Itt a példa, kinek nem jó az erős forint: a használt autót veszik, és az itthon gyártók fizetnek rá
A forint erősödése rövid távon felpörgetheti a használtautó-importot Magyarországon, mivel a kereskedők olcsóbban szerezhetnek be járműveket külföldről. Az árak csökkenésére azonban még várni kell, ehhez tartós árfolyam-erősödés szükséges.
A példa tankönyvi: az erős deviza alapesetben olcsóbbá teszi az importot, a helyi gyártóknak versenyt teremtve, miközben a devizabevételt hozó exportból forintban számolva kisebb bevétel származik.
A következő hetekben látványos változások indulhatnak el a magyar használtautó-piacon, de nem feltétlenül ott, ahol a vásárlók leginkább várnák.
A Das WeltAuto szerint a forint erősödése elsősorban az importoldalon hozhat gyors reakciókat, miközben a végfelhasználói árak egyelőre stabilak maradhatnak.
A mechanizmus viszonylag egyszerű: ha a forint erősebb az euróhoz képest, a külföldről – főként Nyugat-Európából – beszerzett járművek ára csökken a hazai kereskedők számára. Ez nemcsak a beszerzési költségeket mérsékli, hanem az olyan járulékos kiadásokat is, mint a szállítás vagy az adminisztráció. Ezért sok kereskedő rövid időn belül újra a külföldi piacok felé fordulhat.
Tóth Péter, a Das WeltAuto Centrum Budaörs kereskedelmi igazgatója azonban óvatosságra int. Szerinte a kedvező árfolyam önmagában nem elég ahhoz, hogy a magyar használtautó-árak is csökkenni kezdjenek. Ehhez az szükséges, hogy a forint tartósan, akár hónapokon keresztül erős maradjon. Rövid távú árfolyammozgások ugyanis inkább csak a kereskedők stratégiáját befolyásolják, nem a végső árakat.
A piac alakulását több tényező is befolyásolja. Az árfolyam mellett kulcsszerepe van a nyugat-európai kínálatnak is: ha ott bővül az elérhető használt autók száma, az lefelé nyomhatja az árakat, és még inkább ösztönözheti az importot. Ugyanakkor a kereslet is erős maradt Magyarországon, ami ellensúlyozhatja az esetleges árcsökkenést.
Lendületet kapott a használtautó-piac
A számok mindenesetre egyértelmű trendet mutatnak. Az idei első negyedévben mind az újautó-piac, mind a használtautó-import feltűnő növekedést produkált. Az új autók forgalomba helyezése 10,8 százalékkal nőtt, összesen 36 455 darabra. Ezzel szemben a használtautó-import még gyorsabban bővült: 17,2 százalékos növekedéssel 35 891 jármű érkezett az országba három hónap alatt.
Ez a különbség jól jelzi, hogy a magyar vásárlók továbbra is erősen a használt autók felé fordulnak. Ennek oka elsősorban az árérzékenység: az új autók drágulása miatt sokan inkább a kedvezőbb árú, de jó állapotú használt modelleket keresik.
A Porsche Hungaria használtautó-üzletágaként működő Das WeltAuto országos hálózata jelenleg 30 márkakereskedésből áll. A kínálatukban szereplő járművek átvizsgált, szervizelt állapotban kerülnek a piacra, a legjobb minőségű autók esetében pedig garanciát is vállalnak.
