Százmilliárdot fizet az állam azért, hogy a napelemesek ne terheljék agyon a hálózatot

Jelentős pénzügyi hátrányban vannak azok a lakossági napelem-tulajdonosok, akik 2023 szeptemberében, illetve azt követően a korábbi szaldós elszámolási rendszerből átkerültek a bruttósba, mert azóta sokkal kevesebb pénzt kapnak a hálózatba táplált és eladott áramukért. Helyzetükön javíthat hatalmasat a legfeljebb 40 ezer felhasználóra szabott, január 15-én meghirdetett, összesen 100 milliárd forintos lakossági energiatároló pályázat. Szintén őket segíti a Napenergia Plusz Program, amelyben már eleve a napelem és a tároló együttes telepítése esetén kapható állami támogatás.

A saját napelem áramát saját célra lesz érdemesebb felhasználni / Fotó: Anatolij Gleb / Shutterstock

Miért hátrányos a lakosságnak a bruttó elszámolás?

A szaldó elszámolásban a háztáji napelemesek a hálózatról vételezett és az arra táplált villamos energia mennyiségének különbözete alapján számoltak el évente a szolgáltatóval. A vásárolt és az eladott áram egységára egyaránt alacsony, de egyforma volt, a rezsicsökkentett hatósági tarifát alkalmazták. Az elszámolás a bruttó elszámolásban is évente történik, de részszámlákkal. A fő különbség az, hogy míg a vételezett áramért továbbra a kilowattóránkénti 36 forintos bruttó hatósági lakossági tarifával kell fizetni, az eladottért már csak az áram nettó 5 forintos ára jár. (Azért a mennyiségért pedig már 70,1 forinttal kell elszámolni, amennyit a háztartás az átlagfogyasztásként meghatározott mennyiségen felül fogyaszt.)

Az 5 forint magyarázata tehát az, hogy a lakossági eladó nem kapja meg a tarifában lévő rendszerhasználati díjat. Ez amúgy kézenfekvő: a rendszerhasználati díj a hálózat használatáért jár, de a háztartási méretű kiserőmű tulajdonosa nem nyújt hálózati szolgáltatást. Akkor miért kapta meg a szaldó elszámolásban, hiszen abban sem nyújtott ilyen szolgáltatást?

Valójában nem kapta meg akkor sem. Az történt, hogy a rendszerhasználati díj az elszámoláskor „nettósodott”, eltűnt. A szaldó elszámolás így lényegében egy támogatási forma volt.

Tulajdonképpen a háztartás ingyenes energiatárolónak használta az országos áramhálózatot.

Ez egészen addig nem volt baj, amíg ebbe az országos hálózat bele nem remegett. Ez a „beleremegés” magyarázza a bruttó elszámolás bevezetésének szükségességét és vele szoros összefüggésben azt, hogy ösztönözi, támogatni kell a lakossági energiatárolást.