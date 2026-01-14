Európa legirigyeltebb országát is utolérte az autóipari válság: minden harmadik dolgozót elküldenek az óriásgyárból

Komoly leépítésre készül a Stellantis-csoport lengyelországi üzemében: a Tychy-i gyár, amely hibrid modellek, köztük a Jeep Avenger, a Fiat 600 és az Alfa Romeo Junior gyártására specializálódott, a dolgozók mintegy egyharmadától válik meg. A következő hónapokban 740 munkavállalót érint az önkéntes távozási program, amelyet a cég a munkaerő-csökkentés eszközeként hirdetett meg – írta a vezess.hu.

A Stellantis lengyelországi üzemében közel 740 ember veszti el állását, ami a munkaerő egyharmadát jelenti / Fotó: Michaela Nagyidaiova / Bloomberg

Grzegorz Maślanka, a gyár Szolidaritás szakszervezetének vezetője hangsúlyozta: „A munkavállalóknak önként kell dönteniük a jövőjükről – nem kényszer hatására.” A szakszervezet ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a Stellantis mellett a beszállítóknál is további elbocsátások várhatók, akár 3500 ember érintettségével.

Egész Európában szenved a Stellantis

A Tychy-i gyár helyzete nem egyedi: az európai autóipar egészét hullámzó válság sújtja. Az ágazat közvetlenül mintegy 6 millió embert foglalkoztat, a kapcsolódó iparágakban hasonló számú munkahely van, de a 2024–2025-ös időszakban mintegy százezer állás került veszélybe Európában. Németországban 2025 harmadik negyedévében az autóipari foglalkoztatottság 14 éves mélypontra süllyedt, 48 700 fővel csökkent az előző évhez képest.

Szakértők szerint a gyengélkedés egyik fő oka, hogy az európai gyártók a kínai és amerikai protekcionizmus közé szorultak. A kínai elektromos járművek eladásai gyorsan nőnek az EU-ban, még a magasabb vámok ellenére is, miközben az amerikai piacra irányuló európai export jelentősen drágult.

Németország és az Egyesült Államok közötti autóexport 2025 első három negyedévében mintegy 15 százalékkal esett vissza, ami tovább növeli a nyomást az európai gyártókon.

Az autóipar hagyományosan az európai ipari modell egyik pillére volt, ám a Tychy-i Stellantis-gyár példája jól mutatja: a globális verseny és a válság hatásai már a munkahelyeken is érezhetők.