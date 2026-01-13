Kiderült, hová irányította a magyar légtérből a repülőket a HungaroControl

A Budapestre tartó járatokat kitérő repülőterekre irányították a HungaroControl szakemberei a magyar légikikötő ideiglenes leállítása miatt. A létesítmény 13 órakor újranyitott, mindkét futópálya üzemel, a járatok biztonságosan érkeznek és indulnak. A kedvezőtlen időjárás miatt ugyanakkor a forgalom lelassult az üzemeltető közlése szerint, egyes járatok késnek, vagy törölték őket.

A HungaroControl átirányította a repülőket / Fotó: Schottner Zsófia

A HungaroControl szavatolja a biztonságos légtéri közlekedést

A repülőtéren és környezetében január 13., kedd hajnaltól kora délutánig tartott a havazás, illetve esett az ónos eső. A légikikötőben jelenleg is a legmagasabb szintű havas készültség van érvényben. A Budapest Airport csapatai nagy erőkkel, folyamatosan takarítják a futópályákat, gurulóutakat és előtereket.

„Az ónos eső és az extrém időjárás miatt átmeneti forgalomkorlátozás volt, ami a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre érkező és az onnan induló járatokat érintette” – tette közzé a HungaroControl is. A repülőtér lezárásának feloldásáig a levegőben tartózkodó érkező járatokat a társaság átirányította

Zágrábba,

Belgrádba

és Grazba.

A Magyarország légterét átszelő repülőgépek biztonságos közlekedését továbbra is szavatolja a HungaroControl.

Ezzel a repülők sorsa tehát biztonságosan megoldódott, a nem tervezett repülőgépeket fogadó repterek üzemeltetői azonban extra feladatokkal szembesültek, az utasok pedig törhették a fejüket, hogyan jussanak el Budapestre. A fogadó reptereken extra személyzetre lett szükség, de több kell az utasokat a gépekről a repülőtér épületébe szállító shuttle-buszokból is. Nyilván van buszuk, amennyi van: az utasok vártak, várnak – akár órákig is – a sorukra a már leszállt repülőjükön, amíg értük is eljön a megmentő busz.

Rossz és rossz között lehet választani

Bár most bejelentették, hogy Ferihegy újra fogad és indít repülőket, a más repterekre már eljuttatott utasok már a „megérkezés” valamely szakaszába kerültek, onnan nem lehet bármely pillanatban visszafordulni. Tart a tömeg miatt a szokásosnál hosszabb repülőtéri vizsgálat, ellenőrzés, majd meg kell birkózniuk a létesítmény kisebb forgalomra tervezett infrastruktúrájával. Ezután meg kell hozniuk a továbbutazásról szóló döntést, ami megint csak akadályokba ütközik. Kivárhatják, hogy az általuk egyébként is igénybe vett légitársaság engedélyt kap a Budapestre való visszautazásra, de ez nem alapértelmezés. Az is esélyes, hogy az adott gépeknek más célállomásra kell indulniuk.