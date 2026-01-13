Az elektromos átállás győztesévé válna a Toyota: hazánkban is megőrizné piacvezető szerepét

A Toyota világelsőségének megőrzése a kínai gyártók térhódítása és az amerikai piaci átrendeződések ellenére elsősorban a vállalat multitechnológiás stratégiájának köszönhető. A Toyota csoportszinten és márkaszinten is piacvezető, Magyarországon pedig 2025-ben már a negyedik egymást követő évben zárt az első helyen – emelte ki a Világgazdaságnak László Richárd, a Toyota országigazgatója.

László Richárd, a Toyota országigazgatója / Fotó: Toyota

A vezető elmondta, hogy az autóipari vállalat nem egyetlen hajtástechnológiát erőltet, hanem a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését tekinti központi kihívásnak, ezért a részben vagy teljesen elektromos megoldások teljes palettáját kínálja a lágy hibridektől a hidrogén-üzemanyagcellás modellekig. László Richárd kiemelte, hogy Európában az értékesítések 80 százalékát, a Lexus esetében pedig szinte 100 százalékát már elektrifikált modellek adják, és Tojoda Akio ígéretének megfelelően ma már nincs olyan Toyota-modell, amely ne lenne elérhető elektrifikált hajtással. Hozzátette, hogy 2026 végére 15 tisztán elektromos Toyota és Lexus modell szerepel majd a kínálatban, miközben a hidrogént használó belső égésű motorok és a karbonsemleges üzemanyagok fejlesztése is folytatódik.

A Toyota Central Europe európai eredményeiről szólva László Richárd felidézte, hogy 2025-ben a CAFE emissziós szabályozás új helyzetet teremtett az iparág számára. Bár a gyártók hároméves időszakban teljesíthetik a flottaátlagokat, a Toyota már korábban úgy alakította értékesítési szerkezetét, hogy megfeleljen az előírásoknak. Elmondása szerint az új piaci belépők erősítették a versenyt, ennek ellenére a Toyota stabilizálta pozícióját, és Európa második legnépszerűbb személyautó-márkája maradt, miközben a Toyota Central Europe 2025-ben is megőrizte vezető importőri szerepét.

A magyar piacon is hódít a Toyota

A magyar piac kapcsán kiemelte, hogy a Toyota 2025-ben 10,9 százalékos piaci részesedéssel, 16 635 új autó értékesítésével zárt az első helyen. A kivonásokkal tisztított, ténylegesen belföldön maradó autók alapján a részesedés 12,7 százalékra emelkedett, ami jelentős, közel háromhavi értékesítésnek megfelelő előnyt jelent a legközelebbi versenytárssal szemben.