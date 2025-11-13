Deviza
EUR/HUF384.47 -0.04% USD/HUF330.47 -0.4% GBP/HUF435.92 +0.09% CHF/HUF416.84 +0.25% PLN/HUF90.86 +0.04% RON/HUF75.61 -0.05% CZK/HUF15.9 +0.23% EUR/HUF384.47 -0.04% USD/HUF330.47 -0.4% GBP/HUF435.92 +0.09% CHF/HUF416.84 +0.25% PLN/HUF90.86 +0.04% RON/HUF75.61 -0.05% CZK/HUF15.9 +0.23%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,213.63 +0.06% MTELEKOM1,762 -2.11% MOL3,062 -0.71% OTP32,440 +0.75% RICHTER9,835 -0.56% OPUS527 -0.57% ANY7,480 +5.35% AUTOWALLIS153.5 +0.66% WABERERS5,600 -1.06% BUMIX10,577.88 +1.28% CETOP3,763.42 +0.15% CETOP NTR2,354 +0.15% BUX108,213.63 +0.06% MTELEKOM1,762 -2.11% MOL3,062 -0.71% OTP32,440 +0.75% RICHTER9,835 -0.56% OPUS527 -0.57% ANY7,480 +5.35% AUTOWALLIS153.5 +0.66% WABERERS5,600 -1.06% BUMIX10,577.88 +1.28% CETOP3,763.42 +0.15% CETOP NTR2,354 +0.15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
védőpajzs
garancia
Federal Reserve
magyar-amerikai kapcsolat
Orbán-Trump-csúcs
hitelkeret
Orbán Viktor
Magyar Nemzeti Bank
Gulyás Gergely
devizaswap

Swap-line, vagy államközi hitel? Mindenki erről beszél, a kormány nyilvánosságra hozza, ha élesedne

A konstrukció nem klasszikus kölcsön, hanem állandó pénzügyi garancia, amely erősíti a forint stabilitását. Gulyás Gergely leszögezte: ha az Egyesült Államokkal megállapodás születik, az nyilvános lesz, legyen szó akár swap-line-ról, akár államközi hitelről.
Nemes Tamás
2025.11.13., 21:03
Fotó: MTI

Gulyás Gergely a mai Kormányinfón egyértelművé tette: ha az Egyesült Államok bármilyen megállapodást vagy pénzügyi védőhálót biztosít Magyarországnak, az nyilvános lesz, nem marad titokban. A magyar-amerikai konstrukció pedig nem egy klasszikus hitel lenne, hanem egy állandó, lehívható garancia – „swap-line”, „rugalmas hitelkeret”, vagy akár államközi finanszírozás formájában.

GULYÁS Gergely swap-line
Gulyás Gergely leszögezte: ha az Egyesült Államokkal megállapodás születik, az nyilvános lesz, legyen szó akár swap-line-ról, akár államközi hitelről / Fotó: Illyés Tibor / MTI

Ha bármilyen ilyen megállapodás létrejön, az nyilvános adat

– fogalmazott ma Gulyás Gergely a Kormányinfón, reagálva a magyar-amerikai pénzügyi védőpajzs körüli találgatásokra. A miniszter szerint a kormány teljes átláthatóságot vállal: bármilyen konstrukcióról is születik megállapodás az Egyesült Államokkal, annak részletei megismerhetők lesznek.

A miniszter hangsúlyozta: Magyarország pénzügyi helyzete stabil, az ország fizetőképessége nem igényel közvetlen külső támogatást. A most tárgyalt konstrukciók inkább elvi garanciát jelentenek, amelyek vészhelyzet esetén szolgálnának biztonsági tartalékként. „2008-ban gyakorlati garanciára volt szükség, most csak elvire” – fogalmazott Gyulás.

Megszólalt Varga Mihály a pénzügyi védőpajzsról: ez a jövőről szól, jelenleg Magyarországnak nincs rá szüksége

A Trump–Orbán-csúcstalálkozó egyik fontos eredménye a pénzügyi támadások ellen nyújt védelmet. A pénzügyi védőpajzs Varga Mihály szerint elsősorban a jövőről szól, hiszen jelenleg erre Magyarországnak nincs szüksége.

Orbán Viktor az ATV Mérleg című műsorában már részletesen beszélt a konstrukció természetéről.

„Nem lehívni kell klasszikus értelemben a Magyarországnak nyújtott pénzügyi védőpajzsot, hanem állandóan rendelkezésre áll, amikor és olyan formában, amiben hazánk szeretné, limitösszeg nélkül” – mondta a miniszterelnök. Hozzátette: „Többféle nemzetközi forma létezik – mondhatok nemzetközi szavakat, hogy swap-line vagy flexible credit line –, ezek mind olyan megoldások, amelyek a stabilitást szolgálják.”

A kormányfő szerint tehát a megállapodás nem klasszikus értelemben vett hitel lenne, hanem egy rugalmas pénzügyi háttér, amelyhez a magyar fél akkor nyúlhat, ha a piaci helyzet indokolja. Bár konkrét összeget nem említett, utalt rá, hogy „10-20 milliárd dollár vagy euró” nagyságrendben is értelmezhető lehet a konstrukció.

A kormányfő a kritikákra is reagált: „Az, hogy az én szemem színe vagy a magyarok eredménye nem tetszik nekik, másodlagos. A lényeg, hogy Magyarország stabil és kiszámítható partner, az Egyesült Államokkal pedig kölcsönösen előnyös konstrukcióban dolgozunk.”

Swap-line: mit jelent a kormány kedvenc új jelszava?

A „swap-line”, vagyis devizacsere-megállapodás két jegybank közötti konstrukció, amelyben az egyik fél ideiglenesen biztosítja a másiknak saját devizáját, cserébe a partner ország pénznemét kapja letétbe.

Ez nem klasszikus hitel, hanem likviditási biztosíték: arra szolgál, hogy

  1. ha a forint vagy a devizapiac nyomás alá kerül;
  2. a Magyar Nemzeti Bank (MNB) azonnal hozzáférhet például dollárhoz;
  3. anélkül, hogy egy instabil piacon kellene vásárolnia.

Szakértők szerint a swap-line inkább hitelkeret, mint hitel: a pénz nem kerül automatikusan felhasználásra, csak akkor aktiválódik, ha szükség van rá. Ilyen konstrukciókat több ország is fenntart az amerikai Federal Reserve-del, például Japán, Kanada vagy az Európai Központi Bank.

Államközi hitel – a másik lehetséges forma

A másik opció az államközi hitel, amikor két ország kormánya közvetlenül köt finanszírozási megállapodást. Ebben az esetben tényleges pénzátutalás történik, kamattal és visszafizetési kötelezettséggel.

Orbán Viktor ugyanakkor leszögezte: a mostani konstrukciók között az államközi hitel is csak lehetőségként szerepel, nem pedig már megkötött megállapodásként.

Ez nem IMF-hitel, nem külső feltételrendszerhez kötött segítség

– fogalmazott. A kormány ezzel azt kívánja hangsúlyozni, hogy az amerikai védőpajzs nem jelent alárendeltséget, csupán egy biztonsági hálót, ami erősítheti a forint és a magyar gazdaság stabilitását.

A hivatalos kommunikáció alapján Magyarország nem kapott közvetlen pénzt az Egyesült Államoktól, hanem egy pénzügyi együttműködési keretet nyitottak meg, amely adott esetben aktiválható.

A hangsúly az elvi garancián és a bizalmi együttműködésen van. Gulyás Gergely szerint ez a kapcsolat „soha nem volt ilyen jó a rendszerváltás óta”, Orbán Viktor pedig egyenesen úgy fogalmazott:

A magyar–amerikai kapcsolatok aranykora itt van.

Ha pedig valóban létrejön bármilyen konkrét megállapodás, Gulyás szavai alapján az nyilvános dokumentumként kerül majd a nyilvánosság elé – ez pedig markáns különbség a korábbi, titkosított nemzetközi hitelcsomagokhoz képest.

Máris fialt az Orbán–Trump-csúcs: történelmi beruházás érkezik hazánkba – több százmillió dollárt fektet be az amerikai óriás

A fejlesztéshez az állam mintegy 18 milliárd forint támogatást nyújt, ami 200 új munkahelyet teremt, és tovább erősíti a magyar–amerikai gazdasági kapcsolatokat. Orbán Viktor közleménye szerint a Procter & Gamble 72 milliárd forint értékű beruházást valósít meg Magyarországon, Gyöngyösön és Csömörön.

 

Állampapír

Állampapír
184 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
csodaszer

Észak-Korea tömné tele gyógyszerekkel Oroszországot: emberen még nem tesztelték, de állítják, a kómából felébreszt

Phenjan exportálna „mindenre jó” gyógyszereket Moszkvába, köztük rák- és bénulásellenes csodaszereket.
3 perc
flamingó

Ukrajna kiengedte a szörnyet, mindent lőnek, ami él és mozog – a Nyugattól kapott fegyverek sehol nincsenek, akkora pusztítást végez

Hatalmas pusztítást végeztek az ukrán Flamingók.
2 perc
drónháború

Komoly rés van pajzson: akkora számlát kap az orosz határt őrző finnektől az Európai Bizottság, hogy csak néznek majd

Helsinki nem bízza a véletlenre keleti határát Oroszország felé.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu