Deviza
EUR/HUF389.11 -0.04% USD/HUF332.01 +0.03% GBP/HUF446.03 -0.09% CHF/HUF416.32 -0.04% PLN/HUF91.35 -0.05% RON/HUF76.5 0% CZK/HUF16.03 -0.01% EUR/HUF389.11 -0.04% USD/HUF332.01 +0.03% GBP/HUF446.03 -0.09% CHF/HUF416.32 -0.04% PLN/HUF91.35 -0.05% RON/HUF76.5 0% CZK/HUF16.03 -0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
salgótarján
üveggyár
gyár
országszerte

Fájdalmas, nem maradt más megoldás: eldózerolják a legendás magyar gyárat, de lesz újjászületés – videón a bontás

A salgótarjáni nagy múltú öblösüveggyárat idén elbontják, ami történelmi pillanatnak számít a város életében. A gyár egykor a város egyik legjelentősebb ipari üzemként működött, termékeit egész Magyarországon ismerték.
VG
2025.10.03, 07:29
Frissítve: 2025.10.03, 07:45

A salgótarjáni öblösüveggyár bontása történelmi pillanatnak számít, mivel az egykori jelentős ipari üzem, amely több száz család megélhetését biztosította és a szocialista időszak egyik legsikeresebb vidéki gyára volt, most végérvényesen eltűnik a városképből. A bontási munkálatokat a terület jelenlegi tulajdonosa kezdte meg, és nem részleges lebontásról, hanem a teljes ipari terület felszámolásáról van szó – írja a Nool.

Fájdalmas, nem maradt más megoldás: eldózerolják a legendás salgótarjáni üveggyárat, de lesz újjászületés – videón a bontás
A salgótarjáni üveggyár a szocialista idők egyik legsikeresebb vidéki ipari létesítménye volt / Fotó: Kreicsi Bálint, Facebook

Ez a lépés a jövőbeni fejlesztések előfeltétele, mivel az önkormányzat és a tulajdonos közösen alakítják át a területet vegyes funkciójú területté, amely gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató és közlekedési célokat egyaránt kiszolgál majd, emellett zöldfelületeket és parkolókat is kijelölnek. A környék közlekedési infrastruktúráját is fejlesztik, többek között körforgalom épül a forgalmas kereszteződésben.

Az öblösüveggyár története egészen 1893-ig nyúlik vissza, amikor az Egyesült Magyarhoni Üveggyárak Rt. hatodik gyáraként indult. Kézi fúvással készítettek palackokat, amelyek országszerte ismertek voltak. A gyár 112 évnyi működés után, 2005-ben kezdte meg felszámolását, és az utolsó években sok nehézséggel szembesült, például pénzügyi problémákkal és a termelés fenntarthatatlanságával.

Más üveggyárat is bontanak

Újabb szakaszához érkezett az Ajka Kristály épületének bontása, a Veszprém vármegyei város hajdan világhírű üveggyára még meglévő tanúinak az eltüntetése. Már eltűnt a hatalmas épület fél oldala, egy markoló takarítja a törmeléket A 19. század végén, a sűrű bakonyi erdőkre alapozva épített gyárnak voltak már nehéz időszakai az elmúlt évszázadokban. 

A rendszerváltásig állami tulajdonként üzemelt, majd működtetése egy tőkeerős cégcsoport (akkor Fotex) kezébe került. A Világkereskedelmi központ ikertornyai ellen intézett támadások után szinte megszűntek megrendelései, de akkor is sikerült talpra állnia. Bár ezt követően működési költségeikre az energiaárak 10-30 százalékos emelkedése negatívan hatott, és piaci lehetőségeik is fokozatosan szűkültek, mindig sikerült alkalmazkodniuk a külső körülményekhez.

Később a Covid-járvány sem múlt el hatástalanul az ajkai üveggyár életében, ahogy akkor már nem is működtek az üvegolvasztó kemencék. 2020-ban jelentős létszámleépítés történt, 110-ről mintegy 20 főre csappant a létszám. És akkor már meg is kezdődött a fölöslegessé vált épületek bontása.

Országszerte

Országszerte
985 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu