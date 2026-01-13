Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Megjöttek az üzemanyagárak, nem az ónos eső miatt leszünk idegesek holnaptól

Január 14-étől bruttó három forinttal emelkedik a benzin nagykereskedelmi ára. A gázolaj ára továbbra is változatlan marad, ami a beszerzési árat illeti. Az üzemanyag áraira most a Venezuelában történt amerikai katonai beavatkozás is hatással lehet.
VG
2026.01.13, 10:42
Frissítve: 2026.01.13, 11:15

Három forinttal emelkedik a benzin nagykereskedelmi ára – jelentette az üzemanyagok árának változásáról a Holtankoljak.

2L3A0845 benzin üzemanyag
Az üzemanyag ára három forinttal fog emelkedni január 14-én / Fotó: Gazdag Mihály

Két hónapja emelkedett legutóbb a benzin ára

November 17-én az alábbi átlagárakon tankolhattunk: 

  • 95-ös benzin: 580 Ft/liter,
  • gázolaj: 597 Ft/liter. 

Utoljára november 13-án emelkedett a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. Akkor a benzin esetében ez bruttó kétforintos változást jelentett, míg a gázolaj beszerzési ára bruttó öt forinttal változott. Ez változik meg január 14-étől, amikor bruttó 3 forinttal emelkedik a benzin nagykereskedelmi ára, a gázolaj ára továbbra is változatlan marad, ami a beszerzési árat illeti. 

Jelenleg az alábbi árakon tankolhatunk:

  • 95-ös benzin: 556 Ft/liter
  • Gázolaj: 568 Ft/liter 

Az okok a nemzetközi helyzetben keresendők

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, bár lehetett tartani egy árrobbanástól a hazai üzemanyagkutakon a venezuelai fejlemények hatására, amikor a világ legnagyobb olajtermelő országában hajtott végre katonai akciót az Egyesült Államok, egyelőre nem igazolódtak be a félelmek. A magyar kormány a helyzetre reagált még szombaton este. Orbán Viktor a Facebook-oldalán azt írta, hogy egyeztettek a magyar energiaszektor legfontosabb szereplőivel, hogy

a venezuelai krízis árfelhajtó hatásait Magyarországon ki tudjuk védeni.

„A magyar kormány munkában” – zárta bejegyzését a miniszterelnök.

Hosszú távon már problémás a venezuelai helyzet

Venezuela korábban a világ meghatározó olajtermelői közé tartozott, ám az elmúlt húsz évben a kitermelés drasztikusan visszaesett. Jelenleg a globális kínálat kevesebb mint 1 százalékát adja, exportja pedig döntően Kína irányába történik – közölte a Bloomberg az amerikai katonai intervenciót követően. A Bloomberg elemzői szerint a venezuelai termelés rövid távú zavarai viszonylag könnyen pótolhatók más termelő országok részéről. Neil Shearing, a Capital Economics szakértője úgy látja, hogy

a növekvő globális kínálat a következő évben nyomás alatt tarthatja az árakat, és a hordónkénti ár akár az ötven dollárhoz közeli szintre is süllyedhet.

Ez a forgatókönyv kifejezetten kedvező lenne az üzemanyagárak szempontjából. A nyers olaj tartós olcsósága ugyanis idővel megjelenhet a finomítói árakban, majd késleltetve a töltőállomásokon is. A Goldman Sachs elemzői ugyanakkor óvatosabban fogalmaznak: 2026-ra vonatkozó előrejelzéseiket egyelőre fenntartják, és mérsékelt kockázatokat látnak az olajpiacon, elsősorban az Egyesült Államok szankciós politikájának alakulása miatt.

A tőzsde nem hazudik az üzemanyagárakról

Helima Croft, az RBC Capital árupiaci elemzője szerint elképzelhető, hogy Washington a következő egy évben enyhít az olajszektort sújtó korlátozásokon. Egy ilyen lépés napi több százezer hordó többletolajat hozhatna vissza a piacra Venezuelából, ami tovább csökkenthetné a világpiaci árakat. 

Ez a hatás a magyar üzemanyagárakban is érezhető lenne, különösen akkor, ha az euró-forint árfolyam nem ellensúlyozza a nyersanyag olcsóbbá válását.

A márciusi Brent nyersolaj határidős ára a londoni ICE tőzsdén hordónként 60,50 dolláron állt, ami további csökkenés az előző napokhoz képest. A New York-i Árutőzsdén a WTI nyersolaj ára szintén mérséklődött, 57 dollár körüli szintre. Ezek az árak már önmagukban is alacsonyabb üzemanyag-beszerzési költségeket vetítenek előre.

