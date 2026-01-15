Bászna Gabona-botrány: állami beavatkozás jön, nem lesz második Hajdú-Bét – így kártalanítják a gazdákat

A kormány és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) közösen lép fel a csődbe ment Bászna Gabona Zrt. miatt bajba jutott gazdák érdekében. A cél egyértelmű: a megkárosított termelők kártalanítása és annak biztosítása, hogy egyetlen tisztességes magyar gazda se maradjon segítség nélkül.

Állami beavatkozás jön a Bászna Gabona-ügyben: a kormány és a NAK egységesen a gazdák mellé áll / Fotó: Fotokostic / Shutterstock

A Bászna Gabona Zrt. által megkárosított termelők helyzetéről tárgyalt a kormány képviselőivel Papp Zsolt, a NAK elnöke.

A megbeszélést követően üzenetük egyértelmű volt: a kormány és a kamara nem hagyja magára a bajba jutott magyar gazdákat.

Papp Zsolt a NAK közleményében hangsúlyozta, hogy a magyar kormány – ahogyan korábban is – most is a termelők oldalán áll. A csődbe ment cég miatt nehéz helyzetbe került gazdák kártalanításra számíthatnak, a folyamat előkészítése pedig már elindult. Ennek részeként a NAK széles körű tájékoztatási kampányt indít az érintettek számára.

A NAK munkatársai most összegyűjtik a Bászna Gabona Zrt. által megkárosított termelők adatait, amelyeket rövid időn belül továbbítani fognak a kormány felé. Ez képezi majd az alapját a kártalanítási intézkedéseknek, valamint a további döntéseknek.

A Bászna Gabona nem lesz a második Hajdú-Bét

A NAK elnöke világossá tette: Magyarországon nem fordulhat elő, hogy egy tisztességesen dolgozó, kiváló minőségű élelmiszert előállító gazdát kár érjen következmények nélkül. Ezt a biztonságot a kormány és a NAK hosszú távú, szoros együttműködése garantálja.

Papp Zsolt szerint a gazdák minden körülmények között számíthatnak a kormányra és a kamarára. A közös cél az, hogy minden szükséges segítséget és támogatást megkapjanak azok, akik nap mint nap a magyar élelmiszer-ellátás biztonságáért dolgoznak, és akiknek munkája a mindennapi kenyerünk alapját jelenti.