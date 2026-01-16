Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
tankolás, benzinkút, benzin
prémium
Grád ottó
gázolaj
benzin
MÁSZ

Megúszták a sarcot, ezért locsolták a prémiumot a kocsiba a magyar autósok – de nem lesz ez mindig így, közeleg a határidő

Tavaly átrendeződött a gázolaj és a benzin hazai értékesítése a prémium termékek javára a Magyar Ásványolaj Szövetség adatai alapján. Jól indult a 2026-os hazai üzemanyagpiac is a jövedéki adó emelésének elmaradásának köszönhetően. A nyersolajárak múlt heti drágulásának lecsengésével nyugodtak ígérkezik az olajpiac a következő hetekben Grád Ottó, a szövetség főtitkára szerint, aki azonban jelezte: folyamatosan kell számolni a geopolitikai események hatásaival.
B. H. L.
2026.01.16., 18:20
Fotó: Reuters

A múlt évben 1,3 százalékkal több üzemanyag fogyott a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) tagvállalatainak töltőállomásain, amelyek kiskereskedelmi forgalma lefedi a hazai értékesítés jelentős részét. Teljes, országos adat majd a NAV statisztikáiban szerepel. Az 1,3 százalékos növekedés 3,94 milliárd literes teljes forgalmat takar. Ezen belül a két legnagyobb tétel, a 95-ös benzin értékesítése 0,7 százalékkal esett, a gázolajé pedig 1,5 százalékkal nőtt.

üzemanyag
Jól fogyott tavaly a prémium üzemanyag / Fotó: CatwalkPhotos / Shutterstock

Könnyen nyúltak mélyebbre a zsebükbe az autósok

„Az érdemi változás a prémium termékek forgalmának további, erőteljes növekedése volt – mutatott rá a Világgazdaságnak Grád Ottó, a szövetség főtitkára. E növekedés ugyanis arra utal, hogy a 2025-ös árak mellett az autósok szívesebben kifizették a magasabb árat a jobb minőségért. A prémium benzin piaca 8,2 százalékkal 292 millió literre, a prémium gázolajé 13,2 százalékkal 229 millió literre nőtt a MÁSZ forgalmában. Lényegében tehát folytatódott a forgalmazás belső átrendeződése.

Az árak tehát szerencsére nem tették szükségessé, de az autósoknak így is jól jött, hogy az idei első fél évében megúszták a jövedéki adó emelését. Erre majd csak 2026 második felében kerül sor. A 4,4 százalékos emelést Grád Ottó válasza szerint az inflációkövetést előíró jogszabály tette volna szükségessé, de az 2025 végén a lakosságnak kedvező módon megváltozott. Az emeléssel a literenként 550-560 forintos szintről

  • a benzin bruttó ára literenként 8,6 forinttal,
  • a gázolajé 8,12 forinttal

nőtt volna.

Egyelőre nyugodt az olaj ára

Nincs konkrét jele, hogy közeli hetekben nagyobb mértékben változzon a kőolaj ára – közölte a főtitkár. A nagyobb, közel 10 százalékos ugráson már túl vagyunk, ezzel mintegy egy hete az Irán elleni katonai beavatkozás, illetve olajszankciók lehetőségére reagált idegesen a piac. Ám még ez a 66-67 dolláros hordónkénti szint sem túl magas a korábbiakhoz képest, mostanra pedig már visszaszelídült 64 dollárra. Persze, nem tudjuk az iráni tüntetések és az ottani belpolitikai események további hatását. Az azonban megnyugtató, hogy a venezuelai olaj – bár amerikai kontrollal, de – ismét megjelent a világpiacon.

Eltérítette a hideg az üzemanyagárakat

Grád Ottó kedvezőnek tartja az olaj, és így a hazai üzemanyagárak szempontjából azt is, hogy a forint árfolyama egyre tartósabban marad a dollárhoz és az euróhoz viszonyítva is az eddig sávjában. Viszont a nagy hideg miatt egyelőre megmarad a benzin és a gázolaj ára közötti különbség, amely csak a tavasz beköszöntével tűnhet el.

Kijöttek az új üzemanyagárak: 

Szombaton nem változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak a hazai benzinkutakon, írja a holtankoljak.hu A mai áremelkedés után az alábbiak az átlagárak (2025.01.16-án):

  • 95-ös benzin: 563 Ft/liter
  • Gázolaj: 576 Ft/liter

 

