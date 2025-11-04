Deviza
nyugdíj
14. havi nyugdíj
Orbán Viktor

Orbán Viktor elárulta, hogy pontosan mikortól utalják a 14. havi nyugdíjat – itt vannak a részletek

VG
2025.11.04., 14:27
Fotó: MTI

Még októberben  az építési és közlekedési miniszter közölte, hogy a magyar nyugdíjrendszer alapja a foglalkoztatás, és a 14. havi nyugdíj lenne a legigazságosabb válasz a kisnyugdíjasok problémáira.

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Lázár János szerint a 13. havi nyugdíj visszaállítása fontos lépés volt, de az infláció miatt további támogatás szükséges. „Ha van 13. havi nyugdíj, akkor a 14. havi a következő lépés. Ezen dolgozunk, számolunk, nagyon kőkeményen, hogy megvalósítható legyen” – fogalmazott a miniszter a Kaposváron tartott Lázárinfón

A részletek ismertetése előtt koábban annyit már tudni lehetett, hogy lesz 14. havi nyugdíj, eldöntötte a kormány. Orbán Viktor miniszterelnök szerint már csak a hogyan kérdés van napirenden. 

A kormányfő  a szokásos péntek reggeli Kossuth rádiónak adott interjújában azt mondta: „Vért izzadtunk, hogy visszaadjuk a 13, havi nyugdíjat, de szerintem a 14. is szükséges. Ennek most van az ideje, a kérdés az, hogy hány lépésben tudjuk megcsinálni”.

Kedden Orbán Viktor a Facebookon közölte, hogy január 1-től bevezetik a 14. havi nyugdíjat. Friss videójában úgy fogalmazott, hogy 

több lépésben ugyan, de bevezetik a nyugdíjkiegészítést.

Orbán Viktor üzent a bankároknak

A kormányfő a videójában Németh Dávid, a K&H vezető elemzőjének írására reagálva azt mondta, hogy nem lehet maximalizálni a 13. havi nyugdíj összegét. „Ami megilleti az embereket, azt meg kell kapniuk” – jelentette ki. 

Azt is közölte, hogy 

  • növelni kell a gazdasági támogatásokat,
  • az anyák szja-mentességét mindél gyorsabban ki kell terjeszteni,
  • a 3 százalékos hitelkamat fenntartásáért az „utolsó végi kell harcolni”,
  • a rezsicsökkentés marad,
  • ha szükséges, akkor az árrésstopot ki kell terjeszteni,
  • illetve azt is mondta, hogy a nemzetközi bankárok mindig a nemzeti kormányok ellen fogadtak.

nyugdíj

Orbán Viktor elárulta, hogy pontosan mikortól utalják a 14. havi nyugdíjat – itt vannak a részletek

Black Friday

Váratlant húzott a hazai online piactér, lebeszél a Black Fridayről – itt a nyomós ok, komoly pénzt spórolhatunk vele

A Black Friday egyre nagyobb vásárlási lázat és környezeti terhelést okoz, ezért a Jófogás az őszi zöldkampányában a tudatos, fenntartható vásárlás fontosságára hívja fel a figyelmet.
légi közlekedés

Utasszám-növekedésről jelentett a Wizz Air – lerántotta a leplet a várakozásokról a fapados

Növekvő utasszámról számolt be a magyar gyökerű légitársaság.

