Nem gondolná, melyek a legnépszerűbb támogatott autótípusok: tízezernél több elektromos gépkocsival zöldíthetik flottájukat a hazai vállalatok

A tárca tájékoztatása szerint a gazdasági társaságok a 40 milliárd forintra megemelt keretösszegből kérhetnek támogatást tisztán elektromos autók megvásárlásához — közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM).

Az elektromos autók ipara virágzik Magyarországon / Fotó: Shutterstock

A pályázatnak köszönhetően egyre több zöldautó közlekedik a hazai utakon. Térnyerésükkel csökken a levegőszennyezés és a zajterhelés, tulajdonosaik üzemeltetési-karbantartási költségeket takaríthatnak meg.

Az eddigi kérelmekben 10 030 gépkocsira érkezett be támogatási igény. A legkeresettebb márka több mint kétezer darabbal a BYD, a legnépszerűbb típus a Tesla Model Y. Több mint 5700 gépkocsira már ki is fizettek összesen 22 milliárd forintot. A támogatási lehetőség érdemben élénkíti a zöldautók piacát. Októberben megdőlt a forgalomba helyezésük havi rekordja, már biztosra vehető az újabb éves csúcs is. A kormányzati program jóvoltából idén munkába állhat a százezredik tisztán elektromos gépjármű Magyarországon – közölte az EM.

Szegedre érkezett a BYD autógyára – hatalmas magyar siker

A Szegeden gyárat építő BYD autói a legnépszerűbbek a vállalati e-autó-programban, a cég járműveiből már több mint kétezer megvásárlására igényeltek támogatást a pályázók – derül ki az Energiaügyi Minisztérium szerdai Facebook-bejegyzéséből.

Lemaradt a Tesla a BYD mögött

Az „igénylési verseny” korábbi állásával kapcsolatban megírtuk, hogy második helyen a Tesla áll 1500 igényléssel, míg a harmadik helyen a Hyundai található 700 darabbal. A tárca szerint a két éllovas a program pályázatainak több mint harmadát lefedi.

A vállalatok számára indított pályázat keretében járművenként 4 millió forint támogatást lehet nyerni elektromos autók beszerzésére, maximum 64 millió forint értékben.

Eddig mintegy 7200 vállalkozásnak ítélték meg a támogatásokat a tárca szerint, összesen 31,6 milliárd forint értékben, és több mint ötezer cégnek összesen 22 milliárd forintot már ki is fizettek.

A pályázat is hozzájárult tehát ahhoz, hogy idén eléri a tisztán elektromos autók állománya a százezret, miután a klímabarát járművek száma 2023 ősze óta megduplázódott a hazai utakon. Az EM azt is elárulta, hogy októberben közel 3 ezer új elektromos autó állt forgalomba Magyarországon, ami rekordnak számít a korábbi szeptemberi csúcs után. Az idei év éves csúcsot is fog hozni, hiszen a tavalyi 22 ezres rekordot már szeptember végére túlléptük.