Deviza
EUR/HUF391.08 +0.27% USD/HUF333.22 +0.97% GBP/HUF448.23 +0.4% CHF/HUF419.11 +0.5% PLN/HUF91.64 +0.07% RON/HUF77.05 +0.3% CZK/HUF16.09 +0.05% EUR/HUF391.08 +0.27% USD/HUF333.22 +0.97% GBP/HUF448.23 +0.4% CHF/HUF419.11 +0.5% PLN/HUF91.64 +0.07% RON/HUF77.05 +0.3% CZK/HUF16.09 +0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,376.68 -0.43% MTELEKOM1,802 -1.78% MOL2,680 -0.9% OTP28,700 +0.42% RICHTER9,940 -0.91% OPUS547 -0.18% ANY7,200 -2.5% AUTOWALLIS155 -0.65% WABERERS4,900 -3.27% BUMIX9,150.31 -1.92% CETOP3,443.18 -0.04% CETOP NTR2,155.7 +0.5% BUX98,376.68 -0.43% MTELEKOM1,802 -1.78% MOL2,680 -0.9% OTP28,700 +0.42% RICHTER9,940 -0.91% OPUS547 -0.18% ANY7,200 -2.5% AUTOWALLIS155 -0.65% WABERERS4,900 -3.27% BUMIX9,150.31 -1.92% CETOP3,443.18 -0.04% CETOP NTR2,155.7 +0.5%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Mol
Adria-kőolajvezeték
energiabiztonság
Janaf
műszaki hiba

Adria-vezeték: ismét kudarcba fulladt a kapacitásteszt – műszaki hibák bénítják a déli kőolajszállítást

A vizsgálatok rávilágítottak, hogy a déli útvonal állapota és kapacitása még nem elég stabil a régió biztonságos ellátásához. A Mol és a horvát Janaf közös tesztjei meghiúsultak, a műszaki problémák miatt a vezeték nem tudta hosszabb ideig biztosítani a maximális kőolajszállítást.
VG/MTI
2025.09.24, 16:47

A múlt héten a Mol és a Janaf több alkalommal próbálta tesztelni az Adria-kőolajvezeték kapacitását, az eredmények azonban elmaradtak a várakozásoktól. A vezeték a maximális teljesítményt egy-két óránál hosszabb ideig egyszer sem tudta fenntartani – közölte szerdán a Mol.

Male,Worker,Inspection,At,Steel,Long,Pipes,And,Pipe,Elbow mol
A Mol és a horvát Janaf közös tesztjei meghiúsultak, a műszaki problémák miatt a vezeték nem tudta hosszabb ideig biztosítani a maximális kőolajszállítást / Fotó: noomcpk / Shutterstock

A teszt előtti egyeztetés szerint fokozatosan növelték volna a nyomást és a szivattyúk számát, hogy a rendszer hosszú távon is stabilan működjön. A horvát fél azonban a teszt előtt jelezte, hogy a legnagyobb teljesítményt csupán egy órán át tudják biztosítani, majd vissza kell venni a nyomást. 

Ez jócskán eltért az előzetesen egyeztetett tervtől, és nehezítette az objektív értékelést.

A teszt alig 30 perc után áramellátási hiba miatt leállt, és a rendszer több mint egy órán át nem működött.

A későbbi újraindítás után is fennakadásokat tapasztaltak: a horvát szakaszon nyomáskiesés jelentkezett, és a Mol kénytelen volt csökkenteni a vezetéki nyomást, így alacsony teljesítménnyel haladt a szállítás.

Egyre türelmetlenebb a Mol

A két üzemeltető régóta vizsgálja az Adria-vezeték horvát szakaszát. Korábbi kisebb tesztek után idén szeptemberben indult egy átfogó, több hónapos próbaidőszak, amelynek célja a hosszú távú, nagy mennyiségű kőolajszállítás stabilitásának felmérése.

Az Adria-vezeték Közép-Európa ellátásában kiemelt szerepet játszik. Ahhoz azonban, hogy a jelenlegi kisegítő szerepnél többet vállalhasson, először pontosan látni kell a horvát szakasz állapotát, és elérni a napi 40 ezer tonnás, évi 14 millió tonnás szállítási kapacitást.

A vezeték jelentőségét mutatja, hogy a háború kitörése előtt 170 millió dollárt költöttek a déli infrastruktúra fejlesztésére, a keleti útvonallal szembeni függőség csökkentésére. 2022 óta további százmillió dollárokat fordítottak a kőolaj-diverzifikációra. A Mol hangsúlyozza: a régió biztonságos ellátásához két, kereskedelmileg versenyképes és műszakilag teljes értékű vezeték szükséges.

Mol: itt az újabb borús jóslat – jelentős kockázat az orosz olaj, eladásra ajánlják a részvényt

Jelentősen csökkentette a magyar olajtársaság részvényeinek célárát az Erste. A bankház szerint a Barátság kőolajvezeték hirtelen leállása az éves EBITDA 10-20 százalékát kitevő negatív hatással lenne a Mol eredményére.

 

Energiaválság

Energiaválság
1024 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu