Főnixmadárként éledt újra az építkezési kedv — Elemzői optimizmus: a friss statisztikák szerint az épületek és építmények is népszerűek

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 16,4 százalékkal meghaladta a 2025. augusztusit. 2025 harmadik negyedévében az építőipar termelői árai 5,5 százalékkal magasabbak voltak, mint az előző év azonos időszakában — közölte a KSH.

A KSH kimutatta, hogy emelkedett az építkezési kedv az előző év azonos időszakához képest / Fotó: Csudai Sándor

2025 szeptemberében az előző év azonos hónapjához képest mindkét építményfőcsoport termelése emelkedett: az épületeké 18,3, az egyéb építményeké 17,1 százalékkal.

Épületek, építmények és egyebek

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 38,5, az egyéb építmények építése 27,3 százalékkal nőtt az előző évi, alacsony bázishoz képest. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 2,7 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál.

A megkötött új szerződések volumene 4,8 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól,

ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 4,1, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 5,3 százalékkal alacsonyabb volt.

A vállalkozási kedv nem lankad a KSH szerint

Az építőipari vállalkozások szeptember végi szerződésállományának volumene 40,9 százlékkal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 15,9 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 75,0 százalékkal nagyobb volt a 2024. szeptemberinél. Szeptember tárgyhónapban ütemezett adatrevíziót hajtottak végre, amelynek során adatszolgáltatói adatjavítás miatt 2025. januárig visszamenőleg emelkedett a tárgyhónap végi szerződések volumene.

2025 első kilenc hónapjában az előző év azonos időszakához képest az építőipari termelés volumene 1,7 százalékkal bővült.

Építőipari termelői árak

Az építőipar ágazatain belül 2025 harmadik negyedévében a legnagyobb súlyú, speciális szaképítésben nőttek leginkább (6,3 százalékkal) az árak, az egyéb építmények építésében 5,0, az épületek építése vonatkozásában 4,6 százalék volt a drágulás mértéke 2024 harmadik negyedévéhez mérten. Az építőipar termelői árai átlagosan 0,7 százalékkal haladták meg a 2025. második negyedévi értékeket.