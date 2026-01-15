Alig akarnak pályakezdőket felvenni: mutatjuk, kiknek lesz pokol 2026 a munkaerőpiacon

Munkaerőpiaci prognózis 2026-ra – ezzel a címmel szervezett évindító szakmai kerekasztal-beszélgetést a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) Munkaügyi Szakosztálya.

Szakmunkás vagy diplomás? Már eldőlt, kire lesz szükség a jövőben / Fotó: Northfoto

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (GVI) legfrissebb, több mint 6000 vállalat megkérdezésével készült kutatása felemás képet fest a magyar munkaerőpiacról.

Bár a cégek többsége továbbra is bővítésben gondolkodik, a növekedési kedv megtorpanni látszik, a szakképzett fizikai munkaerő hiánya továbbra is a gazdaság egyik legfőbb gátja marad.

A 2026-os évre vonatkozó foglalkoztatási várakozások országos egyenlegmutatója 23 ponton áll. Bár ez az érték még mindig azt jelzi, hogy jóval több vállalat tervez létszámbővítést, mint -leépítést, az optimizmus láthatóan lohad: fél évvel korábban ugyanis még 29 ponton állt ez a mutató.

Az országos kép azonban komoly területi egyenlőtlenségeket mutat.

Míg Nógrád és Heves vármegye vállalkozásai kiugróan bizakodóak (31,3 pont), addig az északkeleti régió másik véglete, Borsod-Abaúj-Zemplén megye stagnáláshoz közeli állapotba került (mínusz 0,5 pont),

ahol a bővítési és leépítési szándékok gyakorlatilag kiegyenlítik egymást.

A kutatás rávilágít, hogy a munkaerő iránti kereslet nem egyenletesen oszlik el a különböző végzettségi szintek között. A kutatás szerint

a gazdaság motorját a szakképzett fizikai dolgozók jelentik: ebben a szegmensben a legmagasabb a jelenlegi kereslet,

és a várakozások szerint ez a tendencia a jövőben is tovább erősödik.

Hasonlóan stabil, bár mérsékeltebb növekedés várható a diplomás és nem diplomás szellemi munkakörökben is. Ezzel szemben a szakképzetlen fizikai munka iránti igény megtorpant; bár a vállalatok még keresik ezeket a munkavállalókat, a várakozások ebben a kategóriában romló tendenciát mutatnak.

A bővítési terveket komolyan hátráltatja a munkaerőhiány. A legalább tíz főt foglalkoztató cégek 12 százaléka számolt be komoly toborzási nehézségekről. A probléma legégetőbb pontja ismét a szakképzett fizikai állomány: a vállalkozások közel 10 százaléka képtelen megfelelő szakembert találni ezekre a posztokra.