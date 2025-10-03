Fájdalmas, nem maradt más megoldás: eldózerolják a legendás magyar gyárat, de lesz újjászületés – videón a bontás

A salgótarjáni öblösüveggyár bontása történelmi pillanatnak számít, mivel az egykori jelentős ipari üzem, amely több száz család megélhetését biztosította és a szocialista időszak egyik legsikeresebb vidéki gyára volt, most végérvényesen eltűnik a városképből. A bontási munkálatokat a terület jelenlegi tulajdonosa kezdte meg, és nem részleges lebontásról, hanem a teljes ipari terület felszámolásáról van szó – írja a Nool.
Ez a lépés a jövőbeni fejlesztések előfeltétele, mivel az önkormányzat és a tulajdonos közösen alakítják át a területet vegyes funkciójú területté, amely gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató és közlekedési célokat egyaránt kiszolgál majd, emellett zöldfelületeket és parkolókat is kijelölnek. A környék közlekedési infrastruktúráját is fejlesztik, többek között körforgalom épül a forgalmas kereszteződésben.
Az öblösüveggyár története egészen 1893-ig nyúlik vissza, amikor az Egyesült Magyarhoni Üveggyárak Rt. hatodik gyáraként indult. Kézi fúvással készítettek palackokat, amelyek országszerte ismertek voltak. A gyár 112 évnyi működés után, 2005-ben kezdte meg felszámolását, és az utolsó években sok nehézséggel szembesült, például pénzügyi problémákkal és a termelés fenntarthatatlanságával.
Újabb szakaszához érkezett az Ajka Kristály épületének bontása, a Veszprém vármegyei város hajdan világhírű üveggyára még meglévő tanúinak az eltüntetése. Már eltűnt a hatalmas épület fél oldala, egy markoló takarítja a törmeléket A 19. század végén, a sűrű bakonyi erdőkre alapozva épített gyárnak voltak már nehéz időszakai az elmúlt évszázadokban.
A rendszerváltásig állami tulajdonként üzemelt, majd működtetése egy tőkeerős cégcsoport (akkor Fotex) kezébe került. A Világkereskedelmi központ ikertornyai ellen intézett támadások után szinte megszűntek megrendelései, de akkor is sikerült talpra állnia. Bár ezt követően működési költségeikre az energiaárak 10-30 százalékos emelkedése negatívan hatott, és piaci lehetőségeik is fokozatosan szűkültek, mindig sikerült alkalmazkodniuk a külső körülményekhez.
Később a Covid-járvány sem múlt el hatástalanul az ajkai üveggyár életében, ahogy akkor már nem is működtek az üvegolvasztó kemencék. 2020-ban jelentős létszámleépítés történt, 110-ről mintegy 20 főre csappant a létszám. És akkor már meg is kezdődött a fölöslegessé vált épületek bontása.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.