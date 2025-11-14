Főnixmadárként éledt újra az építkezési kedv — Elemzői optimizmus: a friss statisztikák szerint az épületek és építmények is népszerűek
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 16,4 százalékkal meghaladta a 2025. augusztusit. 2025 harmadik negyedévében az építőipar termelői árai 5,5 százalékkal magasabbak voltak, mint az előző év azonos időszakában — közölte a KSH.
2025 szeptemberében az előző év azonos hónapjához képest mindkét építményfőcsoport termelése emelkedett: az épületeké 18,3, az egyéb építményeké 17,1 százalékkal.
Épületek, építmények és egyebek
Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 38,5, az egyéb építmények építése 27,3 százalékkal nőtt az előző évi, alacsony bázishoz képest. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 2,7 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál.
A megkötött új szerződések volumene 4,8 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól,
ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 4,1, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 5,3 százalékkal alacsonyabb volt.
A vállalkozási kedv nem lankad a KSH szerint
Az építőipari vállalkozások szeptember végi szerződésállományának volumene 40,9 százlékkal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 15,9 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 75,0 százalékkal nagyobb volt a 2024. szeptemberinél. Szeptember tárgyhónapban ütemezett adatrevíziót hajtottak végre, amelynek során adatszolgáltatói adatjavítás miatt 2025. januárig visszamenőleg emelkedett a tárgyhónap végi szerződések volumene.
2025 első kilenc hónapjában az előző év azonos időszakához képest az építőipari termelés volumene 1,7 százalékkal bővült.
Építőipari termelői árak
Az építőipar ágazatain belül 2025 harmadik negyedévében a legnagyobb súlyú, speciális szaképítésben nőttek leginkább (6,3 százalékkal) az árak, az egyéb építmények építésében 5,0, az épületek építése vonatkozásában 4,6 százalék volt a drágulás mértéke 2024 harmadik negyedévéhez mérten. Az építőipar termelői árai átlagosan 0,7 százalékkal haladták meg a 2025. második negyedévi értékeket.
A szakértők is megérezték az új adatokat
Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke szerint a megugró növekedés az augusztusi gyenge adatok után várható volt.
A szakértő közölte, hogy az augusztusi drasztikus visszaesés után számolni lehetett azzal, hogy szeptemberben megugrik az építőipari termelés, és némiképp jobb pályára állt a magyar építőipar. A szektort hajtó motorok közül a lakásépítés és -korszerűsítés egyre jobban felpörögni látszik. A másik két motor közül az állami beruházásoké még köhög, de a vállalati megrendeléseket már berántotta kkv-k kedvezményes hitellehetősége.
Bár a szeptemberi lakáshitelezési adatokon nem látszott, a bankok szerint felrobbantotta a lakáshitelezést az Otthon Start hitel, így az októberi adatokban várhatóan jelentős megugrás lesz majd látható. Ez főleg a használtlakás-piacra áramlott, de az ottani forgalombővülés is építőipari megrendeléseket húz magával, részben a megvásárolt lakások felújítása és korszerűsítése miatt, részben pedig azért, mert az eladott lakások vételára is a lakáspiacon keresi az új helyét
– fogalmazott Juhász Attila.
A lakásépítés, -felújítás és -korszerűsítési piacon egyre több munkát hoz a magyar építőipari vállalkozásoknak az 5+5 millió forintos (vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes hitel) Otthonfelújítási Program, valamint az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer által finanszírozott
ingyenes padlásfödém-szigetelési, illetve rendkívül kedvezményes homlokzatszigetelési vagy splitklíma-ajánlatok.
Hozzátette: nem látszik még az adatokon, de már érzékelhetők az érdeklődésekben a kkv-knak megnyitott kedvezményes beruházásihitel-lehetőségek is. Ilyenből most több is fut párhuzamosan, például a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházásélénkítő Támogatási Program vagy a Ginop Plusz vállalkozásfejlesztési támogatás, amelyekben ingatlanfejlesztés és -korszerűsítés is elszámolható. Így ezeknek a beruházásoknak bőven lehetnek építőipari megrendeléseket eredményező komponensei, amelyek a következő hónapokban lassan láthatóvá válnak.