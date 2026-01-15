Deviza
Minden gazdát kifizetnek a Bászna Gabona csődje után – rendkívüli kormányzati döntés született

A kormány különeljárás keretében gondoskodik a Bászna Gabona Zrt. csődje miatt megkárosított termelők kártalanításáról, így egyetlen gazda sem marad pénz nélkül – jelentette be Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón.
VG
2026.01.15, 10:54
Frissítve: 2026.01.15, 11:00

Döntött a kormány a Bászna Gabona Zrt. ügyében: minden gazdát kifizetnek, senki sem marad támogatás nélkül – tájékoztatott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón.

Bászna Gabona Wheat,Harvesting.modern,Harvester,Loading,Off,Wheat,On,Tractor,Trailers.
Minden gazdát kifizetnek a Bászna Gabona csődje után  /Fotó: Fotokostic / Shutterstock

A tárcavezető elmondása szerint a felszámolónak kötelezettségei vannak, többek között felmérni a vállalat vagyonát és a kiadások egy részére tartalékot képezni. 

A kormány nem akarja, hogy csak a felszámolási eljárás után jussanak pénzükhöz a gazdák, így azt egy különeljárást keretében teszi meg.

Mint a Világgazdaság korábban beszámolt róla, a kormány és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) közösen lép fel a csődbe ment Bászna Gabona Zrt. miatt bajba jutott gazdák érdekében. Céljuk a megkárosított termelők kártalanítása és annak biztosítása, hogy egyetlen tisztességes magyar gazda se maradjon segítség nélkül.

A NAK munkatársai összegyűjtik a Bászna Gabona Zrt. által megkárosított termelők adatait, amelyeket rövid időn belül továbbítani fognak a kormány felé. Ez képezi majd az alapját a kártalanítási intézkedéseknek, valamint a további döntéseknek.

Papp Zsolt, a NAK elnöke szerint a gazdák minden körülmények között számíthatnak a kormányra és a kamarára. A közös cél az, hogy minden szükséges segítséget és támogatást megkapjanak azok, akik nap mint nap a magyar élelmiszer-ellátás biztonságáért dolgoznak, és akiknek munkája a mindennapi kenyerünk alapját jelenti.

A kormányinfót a Világgazdaság élőben tudósította, a részletes beszámolót az alábbi cikkben olvashatja el.

Jön a második Hajdú-Bét? Nagy Márton máris elhessegette a vészmadarakat: a kormány garanciát vállal – a kistermelők pénze biztonságban van

Nagy Márton szerint a gazdák pénze biztonságban van, a kormány helyt fog állni. A magyar kormány nem engedi megismétlődni a múlt igazságtalanságait: a Bászna Gabona Zrt. ügyében minden kistermelő számíthat az állam védelmére.

