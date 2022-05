Magyarország, Csehország és Szlovákia – mint vezetékes importőrök – kivételek az Oroszország ellen tegnap éjjel elrendelt olajembargó alól, így nem vonatkozik rájuk, ami az embargó többi résztvevőjére: nekik hat hónap alatt le kell válniuk az orosz olajról tengeri szállítás esetén, és nyolc alatt az orosz finomított termékek beszerzéséről.

Bőven lesz teendő Magyarországon

Ugyanakkor Magyarországnak – vállalati szinten a Molnak – eközben új olajforrásokat felkutatnia, megszerveznie az alternatív annak szállítását, képessé tenni a százhalombattai finomítót az orosztól eltérő olaj feldolgozására és növelnie a hazai termelést. A hírek szerint Olaszország is kaphat orosz olajat, amit megmagyarázhat Alexandre de Croo belga miniszterelnök bejelentése, aki ismertette, hogy a tilalom egy általános záradéka alapján azon országok, amelyek akaratuk ellenére beszerzési megszorításokkal szembesülnek, vásárolhatnak orosz olajat a vezetéken kívül is” – írja az EADaily.com.

Magyarországra elsősorban az Adria olajvezetéken érkezhet világpiaci nyersolaj, de ehhez a vezeték kapacitását meg kell növelni. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a Magyarország számára szükséges bővítéshez 45–60 napnyi munkára, és némi beruházásra van szükség. Korábbi cikkünk szerint e „némi beruházás” mintegy 200 millió euró a horvát oldalon a vezeték tulajdonosa, a Janaf cég becslése alapján.

Több olaj érkezhet az Adria vezetéken

Orbán Viktor még a hétfői tárgyalások szünetében beszélt arról, hogy garanciát szeretne arra, hogy ha a Barátság csővezetéken keresztül valamilyen okból mégsem érkezne Magyarországra orosz olaj még a türelmi idő lejárta előtt, akkor ezt hogyan tudjuk pótolni. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig már kedden megállapodott horvát kollégájával, Davor Filipoviccsel, hogy Magyarország szükség esetén az Adrián át is kaphat megfelelő mennyiségű kőolajat. Hangsúlyozta, hogy az alternatív beszerzési lehetőségre azért is szükség van, mert a Barátságon bármikor ellehetetlenülhet Magyarország ellátása. Közölte, hogy délután a Mol is tárgyalni készült horvát szakemberekkel, ennek eredményéről lapzártánkig nem érkezett hír.

A VG megkérdezte a Janafot többek között az Adria-vezeték jelenlegi kihasználtságáról és a rajta keresztül Magyarországra szállított olaj mennyiségéről, de a társaság nem válaszolt a lapunk által tegnap már harmadszor feltett kérdésre sem.

A további „ némi ráfordítás” szorítja a Molt is a százhalombattai finomító átalakítása kapcsán, és az is „némi ráfordítást” követel majd tőle, ha újranyitja a bezárt zalai olajkutakat, aminek szükségességéről Palkovics László technológiai és innovációs miniszter beszélt a napokban. Igaz, megeshet, hogy a mostani, magas olajárak mellett gazdaságossá válik a Mol és más hazai termelők korábban felhagyott termelése.

Ám, ha valamely külső okból leállna az olajszállítás a Barátságon, akkor aligha lehetne egy sebtében talált megoldással pótolni az ország teljes jelenlegi felhasználását. Az eredmény hiány és az olajból előállított termékek árának elszabadulása lenne.

Oroszország nagyot veszít

Oroszország mintegy 22 milliárd dollár olajbevételtől esik el a teljes uniós olajembargó miatt a Bloomberg becslése alapján. Ebből azonban körülbelül 10 milliárd dollárja megmarad annak köszönhetően, hogy a Barátságon még szállíthat Magyarországra, Szlovákiába és Csehországba. A különbözetet a Barátság északi ágán Lengyelországba és Németországba irányuló szállítások leállítása okozza. Mint Ursula von der Leyen közölte, a megszorító intézkedések az év végére az Oroszországból az Európai Unióba irányuló olajkereskedelmet mintegy 90 százalékkal fogják csökkenteni, és reméli, hogy a fennmaradó – elsősorban a Barátság kőolajvezetéken érkező – mintegy 10 százalékról is hamarosan megegyeznek.