Adria-vezeték: ismét kudarcba fulladt a kapacitásteszt – műszaki hibák bénítják a déli kőolajszállítást

A múlt héten a Mol és a Janaf több alkalommal próbálta tesztelni az Adria-kőolajvezeték kapacitását, az eredmények azonban elmaradtak a várakozásoktól. A vezeték a maximális teljesítményt egy-két óránál hosszabb ideig egyszer sem tudta fenntartani – közölte szerdán a Mol.
A teszt előtti egyeztetés szerint fokozatosan növelték volna a nyomást és a szivattyúk számát, hogy a rendszer hosszú távon is stabilan működjön. A horvát fél azonban a teszt előtt jelezte, hogy a legnagyobb teljesítményt csupán egy órán át tudják biztosítani, majd vissza kell venni a nyomást.
Ez jócskán eltért az előzetesen egyeztetett tervtől, és nehezítette az objektív értékelést.
A teszt alig 30 perc után áramellátási hiba miatt leállt, és a rendszer több mint egy órán át nem működött.
A későbbi újraindítás után is fennakadásokat tapasztaltak: a horvát szakaszon nyomáskiesés jelentkezett, és a Mol kénytelen volt csökkenteni a vezetéki nyomást, így alacsony teljesítménnyel haladt a szállítás.
A két üzemeltető régóta vizsgálja az Adria-vezeték horvát szakaszát. Korábbi kisebb tesztek után idén szeptemberben indult egy átfogó, több hónapos próbaidőszak, amelynek célja a hosszú távú, nagy mennyiségű kőolajszállítás stabilitásának felmérése.
Az Adria-vezeték Közép-Európa ellátásában kiemelt szerepet játszik. Ahhoz azonban, hogy a jelenlegi kisegítő szerepnél többet vállalhasson, először pontosan látni kell a horvát szakasz állapotát, és elérni a napi 40 ezer tonnás, évi 14 millió tonnás szállítási kapacitást.
A vezeték jelentőségét mutatja, hogy a háború kitörése előtt 170 millió dollárt költöttek a déli infrastruktúra fejlesztésére, a keleti útvonallal szembeni függőség csökkentésére. 2022 óta további százmillió dollárokat fordítottak a kőolaj-diverzifikációra. A Mol hangsúlyozza: a régió biztonságos ellátásához két, kereskedelmileg versenyképes és műszakilag teljes értékű vezeték szükséges.
Mol: itt az újabb borús jóslat – jelentős kockázat az orosz olaj, eladásra ajánlják a részvényt
Jelentősen csökkentette a magyar olajtársaság részvényeinek célárát az Erste. A bankház szerint a Barátság kőolajvezeték hirtelen leállása az éves EBITDA 10-20 százalékát kitevő negatív hatással lenne a Mol eredményére.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.