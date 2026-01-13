Deviza
Az elektromos átállás győztesévé válna a Toyota: hazánkban is megőrizné piacvezető szerepét

Erős pozícióban zárta a 2025-ös évet a magyar piacon a japán autógyártó. A Toyota országigazgatója, László Richárd szerint Magyarország Európa „legpickuposabb” piaca.
VG
2026.01.13, 18:03
Frissítve: 2026.01.13, 18:17

A Toyota világelsőségének megőrzése a kínai gyártók térhódítása és az amerikai piaci átrendeződések ellenére elsősorban a vállalat multitechnológiás stratégiájának köszönhető. A Toyota csoportszinten és márkaszinten is piacvezető, Magyarországon pedig 2025-ben már a negyedik egymást követő évben zárt az első helyen – emelte ki a Világgazdaságnak László Richárd, a Toyota országigazgatója.

Toyota László Richárd, a Toyota országigazgatója
László Richárd, a Toyota országigazgatója / Fotó: Toyota

A vezető elmondta, hogy az autóipari vállalat nem egyetlen hajtástechnológiát erőltet, hanem a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését tekinti központi kihívásnak, ezért a részben vagy teljesen elektromos megoldások teljes palettáját kínálja a lágy hibridektől a hidrogén-üzemanyagcellás modellekig. László Richárd kiemelte, hogy Európában az értékesítések 80 százalékát, a Lexus esetében pedig szinte 100 százalékát már elektrifikált modellek adják, és Tojoda Akio ígéretének megfelelően ma már nincs olyan Toyota-modell, amely ne lenne elérhető elektrifikált hajtással. Hozzátette, hogy 2026 végére 15 tisztán elektromos Toyota és Lexus modell szerepel majd a kínálatban, miközben a hidrogént használó belső égésű motorok és a karbonsemleges üzemanyagok fejlesztése is folytatódik.

A Toyota Central Europe európai eredményeiről szólva László Richárd felidézte, hogy 2025-ben a CAFE emissziós szabályozás új helyzetet teremtett az iparág számára. Bár a gyártók hároméves időszakban teljesíthetik a flottaátlagokat, a Toyota már korábban úgy alakította értékesítési szerkezetét, hogy megfeleljen az előírásoknak. Elmondása szerint az új piaci belépők erősítették a versenyt, ennek ellenére a Toyota stabilizálta pozícióját, és Európa második legnépszerűbb személyautó-márkája maradt, miközben a Toyota Central Europe 2025-ben is megőrizte vezető importőri szerepét.

A magyar piacon is hódít a Toyota

A magyar piac kapcsán kiemelte, hogy a Toyota 2025-ben 10,9 százalékos piaci részesedéssel, 16 635 új autó értékesítésével zárt az első helyen. A kivonásokkal tisztított, ténylegesen belföldön maradó autók alapján a részesedés 12,7 százalékra emelkedett, ami jelentős, közel háromhavi értékesítésnek megfelelő előnyt jelent a legközelebbi versenytárssal szemben.

László Richárd a legfontosabb hazai trendként a piac további zöldülését emelte ki, amely már a kishaszongépjármű-szegmensben is érezhető. Ugyanakkor kihívásként említette, hogy 2025-ben mindössze egy új modellt, a frissített Corolla Crosst mutatták be, miközben a RAV4 és a Hilux esetében ellátási nehézségek jelentkeztek a magas kereslet és a modellváltás miatt. Jelezte, hogy ezt a kiesést a portfólió többi modellje sikeresen ellensúlyozta.

Optimistán tekintenek az idei évre

A 2026-os kilátásokról a cégvezető azt mondta, hogy a tisztán elektromos autók értékesítése várhatóan újabb rekordot dönt. Ennek támogatására a Toyota és a Lexus példátlan modelloffenzívát indít: egyetlen év alatt nyolc új Toyota és két új Lexus modell érkezik. Részletezte, hogy bemutatkozik az új generációs, már hibrid Aygo X, a megújult RAV4 és a története során először elektromos hajtással is elérhető Hilux. Emellett négy vadonatúj, tisztán elektromos Toyota – az Urban Cruiser, a C-HR+, a bZ4X Touring és egy egyelőre titkos modell – is piacra lép, míg a Lexusnál az új, kizárólag elektromos RZ és a BEV hajtással is elérhető ES limuzin erősítheti tovább a márkát.

A magyar piac és az uniós trendek kapcsolatáról szólva elmondta, hogy a régióban Magyarországon a legmagasabb a villanyautók penetrációja, ami nagyrészt az állami támogatásoknak köszönhető. Rámutatott ugyanakkor a speciális hazai igényekre is: Magyarország Európa egyik legpickuposabb piaca, továbbra is kiemelkedően népszerűek a kombik, valamint a flottapiacon a Camry. Hangsúlyozta, hogy mivel a Toyota Central Europe által lefedett négy országban talál gazdára a legtöbb Toyota Európában, a gyár kiemelten kezeli a régió igényeit, ami az elérhetőségben és a felszereltségben is megmutatkozik.

A Lexus teljesítményével kapcsolatban a szakember kiemelte, hogy 2025-ben történelmi rekordot értek el a magyarországi szerződések számában. Véleménye szerint a prémiumszegmens stabilan növekszik és bizonyos mértékig védettebb az új piaci szereplőkkel szemben, mivel ebben a kategóriában a presztízs és a hagyományok különösen fontosak. Úgy látja, hogy az új márkák megjelenése inkább a piac bővülését gyorsíthatja, miközben a Lexus és a Toyota a technológiai innovációra és a megbízhatóságra építve magabiztosan tekint 2026 elé.

 

