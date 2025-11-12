Otthon startosok figyelem: fontos új információk érkeztek, változott a szabályozás!

Az erős fejlesztői versenyt az otthon startos fiatalok élénk kereslete mellett egy további fontos garanciális szabállyal fogja a kormány biztosítani — közölte Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebook-oldalán.

Az Otthon Start program alapjaiban rengette meg a magyar lakáspiacot / Fotó: Kallus György

Az Otthon Start program első két hónapjában látványos sikereket ért el, több mint 50 ezer embert mozgatott meg, az elsőlakás-vásárlók arányát pedig megduplázta. A kormánynak eltökélt szándéka, hogy a fiatalok helyzetbe hozása mellett nagy számban épüljenek az ő igényeiket kielégítő lakások is, elérhető áron – fogalmazott bejegyzésében.

Kiemelte: cél, hogy a következő öt évben legalább ötvenezer új otthon startos lakás épüljön.

Ennek érdekében a kormány úgy döntött, hogy az eljárások felgyorsítása céljából nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak minősíthető minden olyan fejlesztés, amelynek keretében a beruházó legalább 250 lakás megépítését vállalja, és ezen új lakásoknak legalább 70 százaléka megfelel a program feltételeinek.

Lakások tízezrei forogtak kockán

Október végéig több mint 37 ezer ilyen új lakás megvalósítására irányuló kérelem érkezett be a kormányhoz, amelyekből 18 projekt esetében 11 ezer lakásra vonatkozóan történt meg a kiemelésről szóló rendelet kihirdetése, vagy van folyamatban annak társadalmi egyeztetése.

Ez egyben új helyzetet teremt a piacon is, radikálisan megemelkedik a kínálat, így egy új, megfizethető lakáspiac alakul ki, ami pedig középtávon letöri az ingatlanárak emelkedését is

– hívta fel a figyelmet az államtitkár. Hozzátette, a kiemelt státusszal kiemelt felelősség is jár. A szerdán benyújtott törvényjavaslat értelmében lakásonként akár 10 millió forintos bírság szabható ki azon beruházókra, akik nem teljesítik azt a vállalásukat, hogy a fejlesztésükben legalább 70 százalékban a programnak megfelelő lakásokat építenek.

Az első otthonukat vásárlók segítése érdekében

A szabályozás célja annak biztosítása, hogy csak azok a beruházók indítsák meg lakásfejlesztéseiket, akik valóban az elsőlakás-vásárlók igényeit akarják kielégíteni, és akik ennek érdekében a program által szabott árkorlátoknak eleget tesznek.

A fiatalok lakhatását kielégítő fejlesztéseket a kormány gyorsított engedélyezési eljárással, észszerű kedvezményekkel támogatja,

de aki a vállalásait nem teljesíti, annak jelentős, lakásonként akár 10 millió forintos bírságot kell fizetnie – írta bejegyzésében Panyi Miklós.