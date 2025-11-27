Ítéletet mondtak a magyarok az orosz gázról és olajról: ez nagyon nem fog tetszeni Brüsszelnek
Az Európai Parlament illetékes szakbizottsága 2026. január 1-től betiltaná az orosz földgáz és kőolaj importját az Unióba. Az intézkedés súlyos következményekkel járna Magyarországra nézve: ezer forint feletti benzinárakat és általános energiaválságot idézne elő. A magyar felnőtt lakosság kétharmada ezért nem támogatja az embargót -áll a Századvég közleményében.
Mióta Ursula von der Leyen kiemelt prioritású célként jelölte meg az orosz energiahordozók teljes körű tilalmát, egyre radikálisabb tervezetek látnak napvilágot. Az elsőként bemutatott RePowerEU csomag óta – amely 2027 végéig fokozatosan vezetné ki az Oroszországból érkező szállítmányokat – az Európai Bizottság energiaügyi biztosa jelezte, hogy örökös szankciót szorgalmazna, azaz függetlenül a háború alakulásától, soha többé egyetlen orosz olaj- vagy gázmolekulát sem szeretne az európai piacon látni.
Brüsszel eredeti terveiből kiemelte a cseppfolyósított földgázt, és a 19. szankciós csomag keretében egy évvel korábbi tiltási határidőt fogadtatott el a tagállamokkal. Az Európai Parlament illetékes szakbizottsága pedig ennél is tovább ment: egy olyan indítványhoz adta jóváhagyását, amely már 2026. január 1-től mindenféle orosz olaj- és gázimportot betiltana. A törekvésnek a magyar közéletben is vannak képviselői:
a Tisza Párt például programjába is emelte Brüsszel célkitűzését és szintén az orosz energia kivezetése mellett foglalt állást.
A tilalom súlyos károkat okozna a magyar háztartásoknak. A kieső import drasztikus piaci áremelkedéshez vezetne: a benzin és gázolaj literenkénti ára ezer forint fölé emelkedne, a lakossági áram- és gázár pedig a jelenlegi három és félszeresére növekedne. Utóbbi egy átlagos háztartásnak évente több, mint félmillió forint többletköltséget okozna. Ekkora összeget sokan nem tudnának kigazdálkodni, így a díjfizetési és fűtési nehézségekkel küzdők aránya is jelentősen megemelkedne.
Az orosz olaj és gáz kitiltása a gazdaság egészébe begyűrűzne és kiterjedt energiaválságot okozna:
csaknem 10 százalékos többletinflációs nyomást idézne elő, és a következő évben 4 százalékkal vetné vissza hazánk gazdasági teljesítményét. Nagyságrendileg akkora összeg esne ki, mint amennyit Magyarország jelenleg családokra, illetve fele akkora, mint amennyit nyugdíjakra fordít.
Az embargó okozta károk tükrében érthető, hogy a magyar felnőtt lakosság többsége elutasítja az intézkedést. A Századvég októberi felmérése alapján kétharmaduk ellenzi, és mindössze negyedük támogatja az orosz olaj és gáz 2026-os tilalmát.
Árrobbanás, üzemanyaghiány jönne - vannak konkrét számítások
Sokakat érintő kérdést tettek fel a Digitális Polgári Kör (DPK) főcsoportjában a Facebookon. Ez az elmúlt időszak egyik legfontosabb gazdasági témájára vonatkozott, mégpedig hogy mennyivel emelkedne az üzemanyagár Magyarországon, ha elvágnák az orosz olajtól
A legnagyobb meglepetésre az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese, államtitkára, egyben az MVM Zrt. igazgatóságának elnöke válaszolt, méghozzá forintra pontosan.
Czepek Gábor először is felhívta rá a figyelmet, hogy Magyarország földrajzi helyzetéből adódóan kőolajimportra szorul. Ha az orosz forrás kiesne, annak drámai következményei lennének. Egyrészt azért, mert a másik rendelkezésre álló csővezeték, az Adria kapacitása jóval kisebb, mint a Barátságé. Továbbá a százhalombattai, illetve a pozsonyi finomítók csak meghatározott orosz és nyugati olaj bekeverésére képesek.
Ugyancsak kardinális szempont, hogy az Adrián beszerezhető olaj jóval többe kerül, mint az orosz. Illetve az is ront a helyzeten, hogy a Horvátország felől Magyarországra belépő Adrián a szállítási díj ötszörös az európai átlaghoz képest. Ez egyfajta horvát büntetés a magyaroknak.
Mindez tehát rövid távon üzemanyaghiányt, középtávon pedig árrobbanást eredményezne.
Czepek Gábor összességében 1026 forintos benzinárral, illetve a havi tankolás árának megduplázódásával számol.