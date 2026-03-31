Újabb amerikai beruházás jött Magyarországra, bővít a Scrub Daddy

A kormány megkötötte a 105. stratégiai együttműködési megállapodását, ezúttal a Scrub Daddyvel, amely másfél milliárd forint értékben bővítette a gyárát Mártélyon, két héten belül immár a hatodik amerikai beruházásként Magyarországon – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint kedden a helyszínen.

A Scrub Daddy amerikai cég gyárbővítése a hatodik bejelentett amerikai beruházás Magyarországon két héten belül. A képen Szijjártó Péter és Aaron Krause, a mosószivacsokat gyártó Scrub Daddy alapítója és vezérigazgatója / Fotó: MTI

A tárcavezető a Scrub Daddy beruházásának átadásán tudatta, hogy a mosószivacsokat, mosópasztákat előállító amerikai vállalat

másfél milliárd forint értékben bővítette a telephelyét a kormányzat 260 millió forint összegű támogatásával, aminek nyomán tizenöt új munkahely jött létre és százötven másik válhat betonbiztossá.

Kifejtette, hogy az elmúlt két hétben, Pétfürdő, Komárom, Oroszlány, Zalaegerszeg és Székesfehérvár után ez immár a hatodik amerikai vállalati beruházás, amelyet Magyarországon bejelentenek.

„Az nem túlzás, hogy egy új aranykor köszöntött be a magyar–amerikai kapcsolatokban, s ennek az első és talán legfontosabb jele volt, hogy a tavalyi esztendőben a magyar–amerikai gazdasági együttműködés a rekordok éve volt” – jelentette ki.

„Soha nem volt akkora kereskedelmi forgalom Magyarország és az Egyesült Államok között, mint tavaly, és soha annyi amerikai vállalati beruházás nem érkezett Magyarországra egy év alatt.”

Tavaly 200 milliárd forintnak megfelelő összegű amerikai vállalati beruházás jött, tizenhat nagy amerikai vállalattal tudtunk megállapodni magyarországi beruházásokról.

Arra is kitért, hogy Csongrád-Csanád vármegye a magyar gazdaság egyik fontos zászlóshajója, ahol tíz év alatt megfeleződött a munkanélküliség és 80 százalékkal nőtt az ipari teljesítmény, tavalyra elérve az 1300 milliárd forintot.

„S ebben a körzetben, ahol most vagyunk, ez a Mártély–Algyő–Hódmezővásárhely-háromszög, az elmúlt években tizenhat nagy vállalati beruházásról kötött megállapodást a kormány mintegy 72 milliárd forint értékben. Ezek a beruházások hétezer munkahelyet tettek itt biztossá” – tette hozzá.

„Soha annyi megállapodást gyárak építéséről, munkahelyteremtésről, beruházásokról nem kötöttünk a vállalatokkal, mint az elmúlt négy évben. S ebben a bravúrban az amerikai tulajdonban lévő vállalatok óriási szerepet játszottak” – emelte ki.