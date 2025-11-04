Deviza
EUR/HUF388.5 +0.31% USD/HUF337.95 +0.51% GBP/HUF441.31 -0.09% CHF/HUF418.06 +0.46% PLN/HUF91.24 +0.22% RON/HUF76.36 +0.25% CZK/HUF15.94 +0.13% EUR/HUF388.5 +0.31% USD/HUF337.95 +0.51% GBP/HUF441.31 -0.09% CHF/HUF418.06 +0.46% PLN/HUF91.24 +0.22% RON/HUF76.36 +0.25% CZK/HUF15.94 +0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,261.97 -0.47% MTELEKOM1,760 0% MOL2,886 -0.97% OTP32,250 -0.74% RICHTER10,420 +0.67% OPUS544 +0.92% ANY7,100 +1.41% AUTOWALLIS155 +0.65% WABERERS5,620 -2.14% BUMIX10,202.78 -0.41% CETOP3,682.27 +0.42% CETOP NTR2,280.99 -0.91% BUX107,261.97 -0.47% MTELEKOM1,760 0% MOL2,886 -0.97% OTP32,250 -0.74% RICHTER10,420 +0.67% OPUS544 +0.92% ANY7,100 +1.41% AUTOWALLIS155 +0.65% WABERERS5,620 -2.14% BUMIX10,202.78 -0.41% CETOP3,682.27 +0.42% CETOP NTR2,280.99 -0.91%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gazdaság
béren kívüli juttatás
cafeteria

Szeptemberben nyaralt a magyar: 7 százalékkal többet költöttünk SZÉP-kártyáról, mint tavaly

A SZÉP-kártyákon lapuló összegek hozzájárultak ahhoz, hogy szeptemberben 1,6 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el a magyarországi szálláshelyeken, ami új csúcsnak számít az év ezen hónapjában. A kormány döntése értelmében 2025. december 1. és 2026. április 30. között ismét lehetőség lesz hideg élelmiszer vásárlására is felhasználni a SZÉP-kártyákon lévő összegeket.
VG
2025.11.04, 13:15
Frissítve: 2025.11.04, 13:33

2025 szeptemberében a kártyabirtokosok összesen 33,2 milliárd forintot költöttek SZÉP-kártyáikról, 7 százalékkal többet, mint 2024 szeptemberében — közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. 

SZÉP kártya Budapest,,Hungary,SZÉP,04.09.2024,-,Hands,With,Money,And,Otp széchenyi kártya nemzetgazdasági minisztérium, SZÉP kártya, cafeteria
A SZÉP-kártyákra kapott összegek hozzájárulnak ahhoz, hogy gondtalanul pihenhessünk / Fotó: Shutterstock

Szeptemberi fellendülés

A feltöltések összértéke 3 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, így elérte a 27,4 milliárd forintot. Az év kilencedik hónapjában az elfogadóhelyek száma is tovább bővült, a kártyabirtokosok már több mint 159 ezer helyszínen használhatják SZÉP-kártyájukat, ami 7,3 százalékos növekedést jelent az előző évhez viszonyítva.

A legtöbb bevételt szeptemberben is a balatoni szálláshelyek köszönhették a SZÉP-kártyának, ahol a belföldi szálláshelyi költések 7 százalékát ez a fizetőeszköz biztosította. Bevételeiket legnagyobb arányban a Gyula és térsége turisztikai térségben köszönhették a szálláshelyek a SZÉP-kártyának, ahol ebben az időszakban a hazai vendégektől származó szálláshelyi bevételek 11 százalékát SZÉP-kártyával egyenlítették ki. A szálláshelyi SZÉP-kártyás költések szeptemberben Pécs–Villány térségben nőttek a legnagyobb mértékben 15 százalékkal.

A SZÉP-kártya az idei ősz első hónapjában is a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje volt: 2025 szeptemberében több mint 1,6 millió vendég érkezett a hazai szálláshelyekre, 8,3 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. 

A belföldi vendégek száma meghaladta a 781 ezret, ami a tavalyihoz képest 5,3 százalékos növekedést jelent. A vendégéjszakák száma több mint 3,8 millió volt, ebből a belföldi vendégek közel 1,7 millió éjszakát töltöttek a szálláshelyeken. A hazai turizmus további erősítése érdekében a kormány 2,5 százalékos fix kamatozású hitelt tesz elérhetővé a turisztikai szolgáltatók számára a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül.

Milliárdokat költöttünk SZÉP-kártyáról

Az év első kilenc hónapjában a SZÉP-kártya-feltöltések összértéke megközelítette a 338 milliárd forintot, ez 5,4 százalékkal múlta felül az előző év azonos időszakának eredményét. A SZÉP-kártyáról történő költések összértéke csaknem 361 milliárd forintot tett ki, ami 2024 január-szeptemberéhez képest 10,3 százalékkal volt magasabb.

Szeptember végén összesen mintegy 96,7 milliárd forint állt még rendelkezésre a kártyákon. 2025. december 1. és 2026. április 30. között a kártyabirtokosok ismét felhasználhatják a SZÉP-kártyákon lévő összegeket hideg élelmiszer vásárlására is. Ezáltal a kormány a SZÉP-kártyán keresztül a

  • hazai turizmus mellett a 
  • kiskereskedelmi fogalom bővülését is kiemelten támogatja.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu