséghez kötnek. A Tisza Párnál itt is teljes a képzavar és a tájékozatlanság.

Ezért baj, amit a Tisza mond

Ahogy Orbán Viktor korábban felfestette a veszélyt, a háború miatt eleve az ukránokat támogató hangulat uralkodik, de ha az után úgy kapcsolódik majd Ukrajna az európai gazdasághoz, ahogyan azt Brüsszelben akarják, akkor a magyar gazdák becsukhatják a boltot, ahogyan a lengyelek is, de könnyen lehet, hogy a franciák is rámennek erre. Ukrajna európai uniós tagsága, a gazdasági kapcsolatok kellő szigorú szabályozása nélkül a teljes európai agrártársadalmat fenyegeti ez a veszély.

Ezért némiképp cinikus, hogy Magyar Péterék egy ilyen nehéz helyzetben mennek neki a magyar gazdáknak, a hazai mezőgazdaságnak.

Az ukrán gabonatermelés például jóval nagyobb méretű üzemekben, hatalmas táblákon zajlik, amelyek művelése jóval gazdaságosabb, miközben az ukrajnai talajok humusztartalma lényegesen magasabb az uniós földekénél. Eközben pedig sokkal kevesebb szabályt kell betartaniuk az ukrán termelőknek, mint az uniós gazdálkodóknak.