Rendkívüli: már most kiderült, mit jelentenek be holnap a Trump–Orbán-csúcstalálkozón: rengeteg amerikai pénz indul meg Magyarországra

„Még az idei esztendőben hét új amerikai vállalati beruházást fogunk tudni bejelenteni” – mondta Szijjártó Péter a reykjavíki repülőtéren.

Szijjártó Péter elmondta, hogy mit jelentenek be pénteken a Trump–Orbán-csúcstalálkozón / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Csütörtök reggel elindult Orbán Viktor és delegációja az Egyesült Államokba. Orbán Viktor Wizz Air-gépe 08:34-kor szállt fel a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről, és 11.36 körül pedig landolt az izlandi Keflavík Nemzetközi Repülőtéren.

A külgazdasági és külügyminiszter a repülőtéren elmondta, hogy

az új beruházások összeértéke százmilliárd forintot képvisel.

„Sok száz új munkahelyet hoznak létre budapesti és vidéki helyszíneken egyaránt. Olyan magas hozzáadott értékű iparágakban, mint

az informatika,

az elektronika

vagy az orvostechnika”

– sorolta.

A miniszter hozzátette, hogy ezek a beruházások összességében azt jelentik, hogy az idei esztendőben 190 milliárd forintnyi amerikai vállalati beruházás jön Magyarországra. „Ez egy évtizedes rekord. Az elmúlt tizenegy évben ehhez fogható adat nem volt” – jelentette ki.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy ez a rekord az egyik legfontosabb következménye a magyar–amerikai kapcsolatokra nézve annak, hogy Donald Trump visszatért a hivatalába.

A politikus megfogalmazása szerint az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök barátsága a gazdasági együttműködésre is jó hatással van, és komoly hasznot hoz Magyarország, a magyar gazdaság számára.

Szijjártó korábban elmondta, hogy az amerikai vállalatok rendkívül lényeges szerepet töltenek be a magyar gazdaság fejlesztésében és dimenzióváltásában, mert többnyire olyan termelési tevékenységet hoznak hazánkba, amely kutatás-fejlesztéssel is kiegészül, és magas hozzáadott értéket képvisel.

A tárcavezető arra is felhívta a figyelmet, hogy az amerikai cégek alkotják Magyarországon a harmadik legnagyobb beruházói közösséget, és amióta Donald Trump januárban hivatalba lépett, már kilenc beruházás érkezett hazánkba az Egyesült Államokból, amit hamarosan egy tizedik is követhet.

Ezért megy Orbán Viktor Donald Trumphoz

A magyar kormányfő Ferihegyen úgy fogalmazott, hogy olyan megállapodáson dolgoznak, amely kölcsönös előnyökön alapul, és minden magyar ember javát szolgálja.