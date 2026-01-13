Deviza
EUR/HUF386,7 -0,12% USD/HUF331,9 +0,03% GBP/HUF446,23 -0,09% CHF/HUF415,11 -0,21% PLN/HUF91,83 -0,07% RON/HUF75,98 -0,08% CZK/HUF15,96 +0,14% EUR/HUF386,7 -0,12% USD/HUF331,9 +0,03% GBP/HUF446,23 -0,09% CHF/HUF415,11 -0,21% PLN/HUF91,83 -0,07% RON/HUF75,98 -0,08% CZK/HUF15,96 +0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX118 631,09 +1,06% MTELEKOM1 852 -0,65% MOL3 250 +1,66% OTP37 780 +1,4% RICHTER10 280 +0,78% OPUS551 -0,91% ANY7 760 +0,26% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5 320 +0,38% BUMIX10 329,09 -0,05% CETOP4 124,17 +0,75% CETOP NTR2 584,64 +0,04% BUX118 631,09 +1,06% MTELEKOM1 852 -0,65% MOL3 250 +1,66% OTP37 780 +1,4% RICHTER10 280 +0,78% OPUS551 -0,91% ANY7 760 +0,26% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5 320 +0,38% BUMIX10 329,09 -0,05% CETOP4 124,17 +0,75% CETOP NTR2 584,64 +0,04%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
időjárás
ónos eső
HungaroControl
repülőgép
utas

Kiderült, hová irányította a magyar légtérből a repülőket a HungaroControl

Nem kíméli az időjárás a légi közlekedést. Ferihegyet lezárták, majd újra is indították az üzemeltető rögtönzött sajtótájékoztatóján elhangzottak szerint. A légi irányító, a HungaroControl is munkában: a környező repülőterekre irányította a levegőben lévő járatokat.
VG
2026.01.13., 13:58

A Budapestre tartó járatokat kitérő repülőterekre irányították a HungaroControl szakemberei a magyar légikikötő ideiglenes leállítása miatt. A létesítmény 13 órakor újranyitott, mindkét futópálya üzemel, a járatok biztonságosan érkeznek és indulnak. A kedvezőtlen időjárás miatt ugyanakkor a forgalom lelassult az üzemeltető közlése szerint, egyes járatok késnek, vagy törölték őket.

HungaroControl
A HungaroControl átirányította a repülőket / Fotó: Schottner Zsófia

A HungaroControl szavatolja a biztonságos légtéri közlekedést

A repülőtéren és környezetében január 13., kedd hajnaltól kora délutánig tartott a havazás, illetve esett az ónos eső. A légikikötőben jelenleg is a legmagasabb szintű havas készültség van érvényben. A Budapest Airport csapatai nagy erőkkel, folyamatosan takarítják a futópályákat, gurulóutakat és előtereket.

„Az ónos eső és az extrém időjárás miatt átmeneti forgalomkorlátozás volt, ami a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre érkező és az onnan induló járatokat érintette” – tette közzé a HungaroControl is. A repülőtér lezárásának feloldásáig a levegőben tartózkodó érkező járatokat a társaság átirányította

  • Zágrábba,
  • Belgrádba
  • és Grazba.

A Magyarország légterét átszelő repülőgépek biztonságos közlekedését továbbra is szavatolja a HungaroControl.

Ezzel a repülők sorsa tehát  biztonságosan megoldódott, a nem tervezett repülőgépeket fogadó repterek üzemeltetői azonban extra feladatokkal szembesültek, az utasok pedig törhették a fejüket, hogyan jussanak el Budapestre. A fogadó reptereken extra személyzetre lett szükség, de több kell az utasokat a gépekről a repülőtér épületébe szállító shuttle-buszokból is. Nyilván van buszuk, amennyi van: az utasok vártak, várnak – akár órákig is – a sorukra a már leszállt repülőjükön, amíg értük is eljön a megmentő busz.

Rossz és rossz között lehet választani

Bár most bejelentették, hogy Ferihegy újra fogad és indít repülőket, a más repterekre már eljuttatott utasok már a „megérkezés” valamely szakaszába kerültek, onnan nem lehet bármely pillanatban visszafordulni. Tart a tömeg miatt a szokásosnál hosszabb repülőtéri vizsgálat, ellenőrzés, majd meg kell birkózniuk a létesítmény kisebb forgalomra tervezett infrastruktúrájával. Ezután meg kell hozniuk a továbbutazásról szóló döntést, ami megint csak akadályokba ütközik. Kivárhatják, hogy az általuk egyébként is igénybe vett légitársaság engedélyt kap a Budapestre való visszautazásra, de ez nem alapértelmezés. Az is esélyes, hogy az adott gépeknek más célállomásra kell indulniuk.

Választható egyéni megoldás is, amelyek közé még nem tartozik a Belgrád és Budapest között gyorsvasút, de más vonat igen. Vagy éppen, akinek mára elege van a repterekből, és megoldhatja, eltölthet egy éjszakát Belgrádban, Zágrábban és Grazban. Ahogyan azok az utasok is helyben maradhatnak, akik ma éppen Bécsből szerettek volna repülővel elutazni.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
vasút

Ez már az utolsó simítás a Budapest-Belgrádon: lehullt a lepel az irányítóközpontról, zajlik a sötétüzemi próba

Egyre közelebb kerül az időpont, amikor felszállhatnak az első utasok a BuBéra.
10 perc
Németország

Még nem omlott össze a BMW, de vészjósló repedések jelentek meg a felszín alatt: meglepő, mi mentheti meg a céget

A vállalat problémái szorosan összefonódnak a romló német iparpolitikai környezettel.
2 perc
ónos eső

Kiderült, hová irányította a magyar légtérből a repülőket a HungaroControl

Irány Belgrád, Zágráb és Graz.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu