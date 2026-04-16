Kiderült, hová tűnt másfél havi benzin Magyarországról - „a mostani állapot nem tartható!"

Jócskán lecsökkent Magyarország benzin- és gázolajtartaléka a legújabb statisztikák szerint, de Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára az ATV-ben rámutatott azokra a folyamatokra, amelyek miatt rövid távon nem kell aggódnunk. A hazai üzemanyagpiac azonban import nélkül nem látható el, emiatt érdemes mielőbb felülvizsgálni a behozatalt távol tartó védett ár rendszerét.

Magyarország már 1993 óra rendelkezik benzin-, gázolaj- és némi kerozintartalékkal, ezek meglétét 1998 óta a nemzetközi kötelezettségeinek teljesítése is megköveteli. A biztonsági készletnek fedeznie kell az ország nettó felhasználásának 90 napi igényét. Ettől kicsit eltérően az Európai Unió is előír készletezést Grád Ottó magyarázata szerint. Ez tehát az a tartalék, amelyhez hozzá kellett nyúlni a hazai piac ellátása érdekében azután, hogy a kormány március 10-től elrendelte a védett üzemanyagárak alkalmazását a magyar rendszámú autósok esetében.

Hová tűnt a biztonsági üzemanyag?

A napokban az kavart vihart, hogy a Magyar Szénhidrogén-készletező Szövetség (MSZKSZ) adatai szerint nagyon lecsökkentek a biztonsági tartalékok. A benzintartalék akkora mennyiséggel apadt, amennyit máskor másfél hónap alatt használ fel az ország. Ráadásul csak mutatóba maradt előle valamennyi a szövetségnél. „Alapvetően nem tűnt el ennyi, csak az MSZKSZ nyilvántartásából esett ki” – válaszolt az ATV riporterének a MÁSZ főtitkára.

A benzin átkerült a nagykereskedőkön keresztül a kereskedelmi tárolókba, hogy azokból a benzinkutathoz lehessen szállítani.

Közben pedig folyik a visszapótlás – ez jogszabályi kötelezettség is –, a készlet tehát nő. Jelenleg is több mint egyhavi felhasználásra elég üzemanyag van a biztonsági tárolókban.

Nagyon kellene az import

A belpiac ellátása szempontjából a százhalombattai finomító működése is fontos kérdés. A létesítmény jelenleg a Janaf társaság által üzemeltetett Adria-kőolajvezetéken érkező olajból dolgozik, de a tavalyi tűz miatt csak mintegy 60 százalékon üzemel.

A biztonsági készletek hazai apadása kapcsán az a legnagyobb probléma Grád Ottó szerint, hogy a védett ár annyira elszakadt a piacitól az amerikai–iráni konfliktus következtében, hogy szinte teljesen megszűnt az import, amely pedig a magyarországi ellátás egyik fontos lába. Így nagy könnyebbség lesz, ha április végén újra érkezik a kőolaj a Barátság-vezetéken. A hazai finomító ugyanis ezt a típusú olajat tudja a leghatékonyabban feldolgozni, mert erre optimalizálták.