Deviza
EUR/HUF385.36 +0.46% USD/HUF332.34 +0.1% GBP/HUF437.83 +0.13% CHF/HUF415.45 +0.79% PLN/HUF91.12 +0.6% RON/HUF75.8 +0.47% CZK/HUF15.9 +0.66% EUR/HUF385.36 +0.46% USD/HUF332.34 +0.1% GBP/HUF437.83 +0.13% CHF/HUF415.45 +0.79% PLN/HUF91.12 +0.6% RON/HUF75.8 +0.47% CZK/HUF15.9 +0.66%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,136.73 -0.65% MTELEKOM1,780 -0.22% MOL3,006 +1.2% OTP31,990 -2.59% RICHTER9,880 +1.57% OPUS530 +0.75% ANY7,000 -0.86% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,660 +1.77% BUMIX10,432.88 -0.12% CETOP3,738.52 +1.46% CETOP NTR2,339.78 +0.06% BUX107,136.73 -0.65% MTELEKOM1,780 -0.22% MOL3,006 +1.2% OTP31,990 -2.59% RICHTER9,880 +1.57% OPUS530 +0.75% ANY7,000 -0.86% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,660 +1.77% BUMIX10,432.88 -0.12% CETOP3,738.52 +1.46% CETOP NTR2,339.78 +0.06%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
elemzők
KSH
infláció

Reális az esély, tartósan 4 százalék alá süllyedhet az infláció – nagy szerepe volt a forintnak

Az infláció negyedik hónapja stagnál Magyarországon, a KSH szerint októberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal emelkedtek éves összehasonlításban, szeptemberhez képest azonban semmit. Az elemzők egyetértettek: a forint erősödése, az energiaárak mérséklődése és a stabil szolgáltatói árkörnyezet hozzájárul a pénzromlás fékeződéséhez. Bár az infláció rövid távon még a jegybanki cél felett maradhat, a következő hónapokban reális esély mutatkozik arra, hogy tartósan 4 százalék alá süllyedjen.
VG
2025.11.11, 14:35
Frissítve: 2025.11.11, 14:52

Októberben ismét 4,3 százalékon maradt az éves infláció Magyarországon , ami a vártnál kedvezőbb adatnak számít. A szakértők szerint a forint erősödése, az élelmiszerárak csökkenése és a bázishatások miatt novembertől látványos lassulás jöhet, és 2026-ra elérhető közelségbe kerülhet akár a 3 százalékos jegybanki cél.

infláció
Az elemzők egyetértettek abban, hogy a forint erősödése, az energiaárak mérséklődése és a stabil szolgáltatói árkörnyezet hozzájárul az infláció fékeződéséhez / Fotó: Vémi Zoltán

Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője szerint októberben az infláció kismértékben a várakozások alatt alakult, miközben immár negyedik hónapja stagnál. A havi árváltozás gyakorlatilag nulla volt, ami az inflációs folyamatok stabilizálódását jelzi. Az élelmiszerek árai 0,1 százalékkal mérséklődtek, így az éves drágulás 3,9 százalékra lassult, ami több mint egyéves mélypont. A szakértő kiemelte, hogy

az árcsökkenésben döntő szerepe volt a forintárfolyam erősödésének, ami az importált termékeken keresztül hűti az inflációt.

Októberben historikusan inkább kismértékű havi áremelkedés jellemző, az árcsökkenés tehát kedvező fejlemény – hangsúlyozta. A háztartási energia éves szinten még 10,7 százalékkal drágult, de a havi üzemanyagár-csökkenés (mínusz 1,1 százalék) és a szolgáltatások árstabilitása egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy a pénzromlás üteme megálljon. Molnár Dániel szerint decemberben már reális esély van arra, hogy az infláció visszatérjen a jegybanki toleranciasávba, majd 2026 elején átmenetileg elérje a 3 százalékos célt.

Jön a négy százalék alatti infláció?

Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója úgy látja, az infláció most utoljára tartózkodott 4 százalék felett, és az év végéig további mérséklődés várható. Az inflációs célsávba érő mutató újra napirendre hozhatja az alapkamat csökkentésének kérdését, amely a következő hónapokban a piaci várakozások egyik fő mozgatója lehet.

A szakértő szerint a jegybank számára kulcsfontosságú, hogy a bázishatások mellett a forint árfolyama is stabil maradjon. „A piac egyelőre nem áraz jelentős kamatvágást, de ha a dezinflációs folyamat tartós marad, ez változhat a következő fél évben” – fogalmazott Kiss Péter.

Régiós összevetésben is kedvező a magyar adat

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője kiemelte, hogy a 4,3 százalékos éves infláció és a nullás havi változás nemcsak a várakozásokat múlta alul, de a régiós országokhoz képest is kedvező fejlemény. „Míg több szomszédos országban októberben az élelmiszerárak felfutása okozott meglepetést, Magyarországon ezek épp ellenkezőleg, enyhülést mutattak – ez az erős forint hatásának köszönhető” – mondta.

A tartós fogyasztási cikkek és szolgáltatások áraiban sem volt érdemi elmozdulás, a havi átárazás mértéke történelmi mélyponton van. Bár a maginfláció 4,2 százalékra emelkedett, az elemző ezt főként

  • technikai okokkal
  • és a tavalyi alacsony bázissal

magyarázta. Előretekintve Virovácz Péter is úgy látja, hogy az év végére 4 százalék alá csúszhat a fő inflációs mutató, jövőre pedig 3,6 százalék körül alakulhat az átlagos pénzromlás üteme. A szakértő szerint a következő egy-két évben a gazdaságot még befolyásolhatják kormányzati intézkedések, de a jelenlegi trendek alapján „tartósan alacsony inflációs környezet” körvonalazódik.

A kedvező inflációs folyamatok, a csökkenő inflációs várakozások és a stabil árfolyam együttese olyan makrogazdasági környezetet teremthet, amelyben a monetáris politika is mozgástérhez jut – mindez pedig a lakosság vásárlóerejének további erősödését vetíti előre.

Kapcsolódó

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu