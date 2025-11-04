Orbán Viktor elárulta, hogy pontosan mikortól utalják a 14. havi nyugdíjat – itt vannak a részletek

Még októberben az építési és közlekedési miniszter közölte, hogy a magyar nyugdíjrendszer alapja a foglalkoztatás, és a 14. havi nyugdíj lenne a legigazságosabb válasz a kisnyugdíjasok problémáira.

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Lázár János szerint a 13. havi nyugdíj visszaállítása fontos lépés volt, de az infláció miatt további támogatás szükséges. „Ha van 13. havi nyugdíj, akkor a 14. havi a következő lépés. Ezen dolgozunk, számolunk, nagyon kőkeményen, hogy megvalósítható legyen” – fogalmazott a miniszter a Kaposváron tartott Lázárinfón.

A részletek ismertetése előtt koábban annyit már tudni lehetett, hogy lesz 14. havi nyugdíj, eldöntötte a kormány. Orbán Viktor miniszterelnök szerint már csak a hogyan kérdés van napirenden.

A kormányfő a szokásos péntek reggeli Kossuth rádiónak adott interjújában azt mondta: „Vért izzadtunk, hogy visszaadjuk a 13, havi nyugdíjat, de szerintem a 14. is szükséges. Ennek most van az ideje, a kérdés az, hogy hány lépésben tudjuk megcsinálni”.

Kedden Orbán Viktor a Facebookon közölte, hogy január 1-től bevezetik a 14. havi nyugdíjat. Friss videójában úgy fogalmazott, hogy

több lépésben ugyan, de bevezetik a nyugdíjkiegészítést.

Orbán Viktor üzent a bankároknak

A kormányfő a videójában Németh Dávid, a K&H vezető elemzőjének írására reagálva azt mondta, hogy nem lehet maximalizálni a 13. havi nyugdíj összegét. „Ami megilleti az embereket, azt meg kell kapniuk” – jelentette ki.

Azt is közölte, hogy