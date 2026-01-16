Megúszták a sarcot, ezért locsolták a prémiumot a kocsiba a magyar autósok – de nem lesz ez mindig így, közeleg a határidő

A múlt évben 1,3 százalékkal több üzemanyag fogyott a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) tagvállalatainak töltőállomásain, amelyek kiskereskedelmi forgalma lefedi a hazai értékesítés jelentős részét. Teljes, országos adat majd a NAV statisztikáiban szerepel. Az 1,3 százalékos növekedés 3,94 milliárd literes teljes forgalmat takar. Ezen belül a két legnagyobb tétel, a 95-ös benzin értékesítése 0,7 százalékkal esett, a gázolajé pedig 1,5 százalékkal nőtt.

Jól fogyott tavaly a prémium üzemanyag / Fotó: CatwalkPhotos / Shutterstock

Könnyen nyúltak mélyebbre a zsebükbe az autósok

„Az érdemi változás a prémium termékek forgalmának további, erőteljes növekedése volt – mutatott rá a Világgazdaságnak Grád Ottó, a szövetség főtitkára. E növekedés ugyanis arra utal, hogy a 2025-ös árak mellett az autósok szívesebben kifizették a magasabb árat a jobb minőségért. A prémium benzin piaca 8,2 százalékkal 292 millió literre, a prémium gázolajé 13,2 százalékkal 229 millió literre nőtt a MÁSZ forgalmában. Lényegében tehát folytatódott a forgalmazás belső átrendeződése.

Az árak tehát szerencsére nem tették szükségessé, de az autósoknak így is jól jött, hogy az idei első fél évében megúszták a jövedéki adó emelését. Erre majd csak 2026 második felében kerül sor. A 4,4 százalékos emelést Grád Ottó válasza szerint az inflációkövetést előíró jogszabály tette volna szükségessé, de az 2025 végén a lakosságnak kedvező módon megváltozott. Az emeléssel a literenként 550-560 forintos szintről

a benzin bruttó ára literenként 8,6 forinttal,

a gázolajé 8,12 forinttal

nőtt volna.

Egyelőre nyugodt az olaj ára

Nincs konkrét jele, hogy közeli hetekben nagyobb mértékben változzon a kőolaj ára – közölte a főtitkár. A nagyobb, közel 10 százalékos ugráson már túl vagyunk, ezzel mintegy egy hete az Irán elleni katonai beavatkozás, illetve olajszankciók lehetőségére reagált idegesen a piac. Ám még ez a 66-67 dolláros hordónkénti szint sem túl magas a korábbiakhoz képest, mostanra pedig már visszaszelídült 64 dollárra. Persze, nem tudjuk az iráni tüntetések és az ottani belpolitikai események további hatását. Az azonban megnyugtató, hogy a venezuelai olaj – bár amerikai kontrollal, de – ismét megjelent a világpiacon.