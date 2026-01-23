Deviza
EUR/HUF382,26 +0,08% USD/HUF325,52 +0,16% GBP/HUF440,53 +0,4% CHF/HUF411,86 0% PLN/HUF90,88 -0,09% RON/HUF75,03 +0,01% CZK/HUF15,76 +0,09% EUR/HUF382,26 +0,08% USD/HUF325,52 +0,16% GBP/HUF440,53 +0,4% CHF/HUF411,86 0% PLN/HUF90,88 -0,09% RON/HUF75,03 +0,01% CZK/HUF15,76 +0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX124 383,06 -0,65% MTELEKOM1 934 -0,72% MOL3 788 -0,58% OTP38 760 -0,46% RICHTER10 400 -1,35% OPUS550 -0,36% ANY7 960 -0,5% AUTOWALLIS154 -0,65% WABERERS5 240 -1,15% BUMIX10 351,37 -0,3% CETOP4 215,05 +2,93% CETOP NTR2 631,73 -0,33% BUX124 383,06 -0,65% MTELEKOM1 934 -0,72% MOL3 788 -0,58% OTP38 760 -0,46% RICHTER10 400 -1,35% OPUS550 -0,36% ANY7 960 -0,5% AUTOWALLIS154 -0,65% WABERERS5 240 -1,15% BUMIX10 351,37 -0,3% CETOP4 215,05 +2,93% CETOP NTR2 631,73 -0,33%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
beruházás
Motherson
Szijjártó Péter

Döntött az óriás cég: Magyarországon építi fel új szolgáltató központját – a BMW és a Mercedes is profitál a beruházásból

Az egyik vezető autóipari beszállító Magyarországról is menedzselni akarja a kelet-európai régiót. Szijjártó Péter bejelentette, hogy a vállalat kapacitást bővít, és új kutatás-fejlesztési funkciókat is hoz.
VG
2026.01.23, 12:15
Frissítve: 2026.01.23, 12:43

„Azért ne felejtsük el, hogy miközben háború dúlt, és mindenféle válsággal szembesültünk, ma Magyarországon egymillióval többen dolgoznak, mint tíz évvel ezelőtt” – írta Szijjártó Péter pénteken a Facebookon.

Döntött az óriás cég: Magyarországon építi fel új szolgáltató központját / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A külgazdasági és külügyminiszter szerint ma Magyarországon kell fizetni a legalacsonyabb munkát terhelő adókat Európában, és „bár csapkodnak a villámok a fejünk fölött, nem csupán sikerült megalkotni a rezsicsökkentést, hanem meg is tudtuk védeni”.

Itt, Mosonszolnokon az indiai Motherson vállalat bővíti a kapacitást, és hoz új kutatás-fejlesztési funkciókat

– írta Szijjártó Péter.

Hozzátette, hogy a BMW és a Mercedes gyárai számára készítenek visszapillantó tükörbe épített vizuális rendszereket, és kezdik meg a mesterséges intelligencián alapuló érzékelők fejlesztését. 

Az indiai vállalat emellett új szolgáltató központokat is létrehoz, így az egész kelet-európai térség mérnökségi, informatikai és pénzügyi kiszolgálását is Magyarországról fogják elvégezni. 

A Motherson az egyik vezető autóipari beszállító. Több mint 200 ezren dolgoznak a cégnek, és 47 országban rendelkeznek több mint 420 érdekeltséggel.

Az autóipari beszállító cégcsoport száz új munkahelyet teremtett, amikor Túrkevén is végrehajtott egy beruházást. Az akkori projekt ötmilliárd forintba került. 

Szijjártó Péter korábban elmondta: az SMG vállalatcsoport műanyag fröccsöntött alkatrészekre specializálódott része, a MATE (Motherson Automotive Technologies and Engineering) beruházásához a magyar kormány 1 milliárd 480 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított.

Mosonszolnokon az indiai Motherson vállalat bővít kapacitást és hoz új kutatás-fejlesztési funkciókat / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Korábban arról is írtunk, hogy folytatódtak az óriási beruházások a magyar autógyártásban, és az év az elektromos átállás jegyében telt el. A magyarországi autóipari beruházások közül már felavatták a BMW debreceni gyárát, jelentős bővítést hajtott végre a Mercedes a kecskeméti üzemében, és hamarosan a BYD szegedi gyártóbázisán is megindulhat a termelés. 

Évente egymillió autót fogunk gyártani, amivel egy szűk elitklubba lépünk be.

Szeptemberben Debrecenben átadták a több mint 820 milliárd forintos beruházás eredményeként megvalósult BMW-gyárat, amelynek kapacitása éves szinten mintegy 150 ezer autó lesz. Innen kerülnek ki az iX3-as modellek, amelyekre olyan erős a kereslet, hogy az eredeti ütemterveknél gyorsabban kell felfuttatni a termelést.

A kecskeméti Mercedes-Benz-gyárban megkezdődött az új elektromos GLB sorozatgyártása. A német autógyártó nagyvállalat üzleti tervének részeként a vállalat 2022 óta mintegy egymilliárd eurót fektet be a kecskeméti telephelybe. Szijjártó Péter elmondta, hogy Magyarországon van a Mercedes második legnagyobb üzeme a világon.

A kínai BYD első európai gyárának felépítése Magyarországon stratégiai fontosságú a villanyautó-gyártásban. A BYD szegedi beruházásának költsége mintegy 2 ezermilliárd forint, amivel a valaha volt egyik legnagyobb ilyen fejlesztés Magyarországon.
 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu