energiabiztonság
EU-csúcs
Ukrajna
Barátság kőolajvezeték
Robert Fico

Robert Fico óriási bejelentést tett, Magyarország mellé áll a sorsdöntő jövő heti EU-csúcson: "készen állok átvenni a stafétát"

A szlovák miniszterelnök közölte: mindent megtesz, hogy a brüsszeli bizottság nyomást gyakoroljon Ukrajnára a Barátság kőolajvezeték vizsgálatának engedélyezése érdekében. Robert Fico Magyarország mellé áll a 90 milliárdos háborús ukrán hitel blokkolásában.
2026.03.08, 12:01
Frissítve: 2026.03.08, 13:23

Robert Fico szlovák miniszterelnök nőnapi beszédében külpolitikai és külgazdasági kérdéseket is érintett. Kifejtette: az, hogy Szlovákia leállítja a dízel és az áram szállítását Ukrajnába, valamint Magyarország döntése, hogy blokkolja az Ukrajnának szánt katonai hitelt, csupán logikus következménye az ukrán elnök ostoba lépésének, hogy leállította az olajszállítást Szlovákia és Magyarország felé.

Robert Fico
Robert Fico közölte: teljes mellszélességgel kiáll Magyarország mellett a keddi, párizsi EU-csúcson / Fotó: NurPhoto via AFP

„Az ukrán elnök folyamatosan kárt okoz nekünk, és azt gondolja, hogy rá tud kényszeríteni minket arra, hogy békepárti álláspontunkat háborúpárti álláspontra változtassuk. Ebben teljesen téved” – mondta Fico.

Fico: a 90 milliárd eurós ukrán hitel valójában ajándék

Ráadásul a 90 milliárd eurós háborús hitel Ukrajna számára – amelyben sem Szlovákia, sem Magyarország, sem Csehország nem vesz részt – valójában nem is hitel, hanem egyszerű ajándék. Mert ebből a 90 milliárd euróból Ukrajna semmit nem fog visszafizetni, ahogy abból a további 100 milliárd euróból sem, amelyet azért kapott, hogy az utolsó ukrán katonáig harcoljon Oroszország ellen.

Az Ukrajnán keresztül érkező olajszállítás létfontosságú. 

Nyilvánvaló azonban, hogy az ukrán elnök nem kívánja ezt folytatni, ami Szlovákia számára hatalmas veszteségeket jelentene mind az árupiacon, mind a tranzitdíjakban

– tette hozzá a miniszterelnök. Közölte azt is, hogy a Slovnaft finomító már elkezdte az olaj felhasználását az állami tartalékokból a kihirdetett olajválsághelyzet miatt.

A keddi, párizsi EU-csúccsal kapcsolatban kifejtette: „találkozom az Európai Bizottság elnökével, és egy egyszerű kérdést teszek fel neki: meddig fogja az Európai Bizottság előnyben részesíteni Ukrajna érdekeit – amely nem EU-tagállam – Szlovákia és Magyarország létfontosságú nemzeti érdekeivel szemben, amelyek viszont az Európai Unió tagjai”.

Közölte azt is, hogy továbbra is azt javasolja, hogy 

a bizottság kényszerítse rá az ukrán elnököt – erre minden eszköze megvan –, hogy engedélyezze annak a helyszínnek a megtekintését, ahol állítólag megsérült az olajvezeték. 

„A mi információink és műholdfelvételeink szerint az olajvezetéknek semmi baja. Ugyanakkor felajánlom az Európai Bizottság elnökének a szlovák javítókapacitásokat is, ha valóban meg kell húzni egy csavart a Barátság olajvezetéken Ukrajnában.”

Szlovákia kész átvenni a stafétát Magyarországtól

A legfontosabb üzenetem azonban az lesz, hogy Szlovákia kész átvenni a stafétát Magyarországtól, ha szükséges. Jelenleg a 90 milliárd eurós katonai hitel Ukrajna számára hatékonyan blokkolva van.

Fico szerint az ukrán elnök valószínűleg arról beszél majd a csúcson, hogy egy hónap vagy másfél hónap múlva – vagyis a magyarországi választások után – helyreállítják az olajszállítást, mert az ellenzék győzelmére számít. Akkor viszont már nem lesz esély keleti olajra, hacsak valaki más nem veszi át a magyar stafétát.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
168 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

