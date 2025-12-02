Deviza
Akár 280 ezer forintos adókedvezmény is járhat a magyaroknak, a NAV most bemutatta, hogyan: de még decemberben lépni kell

Idén az önkéntes pénztári befizetések után járó adókedvezményt csaknem 1,1 millióan vették igénybe. Aki még december 31-ig indít ilyen célú megtakarítást, az jövőre akár 280 ezer forintos összegű adójóváírással is számolhat.
VG
2025.12.02, 07:34
Frissítve: 2025.12.02, 08:14

Az idén benyújtott szja-bevallások adatai alapján érintettek összesen 70 milliárd forintnyi adót spóroltak meg, vagyis ennyivel növelték önkéntes pénztári megtakarításukat, hiszen a NAV az adókedvezmény összegét az érintettek pénztárban vezetett megtakarítási számlájára utalja át – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Young,Woman,Saving,NAV Money,Monthly,Expenses,Putting,Coin,In, megtakarítás, malacpersely, pénz, takarék
Százezreket kaphatunk vissza a NAV-tól. / Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Az eljárás rendkívül egyszerű, hiszen a NAV az adókedvezmény igénybevételéhez szükséges sorokat is kitölti, az szja-bevallási tervezet még a pénztár, a befektetési szolgáltató és a biztosító számlaszámát is tartalmazza. 

Kizárólag a két vagy több pénztárba befizető magánszemélynek kell döntenie arról, hogyan osztja meg az adókedvezmény összegét. 

Azt érdemes kiválasztani, hogy melyik pénztárba utalja az adóhivatal a visszajáró adó összegét.

Évi százezernél is több jön vissza a NAV-tól

A befizetés után igénybe vehető az adókedvezmény, ami a befizetések 20 százaléka, de

  • az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári befizetésnél maximum egy évben 150 ezer forint, 
  • a nyugdíj-előtakarékossági számlánál legfeljebb 100 ezer (illetőleg 130 ezer), 
  • a nyugdíjbiztosítási szerződés esetén pedig 130 ezer forint a felső korlát. 

Ha valakinek több nyugdíjcélú megtakarítása is van, akkor az adókedvezmény éves korlátja még magasabb: 280 ezer forint. Az adókedvezményt, azok a magánszemélyek, akik még idén kötnek ilyen szerződést, már a 2025-ről szóló szja-bevallásukban igénybe is vehetik.

Háromgyermekes édesanyák speciális helyzete

Ahogy azt korábban megírtuk, a háromgyermekes anyák kedvezménye akkor sem vész el, ha valaki elfelejtett októberben nyilatkozni. Még most is érdemes pótolni, hiszen így akár a novemberi fizetés is szja-mentes lehet. 

Az októberre járó kedvezmény jövőre, az éves szja-bevallásban kérhető vissza.

Mivel a munkáltatónál leadott nyilatkozat papíralapú, ezért itt fontos az aláírás. Az ONYA gyors, mindössze néhány kattintás, hiszen a NAV rendelkezésére álló adatok automatikusan betöltődnek. Az ONYA bárki számára elérhető, az azonosítás miatt csak DÁP vagy Ügyfélkapu+ kell hozzá, épp ezért itt sem nyomtatni, sem aláírni nem kell semmit, az adatokat a NAV automatikusan továbbítja a munkáltatónak.  

